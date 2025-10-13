Best Fiends: Tipps für Android und iOS

In dem Puzzle-Abenteuer Best Fiends müsst ihr Ketten aus gleichfarbigen Symbolen bilden, eure „Fiends“ nach und nach hochleveln und die fiesen Nacktschnecken vom Rumpelberg besiegen. Um euch den Einstieg zu erleichtern, geben wir euch die besten Best-Fiends-Tipps und -Tricks. Außerdem klären wir, wie es mit Cheats für Best Fiends aussieht.

Best Fiends kombiniert Elemente aus Candy Crush Saga und anderen Match-3-Games mit einfachen RPG-Features. Das Spielprinzip ist dabei recht simpel: Verbindet Reihen aus Gemüse und Früchte zu Ketten, sammelt nach und nach alle Best Fiends und besiegt die Armee der bösen Nacktschnecken, die das Land Minutia heimsuchen.

Best Fiends - 3-Gewinnt-Puzzle

Best Fiends - Match 3 Puzzle

Best Fiends: Tipps und Tricks für Android und iOS

Wie bereits erwähnt ist das Gameplay in Best Fiends recht simpel: Zunächst einmal gilt es Ketten aus gleichen Symbolen zu bilden. Hierbei gilt die folgende Regel: je länger die Kette, desto besser.

In Best Fiends müsst ihr Ketten aus mindestens drei gleichen Symbolen, zum Beispiel Blättern oder Erdbeeren bilden. Längere Reihen, die das Minimum überschreiten, sind wesentlich besser.

Dadurch erhaltet ihr mehr Punkte, könnt Hindernisse (zum Beispiel Äste oder Klötze) beseitigen und so Raum für neue Ketten schaffen. Außerdem fügt ihr damit den Nacktschnecken mehr Schaden zu.

Achtet daher darauf, das Spielfeld so vorteilhaft wie möglich zu nutzen : Manchmal ergibt es mehr Sinn, einen Zug zu verbrauchen und mit einer (vergleichsweise) kurzen Kette Platz zu schaffen.

: Manchmal ergibt es mehr Sinn, einen Zug zu verbrauchen und mit einer (vergleichsweise) kurzen Kette Platz zu schaffen. Habt ihr gut geplant, fallen die Früchte und Symbole an die richtige Stelle und ihr könnt im nächsten Zug wesentlich mehr gleichfarbige Spielsteine abräumen.

Achtet zudem immer darauf, welche Farbe euer Fiend hat und versucht möglichst Ketten mit der gleichen Farbe wie euer gerade aktiver Fiend zu bilden: Damit erhöht sich der Schaden noch weiter, den ihr den Nacktschnecken zufügt.

zu bilden: Damit erhöht sich der Schaden noch weiter, den ihr den Nacktschnecken zufügt. Spielt ihr mit Howie bildet ihr am besten blaue Matches, mit Kwincy gelbe und mit Temper Matches aus grünen Blättern.

Verwendet zusätzlich Fiends, die Bomben einsetzen können. Damit habt ihr mehr Angriffsmöglichkeiten und könnt außerdem das Level schneller beenden, indem ihr weniger Züge verbraucht.

Praktisch: Ihr könnt die Bomben an einem beliebigen Teil der Kette explodieren lassen – ihr erkennt den Bereich durch die weiß gepunkteten Kreise.

Ketten könnt ihr in Best Fiends auch in der Diagonalen bilden, so wie in diesem Screenshot. (© Seriously Digital Entertainment)

Wo wir gerade beim Thema Züge sind: Achtet in Best Fiends immer genau darauf, wie viel Züge euch zur Verfügung stehen und plant die Runde dementsprechend. Verschwendet keinen Zug und versucht möglichst nur die von der jeweiligen Aufgabe gewünschten Farben abzuräumen. Ausnahme: Ihr könnt mit einem Spielzug bestimmte Stellen auf dem Spielfeld freiräumen, um im nächsten Zug noch mehr Symbole auf einen Schlag zu entfernen.

Nacktschnecken schnell besiegen

In vielen Leveln müsst ihr nicht nur Reihen aus verschiedenen Symbolen bilden, sondern auch noch die bösen Nacktschnecken besiegen, die das Land Minutia und seine Einwohner plagen. Generell gilt auch hier: Plant so effektiv wie möglich im Voraus, um euer Ziel so schnell wie möglich zu erreichen und verschwendet keine Züge.

Nutzt die Farben der Fiends, um Symbole der gleichen Farbe wie euer Fiend zu kombinieren – entsprechen die Symbole der Farbe des Fiends segnen die Nacktschnecken wesentlich schneller das Zeitliche.

zu kombinieren – entsprechen die Symbole der Farbe des Fiends segnen die Nacktschnecken wesentlich schneller das Zeitliche. Kombiniert außerdem am besten Farben, die ihr für eure anderen Ziele benötigt.

Müsst ihr zum Beispiel drei Nacktschnecken besiegen und zwanzig rote Symbole abräumen, solltet ihr logischerweise möglichst viele rote Kombinationen wählen.

wählen. Wie immer gilt auch für die Nacktschnecken: je länger die Kette eurer Symbole, desto besser.

Die gelernten Tipps könnt ihr gleich hier in dem ähnlichen Spiel Candy Riddles unter Beweis stellen:

Fiends mit Meteormilben in Best Fiends hochleveln

Ein wichtiges Element in Best Fiends sind die Fiends, die ihr nach und nach freischaltet. Diese Fiends baut nach und nach auf und macht sie immer stärker.

In Best Fiends geht das mit den Meteormilben können – sammelt daher so viele Meteormilben wie möglich ein und nutzt sie, um eure Fiends zu stärken.

Die Meteormilben könnt ihr zum Beispiel einsammeln, indem ihr Nacktschnecken besiegt oder wenn ihr eine erfolgreiche Rettung abschließt.

Je besser die Fähigkeiten der Fiends, desto mehr Schaden können sie auch anrichten.

Meteormilben könnt ihr außerdem mit Schlüsseln freischalten , die ihr in jedem Level sammeln könnt.

, die ihr in jedem Level sammeln könnt. Bildet dazu Kombinationen aus gleichen Objekten in der Nähe der Schlüsselsymbole

Danach öffnet ihr mit den so gesammelten Schlüsseln einen Tresor mit mehreren Türen: Ihr könnt so viele Türen öffnen, wie euch Schlüssel zur Verfügung stehen.

Nutzt die verschiedenen Charakter in Best Fiends, um die Aufgaben schnell abzuschließen. (© Seriously Digital Entertainment)

Das bringen die Diamanten

In Best Fiends gibt es zudem auch noch die Diamanten – diese sind in der Spiele-App für Android und iOS die Premium-Währung in dem ansonsten kostenlosen Free-2-Play-Spiel. Jedes Mal, wenn ihr eine Runde startet, verbraucht ihr eine bestimmte Anzahl an Energie – dabei spielt es keine Rolle, ob man gewinnt oder verliert: Die Energie wird in jedem Fall verbraucht. Um euren Energielevel zu steigern, müsst ihr daher Diamanten investieren. Wenn ihr kein Geld dafür ausgeben wollt, solltet ihr daher wann immer möglich Diamanten in einem Level sammeln. Bildet dazu Reihen aus gleichen Symbole in der Nähe der begehrten Währung.

Tipp: Ihr bekommt einmalig 30 Diamanten gratis, wenn ihr die Best-Fiends-App mit Facebook verbindet. Außerdem könnt ihr Facebook-Freunde, die ebenfalls Best Fiends spielen, einladen, um Energie zu regenerieren.

Cheats und Hacks für Android und iOS

Wie bei vielen Freemium-Spielen, zum Beispiel Clash of Clans oder Slither.io stellt sich auch bei Best Friends die Frage, wie es denn eigentlich mit Cheats und Hacks aussieht, die euch angeblich unendlich Diamanten und Energie bescheren sollen. Im Internet finden sich zahlreiche Seiten, die solche Best-Friends-Cheats – wir können euch an dieser Stelle nur raten: Finger weg! Hierbei handelt es sich um unseriöse Angebote, mit denen ihr euch Viren, Trojaner und andere Malware auf eurem Smartphone holt oder unwissentlich in eine Abofalle tappt, die euch viel Geld und Nerven kostet.