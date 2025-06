Für 6,99 Euro: Wer sich diesen Steam-Dauerbrenner jetzt nicht schnappt, ist selbst schuld

Günstiger als ein Döner!

Stardew Valley ist schon seit etlichen Jahren erfolgreich auf Steam. Wer sich den Mix aus Farming-Simulation, RPG und Dating-Sim bislang hat entgehen lassen, kann jetzt für schlappe 6,99 Euro zuschlagen. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Steam verramscht Stardew Valley für 6,99 Euro

Ihr seid der Typ Spieler, der sich gerne mal Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Stunden in einem Spiel verliert? Dann könnte Stardew Valley genau das Richtige für euch sein – vor allem jetzt! Denn bis zum 10. Juli 2025 könnt ihr euch den Mix aus Landwirtschaftssimulation und Rollenspiel für 6,99 Euro statt 13,99 Euro sichern (bei Steam anschauen). Das entspricht einem Rabatt von satten 50 Prozent.

Stardew Valley ConcernedApe

In Stardew Valley hängt ihr euren Bürojob in der Großstadt an den Nagel, um die etwas heruntergekommene Farm eures verstorbenen Großvaters auf dem Land zu übernehmen und wieder erstrahlen zu lassen.

Der Gameplay-Loop ist auf dem Papier recht simpel: Ihr bestellt Felder, baut allerlei Pflanzen an, verkauft diese und baut mit dem dadurch erworbenen Geld nach und nach eure Farm aus. Im Laufe der Zeit könnt ihr euch Nutztiere wie Hühner oder Kühe halten, um noch mehr Geld zu erwirtschaften. Glaubt mir: In Stardew Valley gibt es immer etwas zu tun.

Zudem könnt ihr euch mit den Leuten in der Stadt anfreunden und euch sogar vermählen, wenn ihr die Gunst eures Love-Interests gewonnen habt. Alternativ könnt ihr auch in der Mine nach Erzen schürfen und Monstern aufs Maul hauen, Angeln gehen oder das Gemeindezentrum des Dorfs wieder auf Vordermann bringen. Und eigentlich kratzen wir auch jetzt noch gerade mal an der Oberfläche. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken.

Für wen lohnt sich Stardew Valley?

Der Mix aus Farming- und Rollenspiel ist seit etlichen Jahren schon ein echter Dauerbrenner auf Steam – und das aus gutem Grund. 98 Prozent der knapp 762.000 Bewertungen fallen positiv aus. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass Stardew Valley von seinem Entwickler über die Jahre immer wieder mit riesigen Updates versorgt wurde, die immer neue Gameplay-Elemente und Änderungen mit sich gebracht haben.

Mit anderen Worten: Wer entspannte Farming-Sims mag, für den ist Stardew Valley ein Pflichtkauf! Gut zu wissen: Es gibt auch einen Koop-Modus, der es euch erlaubt, mit euren Freunden zusammen die Farm zu bewirtschaften – sowohl online als auch im Couch-Koop. Einziger Wermutstropfen: Crossplay-Support gibt es nicht. Aber vielleicht wird auch der noch irgendwann via Update nachgereicht.

Fakt ist: Für 6,99 Euro ist Stardew Valley ein echtes Schnäppchen, das sich kein Steam-Spieler entgehen lassen sollte.

