39 % sparen: Ultra-komplexes Brettspiel-Highlight jetzt bei Amazon abstauben

Wenn ihr ein neues Spiel für lange Brettspielabende sucht, werdet ihr auf Amazon fündig.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anno 1800 ist ein hochkomplexes Aufbauspiel, doch auch Brettspiel-Fans können das Zeitalter der Industrialisierung erleben. Auf Amazon kostet das Gesellschaftsspiel für zwei bis vier Spieler aktuell nur 30,59 Euro anstelle von 49,99 Euro. Das Angebot gilt allerdings nur für Prime-Mitglieder während der Prime Deal Days (auf Amazon ansehen).

Anno 1800 Brettspiel Strategie-Brettspiel basierend auf dem erfolgreichen PC-Spiel mit Originalgrafiken. Für 2-4 Spieler ab 12 Jahren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 14:31 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt das Anno-1800-Brettspiel bei Amazon?

Brettspiel-Fans, die sich in ein komplexes Spiel hineinfuchsen wollen

Fans des PC-Spiels können sich über die detailverliebte Adaption freuen

Wer schnelle Brettspiele für zwischendurch vorzieht, ist bei Anno 1800 falsch

Das Anno-1800-Brettspiel ähnelt dem Videospiel in vielen Bereichen. Ihr startet auf einer Heimatinsel, auf der ihr eine effiziente Industrie aufbauen müsst, um die Wünsche der eigenen Bevölkerung zu erfüllen. Im Laufe der Zeit werden die immer komplexer und ihr müsst neue Inseln erschließen.

Anno-typisch spielen auch Schiffsbau und Handel eine große Rolle – sei es mit der Alten oder mit der Neuen Welt. Am Ende gewinnt der Spieler oder die Spielerin mit der besten Strategie und den meisten Einflusspunkten. Die vielen Grafiken auf den Spielplättchen dürften Fans des Originals dabei sofort bekannt vorkommen.

Anno 1800 Brettspiel Strategie-Brettspiel basierend auf dem erfolgreichen PC-Spiel mit Originalgrafiken. Für 2-4 Spieler ab 12 Jahren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 14:31 Uhr

Anzeige

Amazon-Kunden sind sich sicher: Wer Anno liebt, muss dieses Brettspiel kennen

Das Anno-1800-Brettspiel erreicht auf Amazon eine sehr gute Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Kunden loben, dass die Brettspiel-Adaption die Komplexität und den Charme des PC-Spiels gut einfängt. Sie weisen allerdings auch darauf hin, dass es eine hohe Einstiegshürde gibt und ihr euch erstmal in das Spiel und die Anleitung hineinfuchsen müsst. Laut den zufriedenen Käufern lässt sich das Spiel aber doch schnell erlernen und die Mühe lohnt sich.