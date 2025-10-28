Nächste Xbox: Gratis-Feature würde die PS6 in Bedrängnis bringen

Dieses kostenlose Feature wäre eine echte Ansage an die PS6.

Wer Multiplayer-Features auf aktuellen Konsolen nutzen möchte, braucht dafür bis auf bestimmte Ausnahmen ein Abo – PS Plus, Xbox Game Pass oder Nintendo Switch Online. Auf der nächsten Xbox könnte Microsoft eines neuen Leaks zufolge den Multiplayer allerdings plötzlich kostenlos anbieten, so wie es vor langer Zeit einmal möglich war.

Multiplayer auf der Xbox bald kostenlos?

Als Microsoft 2002 Xbox Live ins Leben rief, ging damit ein Bezahl-Abo für Multiplayer-Features einher – ein Konzept, das in der Folge auch PlayStation und Nintendo für ihre Konsolen übernahmen.

Wenn die nächste Xbox 2027 erscheint, könnte Microsoft diesen Branchenstandard plötzlich ins Wanken bringen, wie der gewöhnlich gut informierte Insider Jez Corden berichtet.

Weil die nächste Xbox im Wesentlichen ein Gaming-PC für das Wohnzimmer sein soll, sei Microsoft derzeit am Überlegen, ob ein bezahlter Multiplayer im Xbox-Ökosystem noch Sinn ergibt.

Schließlich könnten Spieler mit der gleichen Konsole über die Windows-Oberfläche auf andere Stores wie Steam zugreifen, wo Multiplayer keinen Cent extra kostet. Microsoft befürchtet demnach, dass Spieler dadurch auf der eigenen von der Xbox-Plattform abspringen könnten (Quelle: Windowscentral)

Gratis-Multiplayer könnte Xbox gegen die PS6 helfen

Der Schritt wäre nicht nur nachvollziehbar, sondern würde bei Gamern für Freude sorgen – und könnte Xbox tatsächlich einmal positives Feedback bescheren, etwas, das dem Unternehmen wegen desaströser Entscheidungen in der jüngeren Vergangenheit komplett abhanden gekommen ist.

Mit einem Gratis-Multiplayer könnte die neue Konsole vielleicht sogar einige PlayStation-Fans von sich überzeugen. Ein PS-Plus-Abo ist schließlich nicht günstig und wer es allein für das Zocken mit Freunden nutzt, würde sich über eine Alternative sicher nicht beschweren. Falls sich das Leak bewahrheitet, könnte es sich hier um eine seltene Win-Win-Situation handeln.