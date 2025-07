Heute geht's los: Lidl lockt Minecraft-Fans mit besonderer Aktion in die Filiale

Minecraft-Fans, aufgepasst: Ab heute verwandelt sich Lidl in ein kleines Klötzchen-Paradies! Wer auch fernab von Bildschirm und Konsole in die bunte Welt von Creepern, Blöcken & Co. eintauchen will, findet beim Discounter jetzt jede Menge offiziell lizenziertes Zubehör – und das schon ab 1,99 Euro. Da lohnt sich der Abstecher in die Filiale gleich doppelt.

Lidl verkauft Minecraft-Zubehör ab 1,99 Euro

Highlight der Aktion ist unter anderem eine stylische Minecraft-Fackellampe. Sie bietet vier verschiedene Lichtmodi, lässt sich an der Wand montieren und bringt echtes Pixel-Feeling ins Zimmer. Preis bei Lidl: faire 14,99 Euro. Wer lieber online shoppt, findet die Lampe auch bei Amazon – dort aktuell sogar etwas günstiger.

Minecraft-Fackellampe Wideraufladbar über USB, 5,7 x 5,7 x 27,9 cm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2025 04:30 Uhr

Für süße Träume sorgt die passende Minecraft-Wendebettwäsche. Das Set besteht aus einem Kissenbezug (80 x 80 cm) und einem Bettbezug (135 x 200 cm) und kostet bei Lidl 19,99 Euro. Amazon liegt mit rund 22,99 Euro etwas darüber.

Minecraft-Bettwäsche Einzelbettgröße: 135 x 200 cm, Kissenbezug: 80 x 80 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2025 05:25 Uhr

Bei Lidl gibt es ab Donnerstag viele Minecraft-Angebote. (© Lidl)

Und weil in vielen Bundesländern bald wieder die Schule losgeht, darf ein cooler Minecraft-Rucksack natürlich nicht fehlen. Das Modell mit 15 Litern Fassungsvermögen und zwei seitlichen Netztaschen schlägt bei Lidl mit 17,99 Euro zu Buche. Bei Amazon kostet ein vergleichbarer Rucksack rund 25 Euro.

Minecraft-Rucksack Mit verschiedenen Taschen, 39,5 x 28,5 x 12,5 cm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2025 09:29 Uhr

Wer richtig ausstatten will, greift zum praktischen 5-teiligen Minecraft-Set. Mit dabei: Rucksack, Essenstasche, Federmäppchen, Schlüsselanhänger und sogar ein Desinfektionsspender. Perfekt als Geschenk oder fürs neue Schuljahr.

Rucksack-Set von Minecraft Set aus 5 Teilen: Rucksack, Essenstasche, Federmäppchen, Schlüsselanhänger und ein Desinfektionsspender Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2025 10:28 Uhr

Minecraft-Spielfiguren ab 1,99 Euro

Am günstigsten kommen Minecraft-Fans mit den Spielfiguren weg. Die circa 4 cm Figuren kosten beim Discounter lediglich 1,99 Euro.

So finden wir die besten Schnäppchen

