Lenovo lässt Switch 2 und die neue Xbox alt aussehen

Wird das die beste Handheld-Konsole 2025?

Der Handheld-Konsolen-Markt bekommt ein weiteres Highlight. Das Lenovo Legion Go 2 soll wohl auf der IFA vorgestellt werden und bringt ein Display mit, gegen das die Nintendo Switch 2 und der Asus Rog Xbox Ally X keine Chance haben.

Lenovo Legion Go 2: Leak zeigt neuen Handheld

Ein geleaktes Video auf YouTube zeigt, was der neue Handheld von Lenovo zu bieten hat – und die Konsole kann sich auch im direkten Vergleich mit namhaften Konkurrenten behaupten.

Der Lenovo Legion Go 2 soll demnach einen 8,8 Zoll großen OLED-Bildschirm bieten, der VRR mit 144 Hz unterstützt. Unter dem beeindruckenden Display, das eine Helligkeit bis zu 500 Nits erreichen soll, arbeitet ein Ryzen Z2 Extreme von AMD – der gleiche Chip, der auch im Asus Rog Xbox Ally X Verwendung findet.

Asus Rog Xbox Ally X und Switch 2 verzichten auf OLED

Dass Lenovo einen OLED-Bildschirm verbaut hat, ist ein echtes Ausrufezeichen im hart umkämpften Feld der Handheld-Konsolen. Als die Switch 2 mit einem schnöden LCD enthüllt wurde, war die Enttäuschung in Teilen der Community schließlich groß.

Auch der Asus Xbox Rog Ally X hätte von einem OLED als Verkaufsargument profitieren können. Ein Senior Manager bei Asus hatte dessen Fehlen vor Kurzem noch damit begründet, dass kleinere OLED-Panels keine VRR-Unterstützung böten. Dies scheint sich bei dem Lenovo Legion Go 2 allerdings anders darzustellen.

Auch was die Größe angeht, übertrumpft Lenovo die Konkurrenz mit seinem 8,8-Zoll-Display. Die Switch 2 bietet 7,9 Zoll, während der Xbox-Handheld nur ein 7 Zoll-Display an Bord hat.

Ein größerer Bildschirm kommt allerdings gerade bei Handhelds auch oft mit Einbußen daher, was die Akkulaufzeit angeht. Ob Lenovo hier einen guten Mittelweg gefunden hat oder sich diese als Achillesferse herausstellt, wird sich beim Release des Geräts in voraussichtlich wenigen Tagen zeigen.