Amazon-Kracher: Switch 2 im Bundle mit Pokémon-Legenden: Z-A überraschend günstig

Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn könnt ihr die Nintendo Switch 2 im Bundle mit dem Top-Spiel Pokémon-Legenden: Z-A jetzt für nur 499 Euro vorbestellen.

Für alle Pokémon-Fans gibt es besonders gute Nachrichten, denn Nintendo bietet ein attraktives Bundle mit dem brandneuen Pokémon-Legenden: Z-A an. Das komplette Set aus Nintendo Switch 2 Konsole und dem digitalen Download des Spiels ist bei Amazon für 499 Euro verfügbar und erscheint am 16. Oktober 2025.

Nintendo Switch 2 + Pokémon-Legenden: Z-A Bundle Nintendo Switch 2 Konsole inkl. Pokémon-Legenden: Z-A (digitaler Download). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 15:05 Uhr

Amazon zieht damit beim Preis mit, den MediaMarkt und Saturn vorgelegt haben. Mit einem Preis von unter 500 Euro ist das Bundle überraschend günstig, vor allem wenn man bedenkt, dass ihr im Einzelkauf mindestens 55 Euro für das Spiel und 465 Euro für die Konsole bezahlen müsst.

Deal im Detail: Switch 2 mit Pokémon-Legenden: Z-A

Die Nintendo Switch 2 setzt die erfolgreiche Tradition ihrer Vorgängerin fort. Die neue Konsole profitiert von einer verbesserten Prozessor- und Grafikleistung, was Spielern ein flüssigeres und beeindruckenderes Gaming-Erlebnis bietet.

Das im Bundle enthaltene Pokémon-Legenden: Z-A verspricht ein völlig neues Spielerlebnis. Das ambitionierte Abenteuer spielt in der futuristischen Illumina City und bringt mehrere revolutionäre Neuerungen mit sich:

Echtzeit-Kämpfe : Zum ersten Mal laufen Trainer und ihre Pokémon gemeinsam und agieren in Echtzeit während der Kämpfe

: Zum ersten Mal laufen Trainer und ihre Pokémon gemeinsam und agieren in Echtzeit während der Kämpfe Mega-Entwicklungen : Pokémon können mit Mega-Entwicklungen über ihre gewöhnlichen Fähigkeiten hinausgehen

: Pokémon können mit Mega-Entwicklungen über ihre gewöhnlichen Fähigkeiten hinausgehen Gemeinsame Erkundung: Zusammen mit dem Partner-Pokémon wird die Stadt erkundet

Beliebtes Bundle, das schnell vergriffen sein könnte

Da es sich um eine Vorbestellung handelt und der Erscheinungstermin am 16. Oktober 2025 liegt, empfiehlt es sich, frühzeitig zu bestellen. Sowohl das Spiel als auch die Konsole sind aktuell sehr begehrt und stehen bei vielen auf dem Wunschzettel zu Weihnachten.

