Für alle, die Catan lieben: Dieses Brettspiel sorgt für neue Spannung am Spieltisch

Ihr siedelt euch bereits jahrelang über die Inseln von Catan und sucht ein neues Spielerlebnis? Diese besondere Variante sorgt für frischen Wind am Spieltisch.

Catan Connect: So erlebt ihr das entspannte Siedeln anders

Mit Catan, früher noch „Die Siedler von Catan“ genannt, seid ihr bestimmt schon einmal in Berührung gekommen. Dieses Aufbau- und Handelsspiel aus der Feder des verstorbenen Spieleautos Klaus Teuber war bahnbrechend und ist weltweit beliebt. Bei Amazon gibt es Catan Connect zum Preis von 49,97 Euro für euch, das euch kurze und spannende Spielrunden bietet.

An wen richtet sich Catan Connect?

Ein neues Catan-Spielgefühl: Solltet ihr bereits etliche Runden Siedelrunden hinter euch haben, sorgt „Catan Connect“ für eine willkommene Abwechslung. Zwar benötigt ihr mindestens vier Mitspieler, doch die angepassten Regeln sowie kürzere Spieldauer bieten ein neues Spielgefühl, was die altbekannten Muster etwas auffrischt.

Für Siedel- und Aufbau-Fans: Solltet ihr Spiele mögen, bei denen ihr klein beginnt, Ressourcen-Management betreibt und mit der Zeit immer mehr besiedelt, dann ist die Welt von Catan generell euer Ding. Genau das steht bei Catan Connect schließlich auf dem Programm und ihr versucht als Erstes, die vorgegebene Anzahl an Siegpunkten zu erreichen. Dazu baut ihr Siedlungen, Straßen und kauft Aktionskarten.

Nicht viel Zeit zum Nachdenken: Das Spielprinzip von Catan Connect entfernt sich etwas von einer entspannten Siedelpartie, wie ihr sie möglicherweise von Catan gewohnt seid. Die maximale Zeit pro Runde ist vorgegeben, weswegen ihr euch innerhalb kurzer Zeit einen Plan überlegen müsst. Das kann auch manchmal in Stress ausarten, wenn es eben nicht so gut läuft.

Ihr solltet die Grundregeln kennen: Es ist deutlich zu empfehlen, mit den Basisregeln von Catan vertraut zu sein, bevor ihr euch an Catan Connect wagt. Deswegen eignet sich diese Variante nämlich eher nicht für Neulinge. Zwar lassen sich die Basisregeln kostenfrei via Es ist deutlich zu empfehlen, mit den Basisregeln von Catan vertraut zu sein, bevor ihr euch an Catan Connect wagt. Deswegen eignet sich diese Variante nämlich eher nicht für Neulinge. Zwar lassen sich die Basisregeln kostenfrei via catan.de abrufen, doch eine gewisse Einstiegshürde lässt sich nicht von der Hand weisen.

Wie funktioniert Catan Connect?

Eine große Veränderung vorweg: Ihr benötigt mindestens vier Mitspieler, um Catan Connect spielen zu können. Auch der Spielaufbau ist anders. Pro zwei Mitspielern gibt es einen Spielplan, wobei es die Sonnen- und die Mondseite gibt. Bei vier Mitspielenden nutzt ihr zwei Pläne, bei sechs alle drei Spielpläne, wobei sich alle Sonnen- und Mondseiten auf der gleichen Seite befinden müssen.

Setzt euch nun an den Plan mit der von euch ausgewählten Farbe und platziert je eine Siedlung, Stadt und Straße auf den vorgegebenen Bauplätzen. Dann erhaltet ihr Startrohstoffe und mit dem Start der kostenfreien App „CATAN Assistent“ kann die Spielrunde losgehen. Dazu sei gesagt, dass das Spiel ohne App und dafür mit Sanduhr und zwei Würfeln klappt. Allerdings ist „CATAN Assistent“ wirklich empfehlenswert.

Da alle gleichzeitig spielen, nimmt euch der Assistent den Würfelwurf sowie den Ablauf der Rundenzeit ab, wodurch alle stets wissen, wann eine Runde endet und eine neue beginnt. Spielt ihr zum ersten Mal, ist eine Rundenzeit von 35 Sekunden empfohlen, ab der elften Runde erhöht sich die Rundenzeit auf 45 Sekunden. Individuelle Anpassungen lassen sich trotzdem vornehmen.

Wie läuft eine Spielrunde ab?

Zu Beginn sagt euch die App, ob die Sonnen- oder Mondseite ihren aktiven Zug hat. Anschließend erfolgt der Würfelwurf und alle nehmen sich gleichzeitig die entsprechenden Erträge von den Feldern mit der gewürfelten Zahl. Dabei sei gesagt, dass innerhalb der ersten zehn Würfe keine Sieben dabei ist. Anfangs müsst ihr also keine Angst vor dem Räuber haben.

Als Nächstes darf nur die aktive Seite bauen und Rohstoffe ausgeben, also beispielsweise für Siedlungen, Straßen oder Entwicklungskarten. Allerdings dürfen alle Mitspielenden gleichzeitig handeln. Und da ihr alle eure Rohstoffe stets offen vor euch auslegen müsst, wisst ihr in der Regel immer, wer genau das hat, was ihr gerade benötigt.

Dabei gelten die eigentlichen Catan-Regeln. Ihr könnt euch die längste Handelsstraße pro Spielplan erspielen und ab der fünften Straße dürft ihr euch über zwei Siegpunkte freuen. Allerdings ist es von großem Vorteil, wenn ihr über euren eigenen Spielplan hinweg in einen anderen siedelt. Dort erhaltet ihr nämlich für eine Siedlung zwei zusätzliche Siegpunkte.

Ihr merkt, dass die Regeln deutlich angepasster sind, als ihr es von dem eigentlichen Catan-Basisspiel her kennt. Zwar ist das Spiel trotzdem nicht komplex, doch vor allem die kurze Rundenzeit ist gewöhnungsbedürftig. Für alles, was ihr in den letzten Absätzen gelesen habt, habt ihr nämlich im Standardspiel lediglich 35 Sekunden Zeit. Und die gehen verdammt schnell um. Wer am Ende zuerst 18 Siegpunkte erreicht, gewinnt das Spiel.

Spielbewertung

Ein Blick auf die Bewertungen von Amazon zeigt, dass Catan Connect aktuell bei 4,2 von 5 Sternen bei insgesamt 28 Sternebewertungen liegt. Vor allem das neue Spielgefühl weiß zu begeistern und die Tatsache, dass ihr bei größeren Spielrunden nicht lange warten müsst, bis ihr wieder an der Reihe seid. Allerdings kritisieren viele Leute das Spielmaterial und den Sortiereinsatz, der lediglich durch Plastik-Beutelchen zustande kommt.

Rasantes Siedeln und ich finde es super spannend! Vor einigen Jahren habe ich diese Catan-Variante auf der Messe Spiel in Essen gespielt. Kosmos nahm sich eine komplette Halle, baute lange Tischreihen und kreierte so die größte und längste Catan-Insel, die das Spiel je gesehen hatte. Ein Moderationsteam klärte alle über die Regeln und den Ablauf auf. Dann ging es los und was war das für ein Spielgefühl! Alle spielten gleichzeitig, es war laut und es war nicht nur auf dem Spielplan wuselig, sondern zusätzlich zwischen den Mitspielenden an sich. Ich habe das wahnsinnig genossen, weil ich Catan wirklich gerne mag, immer wieder auch digital am Smartphone oder PC spiele und es mich bereits als Kind am Spieltisch begeisterte. Und ich finde es mega, dass Kosmos mit Catan Connect genau dieses Spielgefühl in euer Wohnzimmer oder die Atmosphäre eines Spiele-Cafés verlagert. Spannend ist, dass ihr sogar mit mehr als sechs Leuten spielen könnt, wenn ihr noch weitere Catan-Connect-Spiele kauft. Da lohnt es sich, zusammenzulegen, damit nicht eine Einzelperson auf den Kosten sitzen bleibt. Die langen Wartezeiten sind Geschichte und irgendwie mag ich dieses wuselige und stressige Spielgefühl. Aber ich kann sehr nachvollziehen, wenn sich andere Spieler ein wohliges und entspanntes Siedeln wünschen, denn das bietet Catan Connect nicht. Habt ihr Catan generell noch nie gespielt, befindet ihr euch zudem im Nachteil im Vergleich zu erfahreneren Leuten. Das solltet ihr wirklich bedenken. Trotzdem lässt sich das Spiel gut lernen und dank des App-Assistenten gebt ihr gewisse Aufgaben ab und konzentriert euch voll und ganz auf das Spiel. Das eher mittelmäßige Spielmaterial sowie der nicht vorhandene Sortiereinsatz sind mir hingegen ein großer Dorn im Auge. Da denke ich mir, dass ein weltweit dermaßen gefeiertes Spiel doch etwas mehr bieten könnte. Allerdings lassen sich so Platz und Materialkosten sparen. Dennis ter Horst

