Eigentlich wollte ich mir EA Sports FC 26 nicht kaufen – aber dieses PS5-Bundle ist verlockend

Dieser PS5-Deal lohnt sich für Fußball-Fans ganz besonders.

Am 26. September 2025 erscheint die diesjährige Fußball-Simulation EA Sports FC 26. Einzeln kostet das Spiel 79,99 Euro, aber bei MediaMarkt könnt ihr es euch im Bundle mit einem DualSense-Controller für nur 99,99 Euro schnappen – da der Controller einzeln ebenfalls 79,99 Euro kostet, spart ihr im Vergleich 60 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

Für wen lohnt sich das PS5-Bundle mit EA Sports FC 26 bei MediaMarkt?

Für alle, die sich ohnehin EA Sports FC 26 kaufen wollten.

Für alle, die einen neuen PS5-Controller gut gebrauchen können.

Nicht geeignet, wenn ihr mit Fußball nichts zu tun habt oder haben wollt.

Das Bundle-Angebot mit EA Sports FC 26 und dem PS5-Controller findet ihr bei MediaMarkt auf der Produktseite des Fußball-Spiels. Dazu müsst ihr in der Handy-Ansicht etwas runterscrollen und auf den schwarz eingefärbten Button „In den Warenkorb“ klicken.

Damit landen sowohl das PS5-Spiel als auch der DualSense in Midnight Black zum Preis von 99,99 Euro in eurem Warenkorb. Eine andere Controller-Farbe ist leider nicht verfügbar.

Kann ich diesem PS5-Deal widerstehen? Eigentlich wollte ich mir dieses Jahr nicht den neuen Ableger von EA Sports FC kaufen – ich habe nicht mehr so viel Zeit wie früher und weder EA noch der moderne Star-Kult im Fußball machen mich allzu glücklich. Allerdings könnte ich einen neuen DualSense tatsächlich gut gebrauchen, da mein Original-Controller in weiß so langsam den Geist aufgibt – und 99,99 Euro für einen DualSense plus einem brandneuen PS5-Spiel ist objektiv betrachtet ein ziemlich guter Deal. Es kann in jedem Fall nicht schaden, sich das Ganze genauer zu überlegen – wenn mich die Lust auf eine Runde Ultimate Team packen sollte, dann werde ich hier wohl zugreifen. Gregor Elsholz

EA Sports FC 26: Fußball-Fans wissen, was sie zu erwarten haben

EA hat dieses Jahr betont, sich das Feedback aus der Community für EA Sports FC 26 besonders zu Herzen zu nehmen. Allerdings gehören Ankündigungen dieser Art zu den alljährlichen Releases einfach dazu – in der Realität handelt es sich meistens um das gleiche Spiel mit wenigen Änderungen und aufpolierter Grafik.

Für viele Fußball-Fans muss das aber nichts Schlechtes sein. Wenn ihr bisher einfach gerne eine FIFA-Partie (oder auch mehr) auf eurer PS5 gezockt habt, mit Freunden, Fremden oder allein, dann wird wahrscheinlich auch EA Sports FC 26 euren Geschmack treffen.

