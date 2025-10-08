39 % sparen: Ultra-komplexes Brettspiel-Highlight jetzt bei Amazon abstauben

Wenn ihr ein neues Spiel für lange Brettspielabende sucht, werdet ihr auf Amazon fündig.
Anno 1800 ist ein hochkomplexes Aufbauspiel, doch auch Brettspiel-Fans können das Zeitalter der Industrialisierung erleben. Auf Amazon kostet das Gesellschaftsspiel für zwei bis vier Spieler aktuell nur 30,59 Euro anstelle von 49,99 Euro. Das Angebot gilt allerdings nur für Prime-Mitglieder während der Prime Deal Days (auf Amazon ansehen).
Für wen lohnt das Anno-1800-Brettspiel bei Amazon?
- Brettspiel-Fans, die sich in ein komplexes Spiel hineinfuchsen wollen
- Fans des PC-Spiels können sich über die detailverliebte Adaption freuen
- Wer schnelle Brettspiele für zwischendurch vorzieht, ist bei Anno 1800 falsch
Das Anno-1800-Brettspiel ähnelt dem Videospiel in vielen Bereichen. Ihr startet auf einer Heimatinsel, auf der ihr eine effiziente Industrie aufbauen müsst, um die Wünsche der eigenen Bevölkerung zu erfüllen. Im Laufe der Zeit werden die immer komplexer und ihr müsst neue Inseln erschließen.
Anno-typisch spielen auch Schiffsbau und Handel eine große Rolle – sei es mit der Alten oder mit der Neuen Welt. Am Ende gewinnt der Spieler oder die Spielerin mit der besten Strategie und den meisten Einflusspunkten. Die vielen Grafiken auf den Spielplättchen dürften Fans des Originals dabei sofort bekannt vorkommen.
Amazon-Kunden sind sich sicher: Wer Anno liebt, muss dieses Brettspiel kennen
Das Anno-1800-Brettspiel erreicht auf Amazon eine sehr gute Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Kunden loben, dass die Brettspiel-Adaption die Komplexität und den Charme des PC-Spiels gut einfängt. Sie weisen allerdings auch darauf hin, dass es eine hohe Einstiegshürde gibt und ihr euch erstmal in das Spiel und die Anleitung hineinfuchsen müsst. Laut den zufriedenen Käufern lässt sich das Spiel aber doch schnell erlernen und die Mühe lohnt sich.
