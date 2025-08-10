Diese 17 LoL-Geschenke will jeder haben – auch wenn er’s nicht zugibt

Auch League of Legends-Spieler brauchen Liebe und Geschenke sind nun mal eine Sprache der Liebe. Wir haben für euch einige Ideen, womit ihr zu jedem Anlass einem LoL-Fan große Freude machen könnt.© Riot Games / Bearbeitung GIGA 1 / 12

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Geschenke sind eine wundervolle Art, Zuneigung zu zeigen – vor allem, wenn sie die Interessen der Beschenkten treffen. Ihr möchtet einem League-of-Legends-Fan in eurem Umfeld (oder euch selbst) eine ganz besondere Freude machen? Dann haben wir genau die richtigen Geschenkideen für euch!

League of Legends: ein MOBA-Phänomen

Mit über 10 Jahren auf dem Buckel zählt das Erfolgs-MOBA des amerikanischen Entwicklers Riot Games (auch verantwortlich für Valorant) bis heute zu einem der beliebtesten Spiele überhaupt. Über 10 Millionen Menschen schlagen sich in League of Legends (auch LoL genannt) täglich die Köpfe ein und es scheint für den Erfolg kein Ende in Sicht zu sein.

So ist es kein Wunder, dass der Bedarf für coole Geschenkeinfälle für die leidenschaftlichen Fans des MOBAs groß ist. Doch die richtige Geschenkidee ist ein schwer fassbares Biest: Deshalb haben wir für euch etwas Inspiration gesammelt, damit ihr euren Liebsten – oder auch euch selbst – mit und ohne Anlass mit dem richtigen Geschenk beglücken könnt.