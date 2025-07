Diese Apple Switch würde Nintendo gar nicht gefallen

Wenn dieses Konzept Wirklichkeit wird, hat Nintendo ein echtes Problem.

Was wäre, wenn Apple plötzlich eine Spielekonsole wie die Nintendo Switch bauen würde – minimalistisch, mobil, und mit der Wucht des Apple-Ökosystems im Rücken? Ein Konzept des Designers Konstantin Milenin zeigt genau das – und dürfte Nintendo wenig Freude bereiten. Denn die Idee wirkt nicht nur technisch durchdacht, sondern auch gefährlich realistisch.

Apple Switch: Wunsch der Apple-Fans ist Nintendos Albtraum

Apple hat sich in der Vergangenheit nie wirklich mit Ruhm bekleckert, wenn es um Gaming ging. Klar, der App Store ist ein Milliardengeschäft, Apple Arcade ein solider Versuch, aber der ganz große Wurf blieb aus. Und doch: Mit dem M-Chip unter der Haube, dem iPad als Gaming-Plattform und der wachsenden Crossplay-Kultur hätte Apple längst das Zeug dazu, im Handheld-Segment mitzumischen – genau dort, wo Nintendo mit der Switch bis heute dominiert.

Und genau hier setzt das Konzept von Milenin an: eine tragbare Konsole im Apple-Stil, die aussieht wie ein geschrumpftes iPad oder ein größeres iPhone mit zwei angedockten Controllern. Das Design? Klar, clean, kompromisslos – wie man es von Apple erwartet. Das Betriebssystem? Eine Art Gaming-Variante von iOS mit Arcade-Integration (Quelle: Konstantin Milenin via X, ehemals Twitter).

Kleiner Nachteil gegenüber der Switch: Die Controller lassen sich allem Anschein nach nicht wie bei der Switch abnehmen. Doch dieser Makel lässt sich sicherlich leicht beseitigen und Nintendo dürfte dies dann gar nicht gefallen.

Das Problem für Nintendo? Apple müsste keine riesige neue Infrastruktur aufbauen. Der App Store ist schon da, hunderte Games ebenfalls – dazu kommen Apple TV+, Arcade und iCloud-Gaming. Kombiniert mit der Hardware-Power eines M-Chips und Apples gewohntem Produktdesign könnte eine solche Konsole auf einen Schlag gleich mehrere Zielgruppen ansprechen: Casual-Gamer, Apple-Fans, Arcade-Abonnenten – und Eltern, die ihren Kindern ein sicheres Gaming-Ökosystem bieten wollen.

Was Nintendo unterscheidet, ist natürlich das Herz ihrer Spielemarken – Mario, Zelda, Pokémon. Doch im Bereich Technik und Benutzererlebnis würde eine Apple Switch Nintendo plötzlich alt aussehen lassen – und im Premiumsegment sogar rechts überholen.

Nur ein Konzept? Vielleicht aber nicht mehr lange

Noch handelt es sich um ein reines Designkonzept – ohne offizielle Hinweise von Apple. Aber in einer Welt, in der nicht zuletzt auch Valve mit dem Steam Deck Erfolge feiert, scheint ein solcher Schritt von Apple am Ende gar nicht mehr so abwegig.

Wenn Apple also eines Tages eine Switch-ähnliche Konsole präsentiert, dann wird Nintendo sich sehr warm anziehen müssen. Denn was jetzt noch nach einer Designspielerei aussieht, könnte in Cupertino längst in einem geheimen Prototypen-Labor Realität sein. Und ganz ehrlich? Ich würde sie vielleicht sogar kaufen.