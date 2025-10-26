Microsoft warnt euch vor: Nächste Xbox wird richtig teuer

Freut ihr euch schon auf die nächste Xbox? Sie wird euch einiges kosten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In einem Interview hat sich Xbox-Präsidentin Sarah Bond zur kommenden Next-Gen-Konsole geäußert – und dabei hohe Ansprüche verlauten lassen. Spieler müssen sich bei der neuen Hardware demnach auf ein saftiges Preisschild gefasst machen.

Anzeige

Neue Xbox soll ein Premium-Produkt werden

Bond hat sich mit dem Tech-Magazin Mashable getroffen, um sich über den neuen Handheld ROG Xbox Ally X zu unterhalten. Während sich das Gespräch in erster Linie um die Asus-Kooperation drehte, gab es auch einen kurzen Schlenker zu der Next-Gen-Xbox.

(Quelle: Mashable, YouTube)

Anzeige

Bond beschrieb die neue Xbox als „sehr Premium, sehr High-End und auf die Spieler zugeschnitten“. Angesichts der bisherigen Gerüchte zu der vermutlich beachtlichen Ausstattung der Konsole will Microsoft also wirklich aufs Ganze gehen und ein hochwertiges Luxus-Produkt verkaufen – vermutlich als eine Art Wohnzimmer-PC mit Zugang zu Stores wie Steam und Epic.

Damit wird allerdings zweifellos ebenfalls ein Premium-Preisschild einhergehen – Bond verwies nicht umsonst auf den ROG Xbox Ally X, der ja bereits 900 Euro kostet. Dass die nächste vollwertige Xbox die 1.000-Euro-Schallmauer durchbrechen wird, scheint da bereits ziemlich sicher.

Bevor ich die neue Xbox kaufe, muss ich genau nachrechnen An und für sich finde ich die Idee eines Gaming-PCs mit der einfachen Plug-&-Play-Bedienung einer Konsole sehr verlockend – insbesondere, wenn ich damit meine komplette Steam-Bibliothek problemlos auf meinem Fernseher zocken kann. Gaming-PCs sind allerdings natürlich teuer – einer der Gründe, warum ich mir bislang keinen gekauft habe. Für eine nutzerfreundliche, leistungsstarke Entertainment-Zentrale könnte ich mir aber prinzipiell vorstellen, etwas mehr zu zahlen. Allerdings wäre eine solche Xbox mit einem Preisschild von über 1.000 Euro definitiv keine spontane Anschaffung mehr, so wie es für mich mehr oder weniger die Xbox Series X war. Es wäre ein Gerät, dessen Potenzial ich aufs Genaueste mit der PS6 abgleichen müsste, inklusive der verfügbaren Spiele. Wenn Sony mit der PS6 ebenfalls starke Hardware bietet – womit zu rechnen ist – und die großen Spiele-Hits exklusiv auf seiner neuen Konsole hält, dann stehe ich vor einer ziemlich schwierigen Entscheidung – und vermutlich ist die Xbox ohne jegliche Exklusivspiele in diesem Fall schlicht zu teuer. Gregor Elsholz

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.