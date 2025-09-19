Disney-Fans greifen zu: Amazon gibt 20 Prozent Rabatt auf Kartenspiel

Wer Brettspiele liebt, mag meist auch Kartenspiele. Ravensburger bietet euch die perfekte Gelegenheit, in das Disney-Sammelkartenspiel Lorcana einzusteigen.

„Lorcana – Der Einstieg“: So lernt ihr das TCG im Handumdrehen

Wenn ihr bisher einen Bogen um Sammelkartenspiele gemacht habt, liegt das möglicherweise an den vielen verschiedenen Karten und Mechaniken. Darüber hinaus bezeichnen viele Fans TCGs („Trading Card Games“) als tolles, aber durchaus kostspieliges Hobby. Doch „Lorcana – Der Einstieg“ bietet euch die Möglichkeit, das Sammelkartenspiel kleinteilig zu lernen. Bei Amazon bekommt ihr das Spiel gerade zum Angebotspreis für 19,90 Euro.

Für wen ist „Lorcana – Der Einstieg“ geeignet?

Für Sammelkartenspie-Neulinge: Ihr habt noch nie ein TCG gespielt? Vor allem dann lohnt sich ein Blick in diese als Brettspiel aufgemachte Version. Die Mechaniken erlernt ihr Schritt für Schritt und am Ende wisst ihr voll und ganz, was „Lorcana“ zu bieten hat. Der Disney-Charme trägt eine Menge bei und begeistert auch Kids.

Für Duellspiel-Liebhabende: Grundsätzlich bietet „Lorcana – Der Einstieg“ ein perfektes Duellspiel-Erlebnis. Das Spiel lässt euch eure stetig wachsenden Decks nach und nach verstehen und verinnerlichen, sodass es immer ausgeglichen bleibt. Zwar sind in „Lorcana“ auch Partien mit mehr als zwei Mitspielenden möglich, aber meistens stehen sich eben doch zwei Personen gegenüber.

Für Disney-Fans: Ihr liebt Micky Maus, Arielle und Rapunzel? Dann ist „Lorcana“ das Spiel für euch. Hier bekommen alle bekannten Gesichter tolle Karten mit wunderschönen Illustrationen spendiert. Teilweise schlüpfen sie sogar in alternative Kostüme, was es besonders spannend macht. So lernt ihr eure liebsten Figuren von einer ganz anderen Seite kennen.

Kartenspiele solltet ihr mögen: Wenn ihr bislang eher einen Bogen um Kartenspiele und gerade Sammelkartenspiele gemacht habt, dürfte es auch „Lorcana“ schwer bei euch haben. Die Karten sind wirklich schön und „Der Einstieg“ bietet einen tollen Einstieg, aber Kartenspiele solltet ihr grundsätzlich mögen.

Nichts für Strategiemuffel: Viele Leute mögen Spiele nicht so gerne, wenn ein gewisses Maß an Taktik und strategische Vorausplanung gefragt ist. Manche wollen einfach drauf losspielen, ohne groß dabei nachzudenken. „Lorcana“ fordert da etwas mehr von euch, denn der Glücksfaktor ist vergleichsweise gering.

Wie funktioniert „Lorcana“ allgemein?

„Lorcana“ ist ein Sammelkartenspiel, bei dem ein Spieldeck aus mindestens 60 Karten bestehen muss. Starter-Decks enthalten ein spielfertiges Deck und einen Boosterpack mit zwölf weiteren Karten, womit sich euer Deck direkt erweitern und verbessern lässt. Das ist nämlich eine große Besonderheit: Euer Deck verändert sich immer mal wieder – gerade dann, wenn neue Karten auf den Markt kommen.

Insgesamt gibt es sechs unterschiedliche Farben:

Rubin (rot)

Stahl (grau)

Smaragd (grün)

Bernstein (gelb)

Amethyst (lila)

Saphir (blau)

Jede Karte ist einer oder zwei bestimmten Farben zugeordnet. Ein Deck darf zudem maximal aus zwei Farben bestehen, also beispielsweise Blau und Lila oder Rot und Stahl. Zudem haben die Farben jeweils unterschiedliche Stärken und hier erkennt ihr bestimmt, wie komplex das Kartenspiel sein kann. Da es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten gibt, stehen euch viele unterschiedliche Arten offen, „Lorcana“ zu spielen.

Ein Spiel gewinnt ihr, indem ihr als erstes 20 Siegpunkte erreicht, in „Lorcana“ Legenden genannt. Durch eure ausgespielten Karten erhaltet ihr Legenden, beispielsweise durch Erkundungen oder auch das Ausspielen von Aktionskarten und Gegenständen. Gleichzeitig fungieren eure Karten aber auch als Tinte. Für jede Karte benötigt ihr nämlich Tinte, sonst könnt ihr sie nicht ausspielen.

Das eröffnet euch teilweise äußerst strategische und taktische Möglichkeiten. Sehr häufig stellt ihr euch nämlich die Frage, ob ihr eine Karte unwiderruflich zu Tinte machen wollt oder sie lieber doch behaltet, um sie auszuspielen. Das sind häufig Gradwanderungen, die anfangs überfordernd sein können.

Was macht „Der Einstieg“ so besonders?

Und genau hier zeigt „Lorcana – Der Einstieg“, was es kann. All die Komplexität reduzieren die Entwicklerinnen und Entwickler von Ravensburger auf ein Minimum, um euch Schritt für Schritt an die Mechaniken des Spiels heranzuführen.

So lernt ihr in euren ersten Partien beispielsweise noch gar nicht alle Kartentypen kennen. Genau das ist extrem hilfreich, damit ihr euch zu Beginn nicht verloren fühlt, sondern einen sanften Einstieg genießen dürft. Eine tolle und vor allem günstige Möglichkeit herauszufinden, ob „Lorcana“ für euch etwas ist.

Spielbewertung: Das sagen andere Spieler

Wie bewerten andere Käufer „Lorcana – Der Einstieg“? Bei knapp 80 abgegebenen Bewertungen liegt der Amazon-Gesamtwert derzeit bei 4,6 von 5 Sternen. Mehr als 200 Personen haben zudem im letzten Monat zugegriffen und vor allem der sanfte Einstieg und Spielspaß stehen im Vordergrund. Auch auf BGG schneidet das Spiel mit einer Bewertung von 7,3 sehr gut ab.

Wieso kam bisher niemand auf diese Idee? Ich spiele seit meiner Jugend Sammelkartenspiele, hatte bis vor etwa zwei Jahren aber eine lange Pause. Aber „Lorcana“ hat mich zurück in diese Welt geholt und ich bin wirklich dankbar dafür. Natürlich sind TCGs immer ein kostspieliges Hobby, doch gerade dann lohnt sich „Lorcana – Der Einstieg“ sehr. Ihr könnt euch das Spiel zusammen mit anderen Fans gemeinsam kaufen, spielen, lernen und habt am Ende sogar zwei spielfertige Decks. Das ist strategisch natürlich wirklich gut gemacht von Ravensburger, denn „Der Einstieg“ bietet euch einen guten Beginn. Allerdings ist die Chance am Ende ziemlich hoch, dass ihr es dabei nicht belasst und euch noch weiter mit den vielen Karten auseinandersetzt. Vor allem dann, wenn ihr es schafft, eine der seltenen und höchst begehrten „Verzauberten (Enchanteds)“ Karten aus einem Boosterpack zu ziehen, ist es sehr wahrscheinlich um euch geschehen. Natürlich birgt ein Sammelkartenspiel auch gewisse Risiken, das ist mir bewusst. Der Reiz ist groß, sich immer mal wieder Boosterpacks zu kaufen, um hoffentlich die gewollte Karte zu ziehen. Das ist aber gar nicht so einfach und am Ende kann das immer mal enttäuschend sein, wenn ihr nicht die Karten zieht, die ihr euch wünscht. Deswegen ist es wirklich wichtig, gerade Kindern klarzumachen, was das für eine Art von Hobby ist. Ein gewisser Glücksspielcharakter ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es ist mir beinahe ein Rätsel, weshalb bisher noch kein anderes Sammelkartenspiel auf die Design-Idee gekommen ist, die euch „Lorcana – Der Einstieg“ bietet. Genau so lassen sich neue Leute für das TCG gewinnen und gerade die Aufmachung mit dem Spielbrett lockt auch Brettspiel-Fans. Simpel und gleichzeitig raffiniert, ich kann es nicht anders beschreiben. Zum Schluss bleibt der wirklich geringe Preis, der euch viele spaßige Spielstunden mit einem Spiel beschert, das derzeit aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Mit diesem Spiel habe ich eine verloren geglaubte Liebe zum Sammelkartenspiel wiedergefunden. Das ist zwar sehr subjektiv, aber ich freue mich einfach wahnsinnig darüber. Vielleicht geht es auch ja auch so. Dennis ter Horst

