Fatale Xbox-Zahlen: Die nächste Konsole könnte Microsofts letzte werden

Die neuesten Xbox-Zahlen lassen wenig Raum für Optimismus.

Microsoft hat die neusten Verkaufszahlen für Xbox-Konsolen herausgerückt – und sie dürften nicht für Jubelstürme gesorgt haben. Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Verkäufe erneut deutlich zurückgegangen und für so manche Beobachter dürfte sich die Frage stellen, wie lange Microsoft es auf dem Gaming-Hardware-Markt noch versuchen will.

Xbox-Hardware kommt auf keinen grünen Zweig

Microsoft berichtet, dass die Gaming-Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 113 Millionen US-Dollar zurückgegangen sei – in erster Linie gab der Verkaufsrückgang von Konsolen den Ausschlag, 29 Prozent wurden hier eingebüßt. Damit setzt sich der schwächelnde Hardware-Trend der Series X|S fort, denn die Konsole enttäuscht schon länger bei den Verkaufszahlen.

Die Einkünfte über Inhalte und Services konnten dagegen um 1 Prozent gesteigert werden – bei Weitem kein phänomenales Wachstum, aber immerhin kein Rückgang (Quelle: Microsoft).

Angesichts der jüngsten Berichte, nach denen Microsoft von Xbox einen sportlichen Gewinn von 30 Prozent verlangt, ist dies aber ebenfalls eindeutig nicht genug – und Maßnahmen wie die jüngsten Preiserhöhungen haben die Marke in der Community nicht gerade beliebter gemacht.

Next-Gen-Xbox wird Microsofts letzter Versuch Microsoft hat sich in den vergangenen Tagen sehr darum bemüht, deutlich zu machen, dass die Next-Gen-Konsole definitiv auf den Markt kommen wird – und ehrlicherweise glaube ich nicht, dass sie jetzt noch einen Rückzieher machen werden. Der Release, laut Berichten für 2027 geplant, steht gewissermaßen bereits vor der Tür und die Konsole soll dieses Mal wirklich anders werden: Im Wesentlichen ein Wohnzimmer-Windows-PC mit Zugang zu Steam und anderen Plattformen. Weil dies eine Abkehr vom traditionell geschlossenen Konsolen-Ökosystem darstellt, sollten die enttäuschenden Zahlen der Xbox Series X|S zunächst keinen Einfluss auf ihre Umsetzung haben. Doch ich bin mir sicher, dass Microsoft mittlerweile genug von den immer gleichen Meldungen hat – die Xbox-Hardware versauert nun schon seit Jahren abgeschlagen hinter PlayStation und Nintendo in einer Nische mit schrumpfender Spielerzahl. Falls es auch bei der kommenden Xbox nach dem Release Jahr für Jahr heißen sollte, dass die Konsole in den Läden Staub ansetzt und die Profitziele des Konzerns untergräbt, dann dürfte es die vorerst letzte Hardware gewesen sein. Gregor Elsholz

