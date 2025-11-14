Jetzt zahlt ihr nur 20 €! Amazon haut das „Spiel des Jahres 2023“ zum halben Preis raus

Ihr sucht nach einem tollen Brettspiel für den bevorstehenden Spieleabend? Das „Spiel des Jahres 2023“ ist eine hervorragende Wahl dafür! Aktuell gibt es dieses bei Amazon mit unschlagbarem Rabatt.

Vom Videospiel zum Brettspiel

In den letzten Jahren hat das kleine, deutsche Entwicklerstudio für Videospiele, Toukana Interactive, mit seinem entspannenden Puzzlespiel Dorfromantik für mächtig Aufsehen gesorgt. Das Spiel, das es sowohl für den PC (auf Steam ansehen) als auch die Switch (im Nintendo eShop ansehen) gibt, wurde zum vollen Erfolg.

Dann folgte die Portierung in die reale Welt: Als analoges Brettspiel konnte Dorfromantik unter der Feder von Lukas Zach und Michael Palm ebenfalls überzeugen und gewann direkt den begehrten Preis für das „Spiel des Jahres 2023“. Anstatt der UVP von 39,99 Euro kostet das kooperative Spiel dort aktuell nur 19,99 Euro (auf Amazon ansehen). Das entspricht einem Rabatt von 50 Prozent!

Dorfromantik *Spiel des Jahres 2023* | Für 1 - 6 Spieler Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 07:54 Uhr

Für wen eignet sich das Spiel?

Das Spiel funktioniert nach einem kooperativen Spielkonzept. Das macht es ideal für alle, die mal einen entspannteren Spieleabend ohne Wettkampf genießen möchten.

Wer auch gerne mal alleine spielt , kann das mit Dorfromantik tun. Weitere Mitspieler sind hier nicht zwingend nötig.

Insbesondere für Familien eignet sich das Spiel ideal, da es für Spieler ab acht Jahren freigegeben und somit auch für die Kleineren gut verständlich ist.

Ihr mögt es lieber kompetitiv oder entwickelt gerne komplexe Strategien? In Dorfromantik sind Zusammenarbeit und Glück entscheidend. Hier kommt ihr also wahrscheinlich nicht auf den vollen Spielgenuss.

Dorfromantik: Was erwartet euch bei diesem kooperativen Brettspiel?

Das Brettspiel Dorfromantik lässt euch im Gegensatz zu Klassikern wie Monopoly oder Siedler von Catan nicht gegeneinander, sondern miteinander spielen. Gemeinsam erschafft ihr ein Spielfeld, das ihr entweder alleine oder mit bis zu fünf Mitstreitern Plättchen für Plättchen erweitert.

Dabei erschafft ihr verschiedene Areale auf dem Spielfeld, wie Getreidefelder, Hügellandschaften, Wälder und Dörfer. Zudem versucht ihr, besonders lange Gleise und Flüsse zu legen. All das bringt euch Punkte ein, wobei ihr gerade die Aufträge der Bevölkerung nicht außer Acht lassen solltet. Jene sorgen bei Erfüllung nämlich für einen ordentlichen Punkteschub.

Wiederspielwert bei Dorfromantik: Wie häufig könnt ihr das Brettspiel spielen?

Tatsächlich haben die Brettspielentwickler an einen erhöhten Wiederspielwert in Form von zusätzlich freischaltbaren Spiele-Plättchen gedacht. Das bedeutet, dass euch zu Beginn eurer ersten Partie noch gar nicht das gesamte Spielmaterial zur Verfügung steht, sondern lediglich ein Teil.

Mit jedem Durchlauf schaltet ihr so mehr und mehr Spiele-Inhalt frei und auch eine nicht ganz so erfolgreiche Partie trägt so zum Gesamtfortschritt bei. Diese Mechanik kennt ihr möglicherweise aus einigen Videospielen, dort wird sie auch als „meta progression“ oder zu Deutsch „Meta-Fortschritt“ bezeichnet.

Dorfromantik: So wird es bewertet

Bei über 1.800 Rezensionen auf Amazon, von denen ganze 83 Prozent dem Produkt die bestmögliche Bewertung geben, kommt das Spiel im Schnitt auf 4,7 von 5 Sternen.

Das Familienspiel begeistert Groß und Klein, insbesondere der hohe Spielspaß als auch die einfachen Regeln werden gelobt. Viele Kunden schwärmen auch von der ästhetischen Gestaltung des Artikels, bei dem die Landschaft wunderbar zur Geltung kommen soll.

