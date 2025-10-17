9 Stellen aus Pokémon, die eiskalt geschnitten wurden

Das Pokémon-Franchise ist nicht gerade für Skandale bekannt – doch diese 9 Momente waren derart kontrovers, dass sie in verschiedenen Regionen der Welt eiskalt zensiert wurden.
Pokémon-Zensur: 9 geschnittene Szenen in Spielen und Serie
Dass Pokémon ursprünglich aus Japan kommt, dürften die meisten Fans der erfolgreichen Marke wissen. Aber wusstet ihr auch schon, dass sowohl die Spiele, als auch der Anime für den Westen mehr als nur ein Mal angepasst werden mussten?
In der folgenden Bilderstrecke erfahrt ihr, welche schlüpfrigen und harmlosen Inhalte euch vorenthalten wurden.
Zu knappe Kleidung
Manche Charaktere mussten sich für den westlichen Release der Spiele wärmer anziehen als im Original. Ein Beispiel ist die Trainerklasse der Schönheit in Pokémon Gold und Silber. Ihr Rock wurde etwas länger dargestellt.
Das Gleiche wurde auch für den Schwimmer der Editionen Heartgold und Soulsilver entschieden.
Epilepsie-Episode
Eine der bekanntesten verbotenen Folgen des Anime ist „Electric Soldier Porygon“. Nach ihrer Erstausstrahlung mussten hunderte japanische Kinder ins Krankenhaus, weil sie epileptische Anfälle erlitten.
Grund dafür waren die schnell flackernden Lichter, die rot und blau aufleuchteten. Die Folge wurde anschließend verbannt und nie wieder ausgestrahlt.
Rossanas Hautfarbe
Rossana ist ein Pokémon der ersten Generation, welches ursprünglich eine pechschwarze Haut haben sollte. In Verbindung mit den großen pinken Lippen und seinem menschlichen Aussehen, hätte dies in den USA an Blackfacing erinnert.
Als „Blackface“ werden rassistische Karikaturen schwarzer Personen bezeichnet. Aufgrund der amerikanischen Vorgeschichte wurde Rossanas Haut lila umgefärbt.
James mit Brüsten
In der Folge „Beauty and the Beach“ der ersten Staffel verkleidet sich James als Frau – inklusive aufblasbarer Brüste.
Während die Folge in asiatischen Ländern normal ausgestrahlt wurde, wurde sie in anderen Ländern, wie den USA und Deutschland nie gesendet.
Reis? Nie davon gehört.
In unzähligen Episoden der Serie essen die Protagonisten und ihre Pokémon Snacks, die vor allem aus dem japanischen Kulturkreis kommen. So gibt es zum Beispiel im Original immer mal wieder Onigiri, also gefüllte Reisbällchen, zu sehen.
Für das westliche Publikum wurden diese oft mit Sandwiches ausgetauscht oder sie wurden einfach als „Donuts“ bezeichnet.
Unanständiges Nidoqueen
Im japanischen Original von Pokémon Stadium für den N64 fasst sich Nidoqueen ganz selbstverständlich an die Brüste, wenn es zum Kampf gerufen wird.
Für den westlichen Release wurde diese Geste entfernt und gegen eine jugendfreie ausgetauscht. Hierzulande brüllt und schüttelt sich das Pokémon lediglich.
Waffen-Folge
Ein ziemlich ungewohnter Anblick für eine Kinderserie, in der die verheerendsten Waffen sonst Pokémon sind: In der Folge „The Legend of Dratini“ des Anime richtet ein älterer Herr eine echte Pistole auf Ash.
Das war den USA zu viel – die Episode wurde dort nicht ausgestrahlt.
Das Intro-Mädchen
Auch im Intro der Serie gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den verschiedenen Ländern. So wunderten sich viele Fans im Laufe der Jahre, was es eigentlich mit dem jungen Mädchen im Intro der Serie auf sich hat.
Was die meisten nicht wussten: Im japanischen Liedtext gibt es einen Hinweis auf sie. So heißt es nämlich, dass Ash überall nach Pokémon sucht – sogar unter den Röcken von Frauen. Charmant, Ash. Wirklich charmant.
Perverse Pokémon
Pokémon scheinen ganz schön pervers zu sein. Jedenfalls sieht das bei Sleima so aus. Das schleimige Pokémon schaut auf der japanischen Pokémon-Karte einer Dame unter den Rock. Für westliche Länder war das nicht in Ordnung. Hier schaut das Pokémon einfach nur nach vorne.
Pokémon-Zensur: 7 geschnittene Szenen in Spielen und Serie
Pokémon: die kleinen Monster sind überall auf der Welt bekannt. Doch vor allem in den Spielen und in der Serie wurden einige Dinge im Laufe der Zeit angepasst, etwa weil das Original im Westen zu brutal oder unangebracht gewesen wäre, oder es sogar in Japan zu Verletzungen geführt hat.
Auch das Anime-Urgestein Yu-Gi-Oh hat immer schon mit Zensur im Westen gekämpft – teilweise noch mehr als Pokémon. Alles über die absurdesten Zensur-Momente dazu, erfahrt ihr hier: