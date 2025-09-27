4,8 Sterne auf Amazon: Dieses Brettspiel sorgt für pures Chaos

Zum nächsten Familienspieleabend wollt ihr ein außergewöhnliches Spiel mitbringen? Mit unserem Brettspieltipp habt ihr die Karten und Türme in der Hand. Meistens.

„Die wandelnden Türme“: Ein chaotischer Familienspaß

Ihr trefft euch regelmäßig zu einem Familienspieleabend und sucht nach einem schönen, eher außergewöhnlichen Titel? „Die wandelnden Türme“ von Abacus Spiele sticht genau in diese Kerbe und steht bei Amazon für euch bereit. Das Spielgeschehen gestaltet sich chaotischer, je mehr Personen mitspielen. So könnt ihr Kinder wie Erwachsene gleichermaßen zu einer Runde einladen.

Die wandelnden Türme Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 23:26 Uhr

Wer hat mit „Die wandelnden Türme“ besonders viel Spaß?

Für Familien: Das Regelwerk von „Die wandelnden Türme“ ist angenehm simpel gehalten. Ihr habt in eurem Zug nur wenige Optionen, was den Spielfluss aber einfach hält und euch nicht zu lange nachdenken lässt. Natürlich ist es trotzdem wichtig, wie ihr eure Figuren und die Türme bewegt, aber am Ende spielt ihr Karten aus, erhaltet anschließend neue und schon geht es weiter.

Ein lustiges Durcheinander: Sind mehr Mitspielende dabei, ist der Überblick schnell verloren. So sind witzige Spielsituationen vorprogrammiert, denn immer wieder kann es zu Spielzügen kommen, die im Nachhinein überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Genau das macht aber den Reiz von „Die wandelnden Türme“ aus.

Nichts für euch, wenn ihr gerne vorausplant: Ihr liebt Brettspiele, bei denen sich eure Pläne eben nicht schnell in Luft auflösen? Dann könnte „Die wandelnden Türme“ eher nicht für euch gedacht sein. Das Spiel eurer Gegenspielenden wirkt sich massiv auf euren Fortschritt aus und ein gerade erspielter Vorteil kann schnell verschwinden. Ein Element, welches für Frust sorgen kann.

Wie spielt sich „Die wandelnden Türme“?

Schon das Spielfeld und Spielmaterial sind außergewöhnlich. Puzzelt die vier Teile des Plans zusammen und platziert die Türme sowie die Rabenburg nach den Vorgaben der Spielregeln. Anschließend platziert ihr eure Magier auf den Türmen. Nun ist es euer Ziel, alle eure Magier in die schwarze Rabenburg zu befördern und eure Zaubertränke aufzufüllen. Wer das zuerst schafft, gewinnt.

Das klingt zwar einfach, gestaltet sich aber als ziemlich knifflig. Ihr bekommt in eurem Zug die Möglichkeit, zwei Aktionskarten auszuspielen. Mit diesen bewegt ihr entweder eure Magier oder die Türme auf dem Spielfeld. Und sollten sich Magier auf den Türmen befinden, bewegt ihr diese mit. Dadurch lassen sich eure und alle anderen Magierfiguren unter Türmen sogar einschließen.

Und genau dieser Umstand sorgt dafür, dass innerhalb weniger Runden das komplette Chaos ausbricht. Unter welchen Türmen sind jetzt noch einmal eure Magier? Gar keine leichte Frage, da ihr die Türme auf anderen Türmen platzieren dürft und so ganze Turmstapel entstehen. Und irgendwo darin befinden sich dann eure Magier. Und wenn ihr sie nicht seht, könnt ihr sie nicht in die Rabenburg bewegen.

Magier mit System verstecken – warum?

Tatsächlich ist das Chaos aber notwendig. Um eure Zaubertrankflaschen aufzufüllen, müsst ihr entweder eure Magier oder die eurer Gegenspielenden mit einem Turm einschließen. Macht ihr das, dürft ihr eine Zaubertrankflasche auffüllen und zu Beginn des Spiels befinden sich noch die wenigsten Figuren in der Rabenburg. Dann ist es also leichter, diese Siegbedingung zu erfüllen.

Die aufgefüllten Flaschen geben euch darüber hinaus die Möglichkeit, Sonderaktionen in Form von Zaubern auszuführen. So dürft ihr beispielsweise zusätzlich eine Figur oder einen Turm bewegen. Das kann auch ein ganzer Stapel sein. Eine strategische Komponente, die sich gerade bei späteren Partien erheblich auf euer Spiel auswirken kann.

Zudem gibt es noch weitere Zauber, die ihr ins Spiel einbauen könnt, wenn ihr das denn wollt. Für die ersten Spielpartien ist dies nicht empfohlen, da der strategische Teil von „Die wandelnden Türme“ in die Höhe schießt, je komplexer die Zauber ausfallen. Trotzdem eine schöne Komponente, da sich eure Partien so stets etwas anders gestalten lassen. Und einen Team-Modus gibt es ebenfalls.

Spielbewertung: Das sagen die Kunden

Gerade die Sternebewertung von Amazon sticht hervor. Dort liegt „Die wandelnden Türme“ bei 4,8 von 5,0 Sternen. Insgesamt 174 Personen haben eine Bewertung abgegeben und loben die zugänglichen Regeln und die Möglichkeit, das Spiel auf unterschiedliche Arten zu spielen. Zudem ist es für Jung und Alt bestens geeignet. BGG bewertet das Brettspiel mit 7,4 von zehn und gerade die Familienspielwertung ist äußerst hoch.

Zu sechst bricht hier sicher das pure Chaos aus! „Die wandelnden Türme“ habe ich zum ersten Mal mit meiner Partnerin in einem Brettspiel-Café in Köln ausprobiert. Das war wirklich eine lustige Partie! Selbst zu zweit gestaltet sich das Spiel sehr schnell als ziemlich chaotisch und nach wenigen Zügen stellten wir fest, dass wir einfach keine Ahnung mehr hatten, wo sich denn jetzt genau unsere Magier befanden. Welchen Turm sollte ich jetzt bewegen? Steht da nicht doch ihre Magierfigur drunter? Das war herrlich lustig und wir haben viel gelacht. Auf die erste Partie ließen wir noch zwei weitere folgen und schnell hatten wir ein neues Lieblingsspiel gefunden. Die Regeln sind einfach gestaltet und bieten Raum für eine strategische Komponente, die sich schnell in Luft auflöst, je mehr Mitspielende ihr an den Tisch holt. Deswegen eignet sich „Die wandelnden Türme“ so gut als Familienspiel, denn auch Kids verstehen die Regeln schnell. Darüber hinaus möchte ich den Sortiereinsatz loben. Das ist wirklich eine schöne Verpackung, die ohne nervige Zippbeutelchen und Plastiktüten auskommt. Ganz viele Fächer stehen euch zur Verfügung und auf dem Boden ist abgebildet, wie ihr das Spielmaterial am besten einsortiert, damit alles seinen Platz hat. So mag ich das! Probiert „Die wandelnden Türme“ unbedingt aus, vor allem in Gruppen von bis zu sechs Mitspielenden, denn das sind Momente, die ihr ganz bestimmt nicht so schnell vergesst! Dennis ter Horst

