Lego-Highlight auf Amazon: Game Boy war schon günstiger – jetzt sinkt der Preis noch weiter

Ihr liebt alte Nintendo-Konsolen? Amazon bietet jetzt einen Klemmbaustein-Handheld zum Sonderpreis an.
Der Nintendo Game Boy erlebt dank Lego ein Comeback. Der Handheld aus Klemmbausteinen kann zwar keine Spiele abspielen, aber kann dafür mit viel Detailliebe glänzen. Auf Amazon bekommt ihr die Retro-Konsole jetzt für 47,96 Euro anstelle von 59,99 Euro. Damit sinkt der bisherige Preis von 49,99 Euro noch einmal um 2 Euro. Es ist nicht klar, wie lange das Angebot verfügbar ist (auf Amazon ansehen).
Für wen lohnt sich der Lego-Game-Boy?
- Nintendo-Fans, die sich ein Stück Gaming-Geschichte ins Wohnzimmer stellen wollen
- Lego-Bauer, können sich über das detailverliebte Modell freuen
- Wenn ihr Game-Boy-Spiele zocken wollt, ist das Lego-Modell nichts für euch
Der Game Boy aus Lego besteht aus 421 Teilen. Neben dem Handheld sind auch zwei Lego-Module für Super Mario Land und The Legend of Zelda: Link’s Awakening enthalten. Lego spricht aufgrund des komplexen Aufbaus eine Altersempfehlung ab 18 Jahren aus. Das Modell ist also nichts für kleine Kinder.
Da der originale Game Boy jetzt bereits mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat, richtet sich der Klemmbaustein-Handheld sowieso vor allem an ältere Fans, die damals selbst auf dem Original gezockt haben. Dank des maßstabsgetreuen und detailgetreuen Modells dürften beim Aufbauen und Ausstellen jede Menge nostalgische Gefühle aufkommen.
Tech-Tüftler können den Game Boy aus Lego auch durchaus so umbauen, dass auf ihm Spiele laufen können.
Amazon-Kunden loben Liebe zum Detail
Amazon-Kunden bewerten den Game Boy aus Lego mit insgesamt 4,2 von 5 Sternen. Sie loben vor allem die vielen Details des Sets – auch im Inneren, die nur beim Aufbau sichtbar sind. Gerade Besitzer des alten Handhelds zeigen sich begeistert über die originalgetreue Nachbildung.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.