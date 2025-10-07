Amazon verscherbelt das neuste Zelda-Spiel auf der Switch für 34 Euro

Für The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom müsst ihr nicht den Vollpreis zahlen.

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom hat Nintendo die Gaming-Community überrascht. Plötzlich spielt ihr nicht Link, sondern Prinzessin Zelda selbst. Switch-Spieler können jetzt ordentlich sparen. Das Spiel kostet bei Amazon etwa ein Jahr nach Release nur 33,97 Euro (bei Amazon ansehen).

Schnappt euch Zelda für die Switch jetzt günstiger

Das Angebot gilt jedoch nur für Prime-Mitglieder. Allerdings ziehen auch MediaMarkt und Saturn beim Angebot mit. Ihr könnt also auch ohne Amazon-Abo zuschlagen (bei MediaMarkt ansehen). Zum Vergleich: Im Nintendo eShop kostet Echoes of Wisdom stolze 59,99 Euro.

Noch nicht überzeugt? Schaut euch hier den Trailer für The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom an:

Das erwartet euch in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom hat nicht nur eine neue Protagonistin zu bieten. Nintendo krempelt auch das Gameplay ordentlich um. Zelda verlässt sich im Spiel vor allem auf ihre Magie, mit der sie Gegenstände kopieren und später wieder heraufbeschwören kann. Das funktioniert auch mit Gegnern, die dann an der Seite der Prinzessin kämpfen. Auf diese Weise löst die Heldin Rätsel und besiegt Bosse. Unser GIGA-Test zum Zelda-Hit zeigt, dass das auch super funktioniert.

Echoes of Wisdom ist ein neues 2D-Zelda, doch Nintendo schaut sich trotzdem einige Elemente bei den großen Brüdern Zelda: Breath of the Wild und Zelda: Tears of the Kingdom ab. So wirbt der neue Switch-Hit damit, dass ihr frei entscheiden könnt, auf welche Art und Weise ihr im Spiel vorankommt. Anders als bei den 3D-Zeldas tauchen auch wieder klassische Dungeons im Spiel auf.

Der perfekte Moment, um zuzuschlagen Ich habe mir Echoes of Wisdom direkt zum Release gekauft. Besonders gefällt mir die niedliche Spielzeugoptik des Switch-Hits. Das Gameplay kann manchmal etwas gewöhnungsbedürftig sein, da Zelda (meistens) nicht selbst kämpfen, sondern nur Monster beschwören kann. Trotzdem hat mir das Spiel viel Spaß gemacht. Amazon liefert jetzt die perfekte Gelegenheit, um den Zelda-Hit nachzuholen. Martin Hartmann

