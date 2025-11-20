Lego-Highlight für Zelda-Fans: Zum Black Friday könnt ihr auf Amazon ordentlich sparen

Zelda-Fans können 45 Euro sparen.

Fans von The Legend of Zelda müssen jetzt bei Amazon vorbeischauen. Der Deku-Baum kostet aktuell 15 Prozent weniger. Ihr müsst also nur noch 254,99 Euro anstelle von 299,99 Euro zahlen (auf Amazon ansehen).

LEGO The Legend of Zelda: Deku-Baum 2500 Teile | Artikelnr. 77092 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:25 Uhr

Für wen lohnt sich der Lego Deku-Baum auf Amazon?

Zelda-Fans können sich einen der ikonischen Orte aus den Spielen ins Wohnzimmer stellen

Für Lego-Baumeister bietet er zwei Baumvarianten, zwischen denen sie wechseln können

Das Set wird von Lego als 18+ bewertet, ist also nichts für kleine Kinder

Der Deku-Baum aus Lego umfasst 2.500 Teile und vier Minifiguren – einmal Prinzessin Zelda und drei Varianten von Link. Mit dem Masterschwert, dem Hylia-Schild und mehr sind auch einige Ausrüstungsgegenstände der Helden dabei.

Highlight des Lego-Sets sind aber wohl die beiden Baumvarianten. Baumeister können entweder den Deku-Baum aus Zelda: Ocarina of Time oder aus Zelda: Breath of the Wild aufbauen und bei Bedarf wechseln. Je nach Variante gibt es Unterschiede beim Gesicht des Deku-Baums, den Blättern und es umliegenden Waldes.

Amazon-Kunden gefällt Liebe zum Detail beim Deku-Baum

Auf Amazon steht der Deku-Baum bei insgesamt 4,8 von 5 Sternen. Käufer loben das schöne und detailverliebte Modell, das vor allem bei Gaming-Fans ordentlich Nostalgiegefühle auslöst. Auch der Aufbau soll viel Spaß machen. Lego-typisch wird allerdings der hohe Preis bemängelt.

Das aktuelle Sparangebot bei Amazon ist da eine gute Gelegenheit für Zelda-Fans, um das Sammlerstück zumindest etwas günstiger abzustauben.

