Gehört ihr auch dazu? Xbox schiebt einigen Nutzern 2026 den Riegel vor

Erwachsene Xbox-Nutzer müssen sich wohl bald auf Änderungen gefasst machen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der UK Online Safety Act verlangt von Online-Plattformen mit erwachsenen Inhalten Alters-Checks für Nutzer – Xbox führt diese nun für seine sozialen Features ein. Zwar ist außerhalb des Vereinigten Königreichs bislang noch nichts Konkretes geplant, doch Microsoft rechnet bereits damit, dass andere Regionen nachziehen werden.

Anzeige

Xbox: Altersverifikation kommt – auch in Deutschland?

Erwachsene Xbox-Nutzer mit Standort in der UK werden ab sofort dazu aufgefordert, ihr Alter nachzuweisen. Spieler können dies über verschiedene Arten erledigen, darunter ein Ausweis-Scan, Kreditkartennachweis oder Alterseinschätzung durch entsprechende Software.

Bis Anfang 2026 sind diese Checks noch optional – danach müssen britische Gamer der Anweisung folgen, ansonsten werden sie von sozialen Features der Plattform ausgeschlossen. Dazu zählen sowohl Text- als auch Voice-Chat und Spiel-Einladungen, sofern diese über die eigene Freundesliste hinausgehen.

Kontroverse um Altersnachweise

Die Altersverifikation soll dem Schutz von Kindern und Jugendlichen dienen – ein lobenswertes Ziel, dennoch wird der UK Online Safety Act von einigen Parteien kontrovers diskutiert, da sie mit der Anmeldung die Privatsphäre der Nutzer in Gefahr sehen.

Während einige Staaten in den USA ebenfalls bereits ähnliche Altersnachweise für Websites mit explizit erwachsenen Inhalten fordern, ist in der EU noch kein Gesetz dazu verabschiedet worden. Dass auch hierzulande bald eine ähnliche Methode eingeführt wird, dürfte aber recht wahrscheinlich sein.

Anzeige

Microsoft hat in seinem Blog-Eintrag zudem bereits angekündigt, dass eine Übernahme in weiteren Regionen zu erwarten ist. In welcher Form möglicherweise 2026 ein Altersnachweis auch nach Deutschland kommen könnte, ist derzeit noch unklar. (Quelle: Xbox)