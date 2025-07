Bei Amazon bekommt ihr die MetaQuest 3S jetzt hinterhergeworfen

Virtual Reality für alle: Genau das verspricht die Meta Quest 3S. Im Rahmen des Prime Day ist das VR-Headset bei Amazon jetzt zum absoluten Bestpreis von nur 265,99 Euro erhältlich.

Virtual Reality gilt seit Jahren als die Zukunft der digitalen Unterhaltung, doch hohe Anschaffungskosten schreckten bislang viele Interessierte ab. Dank des Amazon Prime Day gibt es die Meta Quest 3S aktuell aber für 265,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) für Prime-Kunden und damit über 60 Euro günstiger als der UVP.

Für wen lohnt sich die Meta Quest 3S bei Amazon?

VR-Einsteiger, die lange auf einen erschwinglichen Einstiegspunkt gewartet haben

Preisbewusste Gamer, die Zugang zum Meta-VR-Ökosystem mit unzähligen Spielen und Apps suchen

Professionelle Anwender oder Enthusiasten, die maximale Bildqualität und technische Leistung benötigen

Meta Quest 3S VR-Brille mit 128 GB Speicher, inkl. 3-monatigem Probe-Abo von MetaQuest+. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2025 10:37 Uhr

Die Meta Quest 3S positioniert sich als erschwinglicher Einstieg in die Virtual-Reality-Welt. Im Vergleich zur großen Schwester Quest 3 spart das Headset aber nicht unter der Haube, es werden lediglich etwas ältere Fresnel- statt Pencake-Linsen verbaut. Auch die Auflösung und der Sweet Spot fallen etwas geringer aus und der Speicherplatz liegt in dieser Version bei 128 GB. Für VR-Einsteiger sollte das aber kein Problem sein. Das kabellose Design ermöglicht freie Bewegung ohne störende Verbindungen zum PC – ein entscheidender Vorteil gegenüber günstigeren PC-gebundenen Systemen.

Mit dem integrierten Snapdragon-Prozessor (der gleiche wie in der Meta Quest 3) bietet die 3S ausreichend Leistung für die meisten VR-Anwendungen und Spiele. Die Mixed-Reality-Funktion erlaubt es, virtuelle Elemente in die reale Umgebung einzublenden. So kann man beispielsweise virtuelle Bildschirme im Wohnzimmer platzieren oder interaktive Elemente mit realen Objekten kombinieren. Die Passthrough-Kameras liefern zwar nicht ganz die hochauflösende Darstellung wie bei der teureren Quest 3, ermöglichen aber dennoch einen guten Einblick in die Realität.

Das Spieleangebot ist riesig, darunter beliebte Spiele wie Beat Saber, Superhot VR oder Batman: Arkham Shadow (bereits integriert). Mein Kollege Daniel hat sich mit seiner Meta Quest sogar ein eigenes Fitnessstudio Zuhause gebaut:

Das sagen die Käufer bei Amazon

Mit 4,4 von 5 Sternen kommt die Meta Quest 3S auch bei Amazon-Käufern hervorragend an. „Perfekt für Einsteiger – Spaß für die ganze Familie!“, schreibt etwa ein begeisterter Käufer.

