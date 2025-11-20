Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Netflix bietet beliebte Mario-Party-Alternative gratis an – alle anderen müssen 37 Euro bezahlen

Daniel Boldt
Daniel Boldt,
2 min Lesezeit
Das Netflix-Logo auf einem Smartphone.
Im Netflix-Abo enthalten: Lego Party. (© Aviation-Stock / IMAGO / Bearbeitung: GIGA)
Netflix macht Gamern und Mario-Party-Fans eine Freude.

Mit Lego Party gibt es seit kurzer Zeit einen Mario-Party-Klon im Stil der beliebten Klemmbausteine. Während PC- und Konsolen-Spieler 37 Euro für den Familienspaß hinblättern müssen, können Netflix-Kunden ohne zusätzliche Kosten loslegen – das Spiel gehört nämlich zum Spiele-Programm des Anbieters.

Netflix-Kunden zocken Lego Party gratis

Dass Netflix auch Videospiele im Abo anbietet, ist grundsätzlich nicht neu. Bisher waren das aber in der Regel typische Mobile-Games oder Indie-Titel. Mit Lego Party gesellt sich jetzt auch ein größeres Game dazu. Das Lego-Spiel ist am 30. September für PC und Konsolen erschienen und kostet regulär 36,99 Euro. Wer Netflix nutzt, der kann die Mario-Party-Alternative hingegen gratis ausprobieren.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Spiel ansehen:

LEGO Party | Reveal Trailer

Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen. Die Netflix-Variante bietet nur einen lokalen Multiplayer für bis zu vier Spieler. Auf Online-Runden müsst ihr also verzichten. Darüber hinaus wird das Spiel, wie auch die anderen Inhalte von Netflix, ausschließlich gestreamt – eine stabile und vor allem schnelle Internetleitung ist für ein flüssiges Spielerlebnis also notwendig.

Wenn das alles kein Hindernis für euch ist, könnt ihr aber direkt loslegen. Per QR-Code müsst ihr dann eure Smartphones blitzschnell in Controller verwandeln und könnt dann in diversen Minispielen um goldene Legosteine wetteifern. Das Spielprinzip ist dabei nahezu 1 zu 1 aus den beliebten Mario-Party-Ablegern von Nintendo übernommen – alte Hasen werden sich also sofort wohlfühlen.

Auf Steam ist Lego Party ein ziemlicher Hit

Auf Steam schneidet Lego Party mit einem User-Score von 87 Prozent Zustimmung ziemlich gut ab. In den Rezensionen werden vor allem der klassische Lego-Charme, der verhältnismäßig günstige Preis und der Spielspaß mit Freunden gelobt (auf Steam ansehen).

Lesenswert

Wer also bereits mit einem Kauf des Spiels geliebäugelt hat, für den lohnt sich vielleicht die Netflix-Version als eine Art kostenlose Kostprobe.

