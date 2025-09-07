Dank diesem HDMI-Kabel von Amazon verstaubt meine PS5

Diese Investition hat sich für mich so richtig gelohnt!

Mit der Konsole zocke ich auf dem Fernseher im Wohnzimmer, mein Gaming-PC hingegen ist zum Spielen am Schreibtisch gedacht – das war zumindest früher meine Herangehensweise. Aber warum nicht einfach mit meinem Gaming-PC auch im Wohnzimmer zocken, wenn er doch mehr FPS und bessere Grafik liefert? Dank diesem 7,5 Meter langen HDMI-2.1-Kabel (bei Amazon anschauen) ist das kein Problem mehr!

HDMI-2.1-Kabel (7,5m / 8K / 48 Gbps) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2025 07:15 Uhr

Gaming-PC > PS5 – auch im Wohnzimmer!

Auch wenn ich etliche Spiele bereits für den PC habe: Im Wohnzimmer auf der Couch zu spielen, ist oftmals angenehmer. Entsprechend habe ich mir früher manche Spiele wie Hades, Rocket League oder Enter the Gungeon nochmal für die PlayStation gekauft.

Doch damit ist jetzt Schluss! Denn wenn ich inzwischen Bock habe, eines meiner PC-Spiele auf der Couch zu zocken, ziehe ich kurzerhand einfach ein HDMI-Kabel von meinem Rechner zu meinem Fernseher, kopple meinen PS5-Controller via Bluetooth mit meinem PC und schon kann es losgehen.

Auf dem Fernseher PC-Spiele zocken? Dank langem HDMI-Kabel kein Problem! (© GIGA)

Die Vorteile liegen auf der Hand: Dank Ryzen 7 7800X3D und AMD Radeon RX 7900 XTX bietet mein Rechner nicht nur in Spielen eine bessere Grafik als meine PS5, sondern erreicht auch deutlich mehr FPS. Und im Gegensatz zum In-Home-Streaming via Steam habe ich dank HDMI-Kabel-Verbindung auch keine zusätzlichen Latenzen, Kompressionsartefakte, Verbindungsaussetzer oder HDR-Probleme – es läuft einfach alles tadellos!

Bei der Wahl meines HDMI-Kabels habe ich extra nicht nur auf die Länge geachtet, sondern auch sichergestellt, dass es sich um ein gescheites Modell handelt, das HDMI 2.1 unterstützt. Nur so kann ich meinen 4K-OLED-Fernseher auch mit 120 Hz nutzen, inklusive VRR und HDR.

Die PS5 schalte ich nur noch bei exklusiven Spielen an

Seitdem ich das HDMI-Kabel im Einsatz habe, setzt meine PS5 Staub an. Monster Hunter Wilds (Test), RoadCraft, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3, PlateUp! oder The Witcher 3: Wild Hunt – diese und viele weitere Spiele habe ich auf diese Weise schon über meinen Gaming-PC problemlos im Wohnzimmer gezockt und damit bares Geld gespart. Denn oftmals sind PC-Spiele auf Steam, im Epic Games Store oder bei GOG deutlich günstiger im Angebot als im PlayStation Store.

Meine PS5 schalte ich hingegen nur noch ein, wenn ich PlayStation-exklusive Games zocken will, die entweder noch nicht für den PC erschienen sind oder die ich mir bereits für die PS5 gekauft habe. Aber das exklusive PS5-Angebot schrumpft immer weiter zusammen. Ein weiterer Grund, warum ich inzwischen PS Plus gekündigt habe.

Immerhin: In ein paar Monaten erscheint ja Ghost of Yotei. Spätestens dann werde ich meine PS5 mal wieder aus ihrem Dornröschenschlaf aufwecken.

