MediaMarkt unterbietet Amazon: Der Lego-Game-Boy wird immer billiger

Klemmbaustein-Handheld zum Sonderpreis.

Update vom 23. Oktober: Auch MediaMarkt und Saturn lassen euch beim Game Boy aus Lego sparen. Wenn ihr das Klemmbaustein-Highlight über die MediaMarkt- oder Saturn-App kauft und euch bei myMediaMarkt anmeldet, müsst ihr nur noch 42,01 Euro zahlen. Ab 20 Uhr sollte der Rabatt auch außerhalb der App gelten. Beide Händler warnen außerdem, dass nur noch wenige Exemplare verfügbar sind.

Originalmeldung:

Der Nintendo Game Boy erlebt dank Lego ein Comeback. Der Handheld aus Klemmbausteinen kann zwar keine Spiele abspielen, aber kann dafür mit viel Detailliebe glänzen. Auf Amazon bekommt ihr die Retro-Konsole jetzt für 47,96 Euro anstelle von 59,99 Euro. Damit sinkt der bisherige Preis von 49,99 Euro noch einmal um 2 Euro. Es ist nicht klar, wie lange das Angebot verfügbar ist (auf Amazon ansehen).

Für wen lohnt sich der Lego-Game-Boy?

Nintendo-Fans, die sich ein Stück Gaming-Geschichte ins Wohnzimmer stellen wollen

Lego-Bauer, können sich über das detailverliebte Modell freuen

Wenn ihr Game-Boy-Spiele zocken wollt, ist das Lego-Modell nichts für euch

Der Game Boy aus Lego besteht aus 421 Teilen. Neben dem Handheld sind auch zwei Lego-Module für Super Mario Land und The Legend of Zelda: Link’s Awakening enthalten. Lego spricht aufgrund des komplexen Aufbaus eine Altersempfehlung ab 18 Jahren aus. Das Modell ist also nichts für kleine Kinder.

Da der originale Game Boy jetzt bereits mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat, richtet sich der Klemmbaustein-Handheld sowieso vor allem an ältere Fans, die damals selbst auf dem Original gezockt haben. Dank des maßstabsgetreuen und detailgetreuen Modells dürften beim Aufbauen und Ausstellen jede Menge nostalgische Gefühle aufkommen.

Tech-Tüftler können den Game Boy aus Lego auch durchaus so umbauen, dass auf ihm Spiele laufen können.

Amazon-Kunden loben Liebe zum Detail

Amazon-Kunden bewerten den Game Boy aus Lego mit insgesamt 4,2 von 5 Sternen. Sie loben vor allem die vielen Details des Sets – auch im Inneren, die nur beim Aufbau sichtbar sind. Gerade Besitzer des alten Handhelds zeigen sich begeistert über die originalgetreue Nachbildung.

