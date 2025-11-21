Das PS5-Game, das die ganze Welt begeistert, kostet auf Amazon gerade 30 Prozent weniger

Jeder liebt dieses Spiel. Die PS5-Version ist jetzt 15 Euro günstiger.

Wenige Spiele haben dieses Jahr so viel Aufsehen erregt, wie Clair Obscur: Expedition 33. Wenn ihr den Mega-Hit bisher verpasst habt, könnt ihr euch die PS5-Version jetzt auf Amazon schnappen und dabei 15 Euro sparen. Anstelle von 49,99 Euro zahlt ihr nur 34,99 Euro (auf Amazon ansehen).

Clair Obscur: Expedition 33 Rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Aktionen, inspiriert von der französischen Belle Époque. Mit reaktivem Kampfsystem, sechs aufrüstbaren Charakteren und atemberaubender Unreal Engine 5 Grafik. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 17:51 Uhr

Für wen lohnt sich Clair Obscur: Expedition 33?

Für Liebhaber von klassischen JRPGs, die sich eine moderne Umsetzung mit tiefgründiger Story und innovativen Ideen wünschen

Für Spieler, die strategische, rundenbasierte Kämpfe schätzen, aber auch den Nervenkitzel von Echtzeit-Aktionen nicht missen möchten

Nichts für euch, wenn ihr reine Action-RPGs bevorzugt, da der Kern des Spiels auf einem taktischen Runden-System aufbaut

Das Rollenspiel des Entwicklers Sandfall Interactive bietet spannende Kämpfe in einer malerischen Fantasy-Welt. Klassische rundenbasierte Strategie trifft auf Echtzeit-Herausforderungen. So müsst ihr kluge Entscheidungen treffen und dann noch im richtigen Moment ausweichen, parieren oder kontern, um als Sieger aus den Kämpfen hervorzugehen.

Gleichzeitig bietet Clair Obscur: Expedition 33 eine faszinierende Geschichte mit interessanten Charakteren rund um Verlust und Glauben. Der Ausgangspunkt: Ihr habt nur noch ein Jahr zu leben und führt eine Expedition ins Unbekannte an, um dieses Schicksal noch irgendwie abzuwenden.

Clair Obscur: Expedition 33 konnte schon in unserem GIGA-Test mit seiner abwechslungsreichen Spielwelt und dem spannenden Kampfsystem beeindrucken. Das Spiel ist sogar zu einem weltweiten Phänomen geworden und konnte zahlreiche Nominierungen bei den diesjährigen Game Awards abstauben.

Amazon-Kunden sind vollkommen zufrieden

Auch in den Amazon-Rezensionen spiegelt sich diese Begeisterung wider. Insgesamt steht die PS5-Version bei 4,8 von 5 Sternen. Kunden loben die schöne Grafik, das herausfordernde, taktische Gameplay und die fesselnde Geschichte.

