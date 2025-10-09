35 Euro günstiger: Wer eine PS5 hat, sollte bei Amazon vorbeischauen

Amazon bietet ein tolles Sparangebot für PlayStation-Zocker. Das Bundle aus DualSense-Controller und PSN-Guthaben kostet jetzt deutlich weniger.
Wenn ihr ein neues Spiel für die PlayStation 5 sucht, könnt ihr auf Amazon PSN-Guthaben und einen neuen Controller gleich dazukaufen. Das Bundle mit DualSense-Wireless-Controller und 50 Euro Guthaben für den PS Store kostet für gewöhnlich 129,99 Euro. Aktuell bekommt ihr es für 95,19 Euro. Ihr spart also 34,80 Euro. Es ist unklar, wie lange das Angebot verfügbar ist. (auf Amazon ansehen).
Für wen lohnt sich das PS5-Bundle bei Amazon?
- Für Fans von Couch-Koop, die noch einen Controller für Spieler 2 brauchen
- oder wenn euer primärer Controller inzwischen den Geist aufgibt
- Für PlayStation-Zocker, die Spiele vor allem digital im PS Store kaufen
- Wer den Controller gar nicht gebrauchen kann, profitiert nur wenig
Im Bundle steckt der kabellose DualSense-Controller in der Standardfarbe Weiß. Der Controller für die PlayStation 5 kann mit haptischem Feedback glänzen, wodurch die Aktionen im Spiel vom Controller widergespiegelt werden. Ihr fühlt also beispielsweise den Rückstoß von Waffen. Auch dank der adaptiven Trigger sollt ihr Interaktionen wie das Bremsen im Auto am Controller spüren können.
Das PSN-Guthaben bekommt ihr als Code per E-Mail zugeschickt. Unter „Code einlösen“ könnt ihr euch die 50 Euro dann im PlayStation Store sichern. Voraussetzung ist allerdings ein deutsches PSN-Konto.
Amazon-Kunden loben Preis-Leistungs-Verhältnis
Bei Amazon-Kunden kommt das PlayStation-Angebot gut an. Insgesamt steht das Bundle bei 4,3 von 5 Sternen. Kunden loben vor allem den guten Preis. Für den Controller allein (bei Amazon ansehen) sind schon um die 70 Euro fällig und dazu kommt noch das Guthaben.
Die Käufer weisen weiterhin darauf hin, dass es sich auch als Solo-Spieler lohnen kann, einen zweiten Controller daheimzuhaben. So berichten Kunden, dass sie sich einen neuen DualSense zulegen mussten, da sich Gummi ablöste, der Analogstick kaputt war oder der Controller vom Stick-Drift betroffen war, wodurch er eigenständig störende Eingaben vornimmt.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.