80 Euro sparen: Open-World-Meisterwerk auf Steam liefert über 180 Stunden Spielzeit

Auf Steam ist eines der besten Open-World-Adventures der letzten Jahre stark reduziert zu haben. Für wenig Geld bekommt ihr bis zu 200+ Stunden und eine hochgelobte Story in einer großen, offenen Welt.

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition jetzt mit 80 Prozent Rabatt auf Steam

Es ist kein unbekanntes Spiel: Der Open-World-Blockbuster Red Dead Redemption 2 ist 2018 erschienen und hat seinerzeit alle möglichen Preise in der Gaming-Welt eingeheimst. Das Spiel ist natürlich noch heute fantastisch, und auf Steam gibt es die Ultimate Edition von RDR2 jetzt mit einem fantastischen Rabatt von 80 Prozent. Damit kostet das Spiel nur 19,99 Euro anstatt 99,99 Euro (auf Steam ansehen), solltet ihr es während der Aktion kaufen. Die Standard-Edition ist ebenfalls reduziert und kostet 14,99 Euro. Das Steam-Angebot endet am 8. September 2025.

Red Dead Redemption 2 Rockstar Games

RDR2 auch für Konsolen günstig

Red Dead Redemption 2 kann man zurzeit als Disc-Version für Konsolen ebenfalls günstig bekommen – allerdings nur die Standard-Edition. Für die Xbox One gibt es das Spiel bei Amazon für 19,99 Euro; die Version auf der PlayStation 4 kostet gerade sogar nur 16,99 Euro. Das Spiel hat kein Update für die Nachfolgekonsolen erhalten, läuft dank der Abwärtskompatibilität aber auch auf PS5 und Xbox Series X.

Schaut in den Trailer zu Red Dead Redemption 2:

Darum geht es in Red Dead Redemption 2: Wir schreiben das Jahr 1899 im Wilden Westen von Amerika. Ihr spielt den raubeinigen Cowboy Arthur Morgan, der gemeinsam mit den Outlaws der Van-der-Linde-Gang auf der Flucht vor dem Gesetz ist. Folgt der Story des Spiels raubend, stehlend und kämpfend durch einen Wilden Westen, der kurz vor dem Umbruch steht. Besonders herausragend sind die Charaktere und die Story im Spiel, neben der unvergleichlich lebendigen Open-World, die ihr durchstreifen werdet. Laut der Website HowLongtoBeat könnt ihr 188 Stunden im Wilden Westen verbringen, wenn ihr alles sehen wollt.

RDR2 auf dem PC unterstützt HDR sowie High-End-Displays mit 4K-Auflösung (oder höherer Auflösung). Entwickelt wurde Red Dead Redemption 2 vom Studio Rockstar Games, das für Blockbuster-Größen wie die Grand-Theft-Auto-Reihe oder eben Red Dead Redemption berühmt ist.

Aussicht auf Red Dead Redemption 3? Tatsächlich hat Take-Two mehr oder weniger bestätigt, dass auch die Red-Dead-Redemption-Serie fortgeführt werden soll (Quelle: VGC). Nach dem Erfolg von RDR2 ist das natürlich nicht verwunderlich. Angekündigt ist erst einmal jedoch nichts; ein nächster Teil in der Reihe könnte also noch eine ganze Weile entfernt sein.