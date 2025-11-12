„Für wen soll das sein?“: PS5-Fans machen sich über neues Sony-Gadget lustig

Sony hat einen neuen PlayStation-Monitor vorgestellt, doch bei Fans stößt die neue Hardware auf Unverständnis.

Sony bringt 2026 einen neuen Monitor mit PlayStation-Branding in Japan und den USA auf den Markt, doch die Vorstellung wirft bei Fans mehr Fragen als Antworten auf. Die technische Ausstattung scheint den gehobenen Ansprüchen vieler schlicht nicht zu entsprechen. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Sony bringt neuen PlayStation-Monitor auf den Markt

Der neue Gaming-Monitor von Sony hat eine Größe von 27 Zoll und eine QHD-Auflösung. Das Panel bietet 240 Hz und kann natürlich auch HDR-Inhalte darstellen.

Der Clou des Monitors, auf den sich auch der Trailer konzentriert, ist der eingebaute Dualsense-Ladehalter – ein ausfahrbarer Haken, auf dem ihr euren Controller ablegen und wiederaufladen könnt.

Darüber hinaus verfügt der Monitor über 2 HDMI- und einen DisplayPort sowie zwei USB-A- und einen USB-C-Anschluss. Abgerundet wird die Ausstattung von Stereo-Lautsprechern. Er soll sich sowohl an PS5 als auch an PC-Spieler richten. Den Preis hat Sony bislang aber nicht verraten – ob der Monitor später auch in Europa erscheinen wird, ist ebenfalls nicht klar. (Quelle: PlayStation)

Neuer Monitor kommt bei PS5-Fans nicht gut weg

Auch wenn die exakten Spezifikationen des Displays noch nicht bekannt sind, hat sich die Reddit-Community ihr Urteil über den PlayStation-Monitor bereits gebildet – und größtenteils fällt es ziemlich negativ aus.

Kommentatoren kritisieren vor allem, dass die angegebene Ausstattung nicht wirklich zu der PS5 selbst passt – ohne 4K-Auflösung, dafür aber mit 240 Hz, während der Output der PS5 maximal auf 120 FPS beschränkt ist.

Angesichts dieser Entscheidungen und der Tatsache, dass es sich vermutlich nicht um einen OLED-Monitor handeln dürfte, stellen sich viele Fans die Frage, für wen dieser Bildschirm gedacht sein soll. (Quelle: Reddit)

Das sieht echt mittelmäßig aus. 1440p, IPS-Panel, soweit ich sehen kann, ist es kein Mini-LED, also wird das HDR kein echtes HDR sein. Für wen soll das sein? Reddit-Nutzer chewwydraper

1440p ist eine merkwürdige Wahl für einen Konsolen-Monitor. Die setzen doch seit Jahren auf 4K. Reddit-Nutzer Castia10

