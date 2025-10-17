85 Prozent Rabatt auf Steam: Magisches RPG so günstig wie noch nie

Accio, Schnäppchen!

Hogwarts Legacy ist derzeit auf Steam zu einem neuen Bestpreis zu haben. Aktuell könnt ihr euch das magische Open-World-RPG auf der PC-Plattform 85 Prozent günstiger als sonst sichern – bis zum 23. Oktober 2025 kostet das Zauberer-Abenteuer gerade einmal 8,99 Euro statt 59,99 Euro (bei Steam ansehen). Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy: RPG macht Magie auf Steam möglich

Für alle, die eine stimmungsvolle Open World voller Magie wollen

Für alle, die ihren eigenen Zauberer oder eigene Hexe in der Welt von Harry Potter gestalten und trainieren wollen.

Nicht geeignet für Gamer, die eher Spiele mit experimentellen Ideen und Gameplay-Innovationen bevorzugen.

In Hogwarts Legacy schlüpft ihr im 19. Jahrhundert in die Rolle eines Fünftklässlers, der sein erstes Jahr in der berühmten Zaubererschule beginnt. Natürlich erwartet euch kein normales Schuljahr, sondern ein Abenteuer rund um eine Kobold-Rebellion und dunkle Magier, die die Zaubererwelt in Gefahr bringen.

Während ihr mehr über die Bedrohung herausfindet, könnt ihr ganz Hogwarts und Umgebung erkunden, Geheimnisse entdecken, Zaubersprüche erlernen, Side Quests absolvieren und interessante Charaktere treffen. Außerdem könnt ihr euren Charakter nach Belieben einkleiden, anpassen und aufleveln.

Hogwarts Legacy

RPG-Hit überzeugt Steam-Spieler

Auf Steam hat das Harry-Potter-RPG jede Menge Fans und eine sehr positive Wertung vorzuweisen – 92 Prozent der Spieler geben den Daumen nach oben und sogar so manche Hogwarts-Muffel zeigen sich beeindruckt.

Eines der besten Open-World-Spiele, das ich je gespielt hab. Die Geschichte, die Abenteuer und die Kreativität machen es zu etwas ganz Besonderem. Steam-Nutzer deb0