Call of Duty: Black Ops 7 könnte das neue FIFA der Ego-Shooter werden

Nur ein Jahr liegt zwischen Call of Duty: Black Ops 7 und seinem Vorgänger. Untypisch für Activision. Müsst ihr Sorge haben, dass der Ego-Shooter zum alljährlichen FIFA bzw. EA-Sports-FC wird? Nach 20 Stunden Spielzeit mit der PC-Version vor dem Release kann ich euch die Frage beantworten.

Fazit zu Call of Duty: Black Ops 7 Während des Tests zu Call of Duty: Black Ops 7 hatte ich in der Koop-Kampagne gemischte Gefühle. Mit drei Freunden sind die fünf Stunden Spielzeit bis auf wenige Abschnitte unterhaltsam. Dennoch fühlt sich die Kampagne für mich nicht so genial durchorchestriert an, wie in Black Ops: Cold War. Das war für mich das Highlight der letzten Jahre und wer so etwas erwartet und dann auch noch die Kampagne von Black Ops 7 alleine spielt, könnte enttäuscht sein. Der Mehrspieler-Modus macht in meinen Augen alles richtig. Die Maps mit ihrer klaren Struktur gefallen mir deutlich besser als im Vorgänger. Dazu gibt es zwei überzeugende neue Spielmodi und ihr bekommt Verbesserungen in der Tiefe. Warum sollten die Entwickler vieles ändern, wenn alles funktioniert und nach wie vor über Stunden unterhält? Die Zombies- und Dead-Ops-Modi sind ebenfalls größer, bieten neue Inhalte mit noch mehr Spielereien. So erhaltet ihr alles in allem vier Spiele in einem. Eine Sorge möchte ich euch auf jeden Fall nehmen: Black Ops 7 ist kein bloßes Add-On zum Vorgänger, zumal beide Spiele parallel im selben Zeitraum entwickelt worden sind. Das Gegenteil ist der Fall: Black Ops 7 ist noch verrückter und abgedrehter. Das wird zwar nicht jedem schmecken, aber es hängt schlichtweg alles von eurer Erwartungshaltung ab, die ihr an ein Call of Duty habt. Das ist so ein bisschen wie bei FIFA beziehungsweise EA Sports FC: Dem Einen reichen jährliche Evolutionen, dem anderen nicht. Alles ist größer und umfangreicher als im Vorgänger

18 Maps im Mehrspieler-Modus

Die größte Zombies-Map aller CoDs bisher

Gunplay und Treffer-Feedback sind erstklassig

Die Technik begeistert auf jeder Ebene

Koop-Kampagne bietet phasenweise kreatives Missionsdesign ...

... stumpfes Geballere und repetitive Missionsabläufe überwiegen aber

Kampagne macht alleine wenig Spaß 8,4 /10 Call of Duty: Black Ops 7 (Playstation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 06:53 Uhr Jens-Magnus Krause

Es gibt keine klassische Kampagne für Solisten

Wer in Call of Duty: Black Ops 7 eine klassische Solo-Kampagne erwartet, bleibt verwundert zurück. Denn der Unterschied zum Vorgänger Black Ops 6 oder dem grandiosen Black Ops: Cold War ist groß. In mehreren Punkten.

Punkt 1: Die neue Kampagne ist offiziell eine Koop-Kampagne. Sie ist für vier Spieler konzipiert. Dadurch entstehen in manchen der insgesamt elf Missionen erinnerungswürdige Situationen. Nämlich immer dann, wenn ihr gemeinsam schwere Passagen überstanden habt und euch dafür abfeiern könnt.

Punkt 2: Die Kampagne fühlt sich stellenweise wie eine Variation des Zombies-Modus an. Aufgrund der Hintergrundgeschichte ist es zwar schlüssig, dass euch auch mal Wellen an Untoten angreifen, aber das passiert so regelmäßig, dass es sich stellenweise repetitiv anfühlt und zur Pflichtaufgabe verkommt.

Punkt 3: Bosskämpfe. Mit einem großen Lebensenergie-Balken. In einer Kampagne von Call of Duty. Das ist definitiv etwas ganz Neues. Fühlte sich beim Spielen dann aber wie Borderlands 4 an. Muss man mögen.

Während einer Kampagnen-Mission in Tokio könnt ihr mit maximal drei Freunden unterschiedliche Wege zum Ziel wählen. Das erhöht den Wiederspielwert und den Spielspaß. (© GIGA / Jens-Magnus Krause)

Punkt 4: Egal, ob ihr die Kampagne solo oder zu viert spielt, ihr könnt keinen Schwierigkeitsgrad auswählen. Das Spiel skaliert die Herausforderung automatisch für euch, indem es unterschiedliche Gegnertypen in festgelegten Abschnitten entfernt oder hinzufügt.

Mit einem Dreier-Squad liegen die Missionen vom Anspruch her zwischen dem leichtesten und normalen Schwierigkeitsgrad des Vorgängers. Eure Team-Mitglieder ersetzt das Spiel übrigens zu keiner Zeit durch KI-gesteuerte Figuren. Entweder sucht ihr drei menschliche Kameraden online oder spielt ganz alleine.

Punkt 5: Die Missionsabläufe schwanken stellenweise von kreativen Jump’n’Run-Einlagen im Parkour-Stil, dank der neuen Walljumps, bis hin zu stumpfem Geballere auf alles, was sich bewegt.

In der Kampagne könnt ihr eurem Operator eine Spezialfähigkeit zuweisen. Bei der Fortbewegung sorgt ein Greifhaken für extrem hohe Sprünge. (© GIGA / Jens-Magnus Krause)

Das gibt es gepaart mit simplen Aufgabenstellungen: Kopiere Daten von einem Server. Mache Person X dingfest. Zerstöre Y. Sobald aber das von Call of Duty bekannte actiongeladene und lineare Gameplay zum Einsatz kommt, verdoppelt sich der Spielspaß der Kampagne.

Dieser Bösewicht kehrt in Black Ops 7 von den Toten zurück

In der Story dreht sich alles um die Hauptfigur David Mason, der aus Black Ops 2 bekannt ist. Genauso wie Bösewicht Raul Menendez. Parallel untersucht ihr die dubiosen Machenschaften des Tech-Konzerns The Guild, der eine Bio-Waffe namens „The Cradle“ an euch ausprobiert.

Nach dem Einatmen des Gifts erlebt ihr eine wilde Reise. Eine Mission spielt in der sterilen Firmenzentrale von The Guild im Jahr 2035 in Avalon, wo Black Ops 7 angesiedelt ist. Das ist ein fiktives Gebiet am Mittelmeer zwischen Europa, Afrika und Asien. In der nächsten Mission seid ihr auf einmal in den 80er-Jahren im Dschungel von Angola.

Und danach in Asien, genauer auf den Dächern von Tokio. Diese Handlungssprünge bringen Abwechslung in die Kampagne, die dazugehörigen Psycho-Spielchen der Bösen wirken dagegen in den Zwischensequenzen sehr gewollt. Die unheimlich wirkende Bösewicht-Lache „Ha-Ha-Ha-Ha“ kommt inflationär zum Einsatz.

Ansonsten erinnert die Kampagne häufig an eine Mischung aus Warzone und dem Zombies-Modus. Es gibt Armor-Platten, Waffen haben levelbare Seltenheitsgrade und ihr rennt von einem Missionsmarker zum nächsten.

Nach der Koop-Kampagne ist vor dem Endgame

Zum ersten Mal gibt es ein Call of Duty mit Endgame-Content. Nach der Kampagne öffnet sich die gesamte Avalon-Map. Mit bis zu 32 Spielern in 4er-Squads könnt ihr dort Aktivitäten oder Contracts erfüllen. Öffnet einen Container, ballert euch durch ein Gebäuder oder stehlt ein Fahrzeug aus einem Convoy und derlei mehr erwarten euch.

Im Test fühlte sich das wie ein Extraction-Shooter oder wie der DMZ-Modus an, nur ohne PvP-Elemente. Das hier ist reines PvE-Gameplay, bei dem ihr durch viele Spielstunden euer Combat-Rating aufbessern könnt, um so in den vier unterschiedlich anspruchsvollen Zonen auf der Karte bestehen zu können.

Der Endgame-Modus in Black Ops 7 ist ein Extraction-Shooter im Anschluss an die Kampagne. (© GIGA / Jens-Magnus Krause)

Eine nette Dreingabe der Entwickler, von den Aufgaben her aber repetitiv. Dieser Modus macht aus Call of Duty eine Art Borderlands mit Bullet-Sponge-Gegnern, die entweder Soldaten des Tech-Konzerns oder wieder einmal Zombies sind.

Der Multiplayer macht alles richtig

Im Multiplayer haben die Entwickler von Treyarch viele richtige Entscheidungen getroffen. Zuerst fallen die 16 einfach aufgebauten, schnell einprägbaren Three-Lane-Maps auf. Wenig Schnickschnack, noch weniger Vertikalität. Damit rückt der Fokus auf die Kämpfe in allen bekannten Modi aus den Vorgängern.

Neu ist der Modus Overload, den ihr auf den 6v6-Maps spielt. Dieser ist eine Bereicherung und hat das Potenzial, der meistgespielte Modus zu werden. Dabei ist in der Mitte der Map ein tragbares Gerät platziert, welches ihr jeweils an einem von zwei Punkten in der gegnerischen Basis abwerfen müsst. Eine Art modernes Capture-the-Flag, nur mit zwei Abwurfpunkten.

Der weitere neue Modus im Multiplayer heißt Skirmish und steht für große Schlachten. Dabei versuchen zwei Teams mit jeweils 20 Spielern die Runde für sich zu entscheiden. Zum Start gibt es zwei Maps zur Auswahl, die von der Größe her an die Ground-War-Karten aus früheren CoD-Spielen erinnern.

Die Entwickler bei Treyarch möchten im Multiplayer-Modus das Skill-Based-Matchmaking reduzieren und so den Spielspaß für alle erhöhen. (© GIGA / Jens-Magnus Krause)

Es geht darum, viele verschiedene Bereiche einzunehmen, wodurch ihr Punkte erzielt. Gut, dass Treyarch diesen Modus eingebaut hat, denn er ist die perfekte Mischung aus mehr Platz für mehr Spieler und trotzdem ausreichend viel Intensität bei den hart umkämpften Eroberungspunkten.

Das gab es im Zombies-Modus noch nie

Im Zombies-Modus sind die Neuerungen sinnvoll und naheliegend. Mit „The Ashes of the Damned“ bekommt ihr die größte Zombies-Map, die es jemals in einem Call of Duty: Black Ops gab.

Darauf erlebt ihr im Standard-Modus eine neue Questline und fahrt dabei mit einem levelbaren Jeep von Schauplatz zu Schauplatz. Sowohl das als auch der Survival-Modus unterhalten immer noch sehr gut, auch wenn es nichts weltbewegend Neues gibt.

Dasselbe gilt für die technische und spielerische Seite des Spiels. Im positiven Sinne. Optisch messerscharf, akustisch ohrenbetäubend wuchtig, flüssige Framerate und die Steuerung samt Gunplay und Treffer-Feedback sind direkt und befriedigend. Auch die neuen Walljumps fügen sich nahtlos ins Gameplay ein.

Der Zombies-Modus ist nach wie vor ein Survival-Klassiker in den Black-Ops-Spielen. (© GIGA / Jens-Magnus Krause)

Dennoch muss hier ein kurzer Vergleich zu Battlefield 6 her: Dort ist die Soundkulisse so bedrohlich und realitätsnah am Kriegsgeschehen dran, dass sich Call of Duty in Zukunft akustisch weiterentwickeln muss, wenn man den Anschluss an die neu gesetzten Akustik-Standards der Konkurrenz nicht verlieren möchte.