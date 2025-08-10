Diese 17 LoL-Geschenke will jeder haben – auch wenn er’s nicht zugibt

Geschenke sind eine wundervolle Art, Zuneigung zu zeigen – vor allem, wenn sie die Interessen der Beschenkten treffen. Ihr möchtet einem League-of-Legends-Fan in eurem Umfeld (oder euch selbst) eine ganz besondere Freude machen? Dann haben wir genau die richtigen Geschenkideen für euch!
League of Legends: ein MOBA-Phänomen
Mit über 10 Jahren auf dem Buckel zählt das Erfolgs-MOBA des amerikanischen Entwicklers Riot Games (auch verantwortlich für Valorant) bis heute zu einem der beliebtesten Spiele überhaupt. Über 10 Millionen Menschen schlagen sich in League of Legends (auch LoL genannt) täglich die Köpfe ein und es scheint für den Erfolg kein Ende in Sicht zu sein.
So ist es kein Wunder, dass der Bedarf für coole Geschenkeinfälle für die leidenschaftlichen Fans des MOBAs groß ist. Doch die richtige Geschenkidee ist ein schwer fassbares Biest: Deshalb haben wir für euch etwas Inspiration gesammelt, damit ihr euren Liebsten – oder auch euch selbst – mit und ohne Anlass mit dem richtigen Geschenk beglücken könnt.
Explosiv knuddelig: Das Poro-Plüschtier
Der Niedlichkeitsfaktor der meisten Charaktere und Mobs in LoL hält sich in Grenzen, doch es gibt einen unangefochtenen Publikumsliebling: Die kleinen flauschigen Poros, die ihr auf der ARAM-Karte „Heulende Schlucht“ findet. Sie sind wirklich zum Dahinschmelzen süß; und was wäre besser als ein eigener Poro, der zu Hause das Bett warmhält?
Warm durch den Winter: Poro-Socken und Pullover
Wo wir bei Poros sind: Für gewöhnlich assoziiert man diese mit Schnee und Winter. Zwar ist der Anblick von Schnee hierzulande rar gesät, doch solltet ihr euch und eure Liebsten warm einpacken, wenn alle Zehen noch dranbleiben sollen. Dafür haben wir genau die richtige Ausstattung für euch – mit diesen Socken (bei EMP ansehen) und Pullover wird der Winter nicht nur kuschelig warm, sondern auch noch unendlich niedlich.
Die richtige Peripherie: Maus und Tastatur für League-Fans
Während die eigenen Skills und Reaktionszeit im Vordergrund stehen, um bei Spielen wie League of Legends erfolgreich zu sein, gehört die richtige Ausstattung ebenso dafür. Besonders bekannt ist dafür zum Beispiel die Maus Logitech G PRO, die sich zurecht einer extremen Beliebtheit unter den Zockern erfreut.
Doch aufgepasst: Warum eine langweilige Maus, wenn es sie auch in LoL-Design gibt? Damit trifft Logitech genau die richtige Ader und bietet zusammen mit der passenden Tastatur eine tolle Ausstattung für jeden Beschwörer an. Sowohl die Maus als auch die Tastatur könnt ihr im Bundle oder separat erwerben. Ein passendes Headset hat Logitech selbstverständlich auch am Start (bei Amazon ansehen).
K-Pop-Feeling mit K/DA-Mousepad
Die Infrastruktur um League of Legends herum ist wirklich komplex: So gibt es in der Spielwelt eine eigene, League-thematische K-Pop-Band „K/DA“, die sich großer Beliebtheit inklusive Live-Auftritte erfreut. Die Mädels der Band haben es also nicht nur auf dem Kampffeld, sondern auch musikalisch drauf.
Passend dazu gibt es von Logitech ein extragroßes Mauspad, welches nicht nur für die ideale Gleitfähigkeit der Maus sorgt, sondern auch das Auge erfreut.
Wenn es ein Mauspad mit einem etwas neutralerem Motiv sein soll, hat Logitech ebenso genau das Richtige für euch parat (bei Amazon ansehen).
Blumentopfe für den grünen Daumen
Es scheint so, als würden League-Fans einfach nicht genug von den süßen Poro-Tierchen bekommen können. Diese Blumentöpfe von Cammy3DModels auf Etsy sind nicht nur niedlich ohne Ende, sondern auch qualitativ hochwertig und sehr beliebt. Damit gelingt auch dem größten Pflanzenzerstörer die Aufzucht der grünen Lieblinge.
Hier könnt ihr den Blumentopf in Poro-Design bestellen. Achtet dabei auf die Lieferzeiten: Der Shop befindet sich in Großbritannien, sodass die Lieferung etwas länger dauern dürfte.
Nur noch eine Runde! Die perfekte Tasse für League-Suchtis
Wenn ihr einen Freund oder ein Kind habt, welches nicht die Finger von LoL lassen kann (oder ihr bekennt euch selbst schuldig), dann kenn ihr diesen Spruch allzu gut: „Nur noch eine Runde, dann höre ich auf, versprochen!“. Wir wissen aber alle, dass das eine Lüge ist.
Wenn der Abend wegen des Zockens dann doch zu lange wurde, hilft nur noch eins – Kaffee. Und dafür gibt es genau die richtige Tasse, die die Fehler des Vorabends mit Humor vor die Augen führt.
Wenn ihr lieber einen Behälter hättet, der sich konkret auf League of Legends bezieht, haben wir für euch ein paar weitere coole Geschenkideen parat:
- Thermoeffekt-Tasse von bücher.de
- Thermobecher To Go mit Ekko oder Jinx bei Elbenwald
Und wenn Kaffee es einfach nicht mehr tut, sollte ein Bierkrug den Rest erledigen können.
Nerdige Raumausstattung mit League-Figuren
Es gibt einige Champions bei League of Legends, die sich durch die Jahre hindurch als absolute Publikumslieblinge bewiesen haben. Eine davon ist Lux, die Lady des Lichts. Sie gehört zu einem der ersten Champions, die veröffentlicht wurden, und schlägt bereits seit 2010 die Spieler in ihren Bann.
Elementalist Lux zählt zu den teuersten Skins, erfreut sich dennoch unter allen 17 Skins der größten Beliebtheit. Wie wäre es also mit einer wunderschönen, detailgetreuen Figur, die diesen tollen League-Champion nachbildet?
Das ist natürlich ein stattlicher Preis für eine kleine Figur; deshalb haben wir für euch ein paar weitere Optionen herausgesucht, sowohl für den kleineren Geldbeutel als auch für andere Champions. Am besten ihr findet heraus, welchen Champion der Beschenkte „mained“ und orientiert euch bei der Wahl daran („to main“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „hauptsächlich spielen“). Insgesamt gibt es Stand November 2023 165 verschiedene Champions.
Hier einige Figurenvorschläge:
Hochwertige Metall-Poster
Mit Displate eröffnete sich für jedermann die Möglichkeit, erstklassige und zeitlose Poster für zu Hause zu erwerben. Dank des verarbeiteten Materials werden sich diese Poster in Gegensatz zu Papierpostern kaum abnutzen. Bei Displate selbst könnt ihr sogar maßgeschneiderte Poster in Auftrag geben oder einen von hunderten offiziellen Designs für alle möglichen Spiele und Serien wählen.
Auch hier könnt ihr ähnlich wie bei Figuren einem League-Fan große Freude mit einem Poster von seinem Lieblingscharakter machen.
Entspannen nach dem Zocken mit einem League-Puzzle
LoL-Spiele können sehr intensiv werden. Wäre es nicht schön, wenn es eine Möglichkeit gebe, danach zur Ruhe zu kommen und etwas von den Stresshormonen abzubauen?
Perfekt sind dafür die League-of-Legends-Puzzles, die wir euch hier vorstellen. Ob allein oder in Gesellschaft als eine kleine Teambuildingmaßnahme, für das streitende Duo: Das Puzzeln tut sicher jedem Spieler gut.
LED-Dekorationen
Viele League-of-Legends-Spieler sind Streamer und was eignet sich besser zum Aufpeppen des eigenen Streams als eine solche auffällige Leuchttafel? Mit dem richtigen Pep wird das eigene Programm von der Konkurrenz abgehoben und die Viewer-Zahlen schießen in die Höhe.
Bei einem anderen Anbieter wäre eine weitere Ausführung einer Leuchttafel zu haben, wenn ihr es gerne größer hättet.
Alternativ könnt ihr bei IllumiGamerZone einen Custom-Kopfhörerständer in Auftrag geben (bei Etsy anschauen).
Schmuck und Anhänger
Anhänger, ob für den Schlüssel oder für den Hals, können eine günstige und doch süße Geschenkalternative zu teuren Figuren und Peripherie darstellen. Es gibt gerade bei Etsy eine Vielzahl an Anbietern, die unterschiedliche Produkte für die jeweiligen Champions und Monster anbieten. Wir haben für euch einige der Besten herausgesucht:
Oder darf es vielleicht dieser süße Acrylanhänger sein?