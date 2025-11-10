Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  3. Archiv der Legenden: So einfach spielt ihr 9.000 MS-DOS-Games direkt im Browser

Archiv der Legenden: So einfach spielt ihr 9.000 MS-DOS-Games direkt im Browser

Martin Maciej
Martin Maciej,
3 min Lesezeit
Aufgeregter Gamer mit Joystick
Im Internet Archiv gibt es über 9.000 Games-Klassiker für lau. (© IMAGO / Schöning / Bearbeitung GIGA)
Ihr sitzt am PC und euch ist langweilig? Dann schaut im Internet-Archiv vorbei. Dort könnt ihr fast 9.000 Klassiker der Games-Geschichte gratis im Browser starten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Hier geht es zur Spiele-Bibliothek

MS-DOS-Spiele gratis im Browser spielen

Diesen Games-Klassiker könnt ihr auch mit dem Smartphone sofort hier spielen:

Das Internet Archive ist eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, digitale Inhalte wie Bücher, Filme, Webseiten und eben auch Spiele zu archivieren und für die Nachwelt verfügbar zu machen. In diesem Rahmen wurde bereits eine große Sammlung an Arcade-, Amiga- und eben auch MS-DOS-Spielen veröffentlicht. Highlights wie die ersten beiden Doom-Spiele, Die Siedler 2 oder auch Sim City 2000 können direkt ohne Installation im Browser gestartet werden. Einige Spiele laufen noch nicht ganz reibungslos. Bei Problemen hilft es teilweise, den Browser zu wechseln.

Unter den angebotenen Spielen finden zahlreiche Klassiker und Legenden der Games-Geschichte, darunter etwa folgende Perlen:

  • Grand Theft Auto (das erste GTA aus 1997)
  • Lemmings
  • Prince of Persia
  • Sensible World of Soccer
  • Duke Nukem
  • SimCity
  • Bundesliga Manager Professional
  • The Ultimate DOOM
  • Leisure Suite Larry 5
  • Sid Meier’s Railroad Tycoon Deluxe
  • Tetris
  • Commander Keen 5
  • Frogger
  • Championship Manager (der Vorgänger zum Football Manager)
  • Commando
  • Street Fighter
  • Falcon 3.0
  • SimEarth
Anleitungen finden sich bei den Spielen nicht, allerdings sollte ein Einstieg in die DOS-Klassiker schnell und einfach vonstatten gehen. Die Anbieter von Archive.org haben diese Spiele ausgewählt, da sie einen Großteil der MS-DOS-Geschichte repräsentieren und schließlich Spaß bringen.

Die Spiele sind alle frei und legal verfügbar, ihr müsst lediglich etwas Zeit mitbringen, um in die Anfangstage der Spielgeschichte einzutauchen. Dank der EM-DOSBox, einer im Browser laufenden Emulationsumgebung, könnt ihr direkt loslegen – ganz ohne technische Vorkenntnisse. Die Spiele starten per Klick im Fenster und lassen sich mit Maus und Tastatur steuern. Eine separate DOSBox-Installation ist nicht nötig.

FAQ

Kann man Spielstände speichern?

Teilweise ja. Manche Spiele bieten interne Speicherfunktionen. Ein automatisches Speichern über den Emulator gibt es nicht.

Läuft das auch auf dem Smartphone oder Tablet?

Eingeschränkt – technisch ist es möglich, aber Steuerung und Performance sind oft problematisch. Für die beste Erfahrung empfehlen wir Desktop-Browser.

Welche Browser funktionieren am besten?

Firefox, Chrome und Edge bieten gute Ergebnisse. Safari kann gelegentlich Probleme machen.

