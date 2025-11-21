Amazon verkauft das „Spiel des Jahres 2022“ zum neuen Rekordpreis: Sichert euch 51 Prozent Rabatt

Euch gefallen Brettspiele mit Natur-Thematiken besonders gut? Dann solltet ihr euch ein spezielles Angebot bei Amazon keinesfalls entgehen lassen.

Jedes Jahr dürfen sich besonders außergewöhnliche Brett- und Kartenspiele über die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ freuen. Manchmal sind es gerade die Themen, manchmal aber auch die eingängigen Mechaniken und Spielelemente, die an den Tisch fesseln. So war es auch bei „Cascadia“ aus dem Hause Kosmos, das 2022 den Preis einheimsen durfte. Aktuell bietet euch Amazon das familienfreundliche Brettspiel zum Tiefpreis von 17,99 Euro an (auf Amazon ansehen).

Cascadia – Im Herzen der Natur 30 bis 45 Minuten | 1 bis 4 Spiele | ab 10 Jahren

Für wen lohnt sich „Cascadia“?

Entspannte Spielrunde nach Feierabend : „Cascadia“ ist schnell erklärt und nicht zeitintensiv. Zwar geht es um strategisches Geschick, ihr müsst aber keine Gehirnakrobatik vollbringen, um zum Sieg zu gelangen.

Spielspaß für Einsteiger : Gerade, weil „Cascadia“ so schnell erklärt ist, eignet es sich auch gut für unerfahrene Spieler und wird für Kinder ab 10 Jahren empfohlen.

Weniger geeignet für Experten: Wenn ihr richtige Herausforderungen liebt, werdet ihr bei diesem Brettspiel weniger auf eure Kosten kommen. „Cascadia“ lohnt sich eher für eine entspannte Partie mit Freunden oder der Familie – auch wenn sich der Schwierigkeitsgrad anpassen lässt.

Worum geht es in „Cascadia – Im Herzen der Natur“?

Rein vom Ablauf her lässt euch „Cascadia“ sicher an Spiele wie „Carcassonne“ denken. Wie in dem absoluten Anlegeklassiker baut ihr nämlich hier ebenfalls Runde für Runde ein Naturgebiet auf, wohlgemerkt alle Mitspielenden jedoch ihr eigenes. Dabei stehen aber vor allem die unterschiedlichen Areale im Vordergrund, wie Wälder, Berglandschaften und Flüsse.

Ebenfalls wichtig ist die Platzierung der Tiere, die vor allem dann am Ende des Spiels Punkte bringen, wenn ihr sie in bestimmten Mustern auf den Plättchen eures Naturgebiets anordnet. Wer nach den insgesamt 20 Spielrunden die meisten Punkte erhält, die sich je nach Anordnung eurer Gebiete und den darauf verteilten Tieren ergeben, darf sich über den Sieg freuen.

Cascadia – Im Herzen der Natur 30 bis 45 Minuten | 1 bis 4 Spiele | ab 10 Jahren

Was macht „Cascadia“ so familienfreundlich?

Kein Wunder also, dass das Brettspiel bei Amazon auf 4,8 Sterne bei über 1.800 Bewertungen kommt. Bisherigen Spielern gefällt, dass die Regeln simpel gehalten sind und auch jüngere Spieler nicht überfordern – dank der Kosmos Erklär-App müsst ihr die Anleitung nicht mal lesen.

Die Kosmos Erklär-App im Google Play Store

Die Kosmos Erklär-App im App Store von Apple

Die Spielrunden dauern zudem nicht lange und gestalten sich immer ein wenig anders, da ihr nie genau wisst, welche Kombination aus Natur- und Tierplättchen ihr als nächstes erhaltet. Zudem könnt ihr das Brettspiel in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielen

Zuletzt handelt es sich bei „Cascadia“ nicht gerade um ein konfrontatives Brettspiel, sondern eher um ein angenehmes Wetteifern. Neben seinem schönen Thema überzeugt „Cascadia“ ebenfalls mit tollen Illustrationen und seinem hohen Wiederspielwert.

Bei Amazon bekommt ihr das Spiel aktuell am günstigsten – bei Erstbestellung spart ihr euch nämlich die Versandkosten. Bei MediaMarkt zahlt ihr dafür zusätzlich 4,99 Euro – außer ihr lasst das Spiel an eine Filiale liefern oder kommt auf einen Warenwert von mindestens 59 Euro.

