„Die Simpsons: Springfield“ über private Server spielen

Im Januar 2025 mussten wir uns von „The Simpsons: Tapped Out“ verabschieden. Über Umwege könnt ihr das Spiel aber noch auf eurem PC zocken. Wir zeigen euch, wie das geht.

Das braucht ihr für das Spiel

Beachtet, dass ihr die Voraussetzungen erfüllt, um das Spiel auf euren PC holen zu können. Zum einen braucht ihr die Programmiersprache Python. Die aktuellste Version könnt ihr auf der offiziellen Webseite von Python herunterladen.

Außerdem ist es hilfreich, 7-Zip auf dem PC zu haben, um die Dateien möglichst einfach zu entpacken. Das Datenkompressionsprogramm könnt ihr auf der 7-Zip-Webseite herunterladen.

Die nötigen Dateien selbst sind nicht gerade klein – in diesem Fall sind es 30 GB, also stellt sicher, dass genügend Speicherplatz auf eurem PC vorhanden ist (mindestens 40-50 GB freien Platz einplanen).

Stellt am besten im Voraus schon sicher, dass ihr das aktuelle Java Development Kit installiert habt. Nach der Installation solltet ihr den PC neu starten.

Beachtet, dass ihr nur mit einer neuen Stadt beginnen könnt, wenn ihr nicht euren Spielstand vor dem offiziellen Abschalten des Spiels gesichert habt. Diejenigen unter euch, die tatsächlich rechtzeitig einen Spielstand gesichert haben, finden weitere Anweisungen im Video am Ende des Artikels.

Schritt 1: Spiel-Dateien herunterladen

Die Spiel-Dateien könnt ihr über diesen Link herunterladen. Beachtet, dass das aufgrund der großen Datenmenge eine Weile dauern wird.

Schritt 2: Server einrichten

Zuerst benötigt ihr einen Server, über den ihr das Spiel starten könnt. Wir verwenden den Server von „bodnjenie“, aber es gibt auch Alternativen wie „tjac“, „d-fens“ oder „TappedOutReborn“. Zugriff auf den Server bekommt ihr über Quellen wie Github.

Ruft die betreffende Seite auf und klickt unter „Releases“ auf die aktuellste Version. Scrollt dort nach unten und wählt die Datei „Tsto_Server_Bodnjenie.V0.11.zip“.

Damit ihr den Überblick besser behalten könnt, solltet ihr einen eigenen Ordner für die Dateien anlegen. Ihr könnt ihn zum Beispiel nach dem Spiel benennen (beispielsweise mit „TSTO“).

Nun extrahiert ihr die Dateien aus dem Ordner „Tsto_Server_Bodnjenie“. Öffnet den Ordner und geht dann auf „instructions“ und öffnet dann die „Instructions“-Textdatei. Damit könnt ihr zusätzlich abgleichen, ob ihr alle Schritte richtig befolgt.

Nach dem Entpacken der Server-Dateien müsst ihr die heruntergeladenen 30 GB Spiel-Dateien extrahieren und in den Ordner „dlc“ kopieren.

Schritt 3: APK-Patcher einrichten

Über Github kommt ihr ebenfalls an den APK-Patcher, den ihr für das Spiel benötigt. Klickt auf den grünen „Code“-Button und dann auf „Download ZIP“, sodass „tsto_original.apk“ heruntergeladen wird. Entpackt den entsprechenden Ordner wieder mit 7-Zip. Öffnet den Ordner und kopiert die Datei „tsto_original.apk“ in den Ordner „APK-Patcher“ (im Server-Ordner).

Öffnet die Eingabeaufforderung (oder alternativ PowerShell) und navigiert zum Ordner „Apk Patcher“. Gebt in der Eingabeaufforderung den Befehl „python windows_gui_patcher.py“ ein und drückt auf Enter. Dann erscheint ein Fenster des APK-Patchers.

Als „APK File“ wählt ihr jetzt nochmal die entsprechende APK-Datei aus, wo ihr sie entpackt habt.

Als Nächstes müsst ihr das Feld „New Gameserver URL“ ausfüllen. Dafür müsst ihr eure IP-Adresse in den Patcher einfügen. Hierfür müsst ihr in den Eingabeaufforderungen den Befehl „ipconfig“ eingeben und nochmal Enter drücken. Unter dem Eintrag „IPv4-Adresse“ seht ihr dann die IP-Adresse eures PCs. Die Server-IP, die ihr im Fenster des Patchers angeben sollt, lautet dann: „http://[eure Server-IP]:80“

Im Anschluss muss noch das Feld „New DLC Server URL“ ausgefüllt werden. Hierfür kopiert ihr einfach nochmal die Server-IP, die ihr ins Feld „New Gameserver URL“ eingegeben habt.

Klickt nun auf „Check Dependencies“. Im Idealfall sollte jetzt die Meldung „All dependencies are installed“ aufploppen. Dann klickt ihr auf „Patch APK“ und wartet ein paar Minuten, bis wieder ein Popup erscheint.

Schritt 4: Patched APK ins Emulator-Programm einfügen

Nach dem Patchen müsst ihr die gepatchte APK in einen Android-Emulator wie Bluestacks (zur offiziellen Webseite) hochladen. Startet den Emulator und fügt die APK-Datei („tsto-patched.apk“) ein.

Wichtig ist, dass ihr sie noch nicht startet! Spielt das Game nicht sofort im Emulator, bevor die DLC-Dateien vollständig installiert sind.

Schritt 5: Server starten

Nun startet ihr den Server, indem ihr die Datei „tsto_server.exe“ ausführt. Jetzt erscheint ein Konsolenfenster, das ihr offen lassen solltet.

Schritt 6: APK ausführen

Jetzt, da der Server läuft, startet ihr die APK im Emulator erneut und lasst alle nötigen Dateien installieren.

Ihr solltet warten, bis alle Updates abgeschlossen sind, bevor ihr das Spiel zockt. Nachdem alle Updates installiert sind, könnt ihr das Spiel starten.

Wenn ihr weitere Hilfe braucht

Im Tutorial-Video könnt ihr die Schritte aus der Anleitung nochmal genau mitverfolgen.

Es erfordert zwar einige Schritte, aber mit diesen Anweisungen könnt ihr euer Lieblingsspiel trotz abgeschalteter Server weiter spielen. Falls ihr auf Probleme stoßt, sorgt dafür, dass ihr alle Anweisungen genau befolgt und euch die nötigen Programme und Dateien besorgt.

Ich hoffe, dieser Guide hilft euch, das Beste aus eurem Spiel herauszuholen, auch wenn die offiziellen Server längst offline sind. Viel Spaß beim Zocken! 🍩

