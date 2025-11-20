Netflix bietet beliebte Mario-Party-Alternative gratis an – alle anderen müssen 37 Euro bezahlen

Netflix macht Gamern und Mario-Party-Fans eine Freude.

Mit Lego Party gibt es seit kurzer Zeit einen Mario-Party-Klon im Stil der beliebten Klemmbausteine. Während PC- und Konsolen-Spieler 37 Euro für den Familienspaß hinblättern müssen, können Netflix-Kunden ohne zusätzliche Kosten loslegen – das Spiel gehört nämlich zum Spiele-Programm des Anbieters.

Netflix-Kunden zocken Lego Party gratis

Dass Netflix auch Videospiele im Abo anbietet, ist grundsätzlich nicht neu. Bisher waren das aber in der Regel typische Mobile-Games oder Indie-Titel. Mit Lego Party gesellt sich jetzt auch ein größeres Game dazu. Das Lego-Spiel ist am 30. September für PC und Konsolen erschienen und kostet regulär 36,99 Euro. Wer Netflix nutzt, der kann die Mario-Party-Alternative hingegen gratis ausprobieren.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Spiel ansehen:

Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen. Die Netflix-Variante bietet nur einen lokalen Multiplayer für bis zu vier Spieler. Auf Online-Runden müsst ihr also verzichten. Darüber hinaus wird das Spiel, wie auch die anderen Inhalte von Netflix, ausschließlich gestreamt – eine stabile und vor allem schnelle Internetleitung ist für ein flüssiges Spielerlebnis also notwendig.

Wenn das alles kein Hindernis für euch ist, könnt ihr aber direkt loslegen. Per QR-Code müsst ihr dann eure Smartphones blitzschnell in Controller verwandeln und könnt dann in diversen Minispielen um goldene Legosteine wetteifern. Das Spielprinzip ist dabei nahezu 1 zu 1 aus den beliebten Mario-Party-Ablegern von Nintendo übernommen – alte Hasen werden sich also sofort wohlfühlen.

Auf Steam ist Lego Party ein ziemlicher Hit

Auf Steam schneidet Lego Party mit einem User-Score von 87 Prozent Zustimmung ziemlich gut ab. In den Rezensionen werden vor allem der klassische Lego-Charme, der verhältnismäßig günstige Preis und der Spielspaß mit Freunden gelobt (auf Steam ansehen).

Wer also bereits mit einem Kauf des Spiels geliebäugelt hat, für den lohnt sich vielleicht die Netflix-Version als eine Art kostenlose Kostprobe.

