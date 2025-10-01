Game Pass Preis-Schock: Ultimate-Abo kostet jetzt fast doppelt so viel wie 2023

„Xbox Game Pass“-Abonnenten müssen demnächst mit einer heftigen Preiserhöhung leben. Was sich bei den verschiedenen „Game Pass“-Abos ändert, was sie aktuell kosten und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Stufen des Spiele-Abos bieten, erfahrt ihr hier.
Xbox Game Pass: Preise & Vorteile im Überblick
Der Xbox Game Pass ist ein monatlich kündbares Spiele-Abo. Mit dem Abo habt ihr am PC wie an Xbox Series S|X und Xbox One (S/X) Zugriff auf hunderte Spiele sowie alle Titel der Xbox Game Studios. Je nach Abo-Stufe erhaltet ihr unterschiedliche zusätzliche Vorteile. Wir haben euch hier die Kosten und Vorteile in einer Tabelle zusammengefasst:
2025: Heftige Preiserhöhung
Der Game Pass ist für Neukunden ab sofort erheblich teurer. Bestandskunden werden ab dem 4. November 2025 die neuen Preise akzeptieren müssen. Besonders das Ultimate-Paket schlägt mit einer deftigen Preiserhöhung auf 26,99 Euro im Monat zu, also 9 Euro mehr zum vorherigen Preis von monatlich 17,99 Euro.
- Xbox Game Pass Ultimate: monatlich 26,99 Euro (statt zuvor 14,99 Euro)
- Xbox Game Pass Premium (Standard): bleibt bei 12,99 Euro, veränderte Auswahl
- Xbox Game Pass Essential (Core): monatlich 8,99 Euro (statt zuvor 6,99 Euro)
- PC Game Pass: monatlich 14,99 Euro (statt zuvor 11,99 Euro)
Der PC Game Pass wird somit 3 Euro teurer und Essential (zuvor Core) ebenfalls 2 Euro. Der Standard-Tarif wird erneut umbenannt und heißt jetzt Premium. Der Preis bleibt stabil, verliert jedoch an Spieleauswahl, fügt dafür aber auch PC-Spiele zur Auswahl hinzu. Dazu gibt es ab sofort Cloud-Gaming bei allen Stufen des Xbox Game Pass' und nicht mehr nur bei Ultimate.
2024: Preiserhöhung & neue Abo-Struktur
Microsoft erhöht erneut die Preise für den „Xbox Game Pass“ und verändert die Abo-Struktur. Bestandskunden mit Monatsabo werden ab dem 12. September 2024 die neuen Preise zahlen müssen, während die Neukunden ab sofort die folgenden neuen Preise zahlen müssen:
- Xbox Game Pass Ultimate: monatlich 17,99 Euro (statt zuvor 14,99 Euro)
- PC Game Pass: monatlich 11,99 Euro (statt zuvor 9,99 Euro)
Darüber hinaus fliegt der „Game Pass für Konsole“ für Neukunden ab sofort aus dem Programm und wird im September durch den neuen „Xbox Game Pass Standard“ ersetzt. Das neue Standard-Abo wird dabei monatlich 12,99 Euro, aber wie das Konsolen-Abo Cloud-Gaming und EA Play nicht unterstützten. Den größten Unterschied zu Ultimate und dem PC-Abo machen aber die fehlenden Day-One-Releases. So werdet ihr im Standard-Abo nicht alle Spiele an Tag 1 spielen können, sondern müsst auf verschiedene Veröffentlichungen länger warten.
Übersicht der Preiserhöhungen (Tabelle)
Ultimate
Premium (zuvor Standard/Konsole)
PC
Essential (zuvor Core)
2017
9,99 €
2019
12,99 €
2020
9,99 €
2023
14,99 €
6,99 €
2024
17,99 €
12,99 €
11,99 €
2025
26,99 €
14,99 €
8,99 €
Was bietet die Konkurrenz?
Immer mehr Gaming-Abos kommen auf den Markt. Sony erweitert das Angebot von „PlayStation Plus“ ständig und auch die Liste an Retro-Titeln bei „Nintendo Switch Online“ lässt sich mittlerweile sehen. Ubisoft und EA kochen dazu noch ihr ganz eigenes Süppchen. Einen Überblick über die verschiedenen Spiele-Abos lest ihr hier.