90 Euro sparen: PS5 Pro bei MediaMarkt und Saturn im Preisverfall

90 Euro bei der PS5 Pro sparen? Schaut bei MediaMarkt und Saturn vorbei.

Update vom 7. Oktober: Ihr bekommt die PS5 Pro ab jetzt 90 Euro günstiger – und zwar nicht bei irgendeinem dubiosen eBay-Händler, sondern direkt bei MediaMarkt und Saturn. PS5 Pro bei MediaMarkt anschauen PS5 Pro bei Saturn anschauen Statt 799 Euro kostet die Konsole nur 709,99 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Wenn ihr zuschlagen wollt, geht es ganz einfach: Die Konsole in den Warenkorb legen und zur Kasse gehen – zusätzliche Versandkosten fallen nicht an. Aber ihr solltet euch beeilen, denn: Wie lange die Aktion läuft, ist erstmal nicht bekannt.

Originalartikel vom 14. November 2024:

PS5 Pro ist erschienen – und quasi überall verfügbar

Verfügbarkeitsprobleme gehören der Vergangenheit an! Die PS5 Pro ist offiziell am 7. November 2024 erschienen und aktuell brauchen sich potenzielle Käufer keine Gedanken darüber machen, wie sie an die Konsole kommen. Die PS5 Pro (bei Amazon anschauen) ist bei vielen gängigen Händlern zum UVP von 799 Euro auf Lager – ggf. kommen bei einigen Anbietern noch Versandkosten auf euch zu. Hier eine kurze Auflistung bekannter Shops, über die ihr die PS5 Pro ordern könnt:

Mehr zur neuen Konsole erfahrt ihr in unserem Review zur Sony PlayStation 5 Pro und im folgenden Testvideo:

Wird der Preis der PS5 Pro schnell fallen?

Das lässt sich aktuell nur schlecht abschätzen. Es steht zwar der Black Friday vor der Tür, doch da die PS5 Pro erst vor Kurzem erschienen ist, wagen wir zu bezweifeln, dass Sony oder andere Händler die Konsole zum Schnäppchen-Event stark reduzieren werden – zumal der hohe Preis anscheinend Leute nicht davon abhält, sich die Konsole zu kaufen. Vielleicht lässt sich der eine oder andere Euro mit einem eBay-Gutschein sparen, doch gigantische Rabatte solltet ihr in den kommenden Wochen nicht erwarten.

PlayStation 5 Pro

Gleichzeitig gehen wir umgedreht auch nicht davon aus, dass der Preis Richtung Weihnachten nochmal steigen wird. Die PS5 Pro richtet sich klar an Hardcore-Spieler, weswegen wir erwarten, dass es keine Lieferengpässe geben wird. Wer sich aktuell also noch nicht durchringen kann, direkt auf den Kaufen-Button zu drücken, braucht unserer Einschätzung nach keine Angst haben, dass er für die PS5 Pro in naher Zukunft mehr als 800 Euro ausgeben muss.

Viele Spieler sind der Meinung, dass 800 Euro für die PS5 Pro einfach zu teuer sind. Unser Kollege Stefan ist da jedoch anderer Meinung:

