Neue PlayStation-App stellt wichtiges Feature in den Fokus

Für echte Zocker-Familien.

Sony macht Eltern das Leben ein Stückchen leichter. Mit der brandneuen PlayStation Family App findet ihr ab sofort wichtige Features an einem praktischen Ort aufbewahrt. Die App ist kostenlos sowohl für Android (hier ansehen) als auch iOS (hier ansehen) verfügbar – den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

PlayStation Family App: Alle wichtigen Features an Bord

Über die PlayStation Family App könnt ihr ganz einfach wichtige Kindersicherungen einstellen und die Gaming-Gewohnheiten eures Nachwuchses stets im Blick behalten.

Die App hat zahlreiche verschiedene Funktionen zu bieten. Zunächst könnt ihr mit ihr ein Kinder-Konto für eure PS5 einrichten, das ihr von nun an auf eurem Smartphone oder Tablet ganz nach Belieben und Bedürfnissen anpassen könnt.

PlayStation Family PlayStation Mobile Inc.

So könnt ihr beispielsweise die Spielzeit eurer Kinder pro Tag einstellen. Sollte diese überschritten werden, müssen eure Kinder auf der Konsole um Erlaubnis bitten – ihr könnt diese per App erteilen oder verweigern.

Außerdem könnt ihr über den Inhaltsfilter geeigneten und ungeeigneten Content für eure Kinder einstellen sowie die Privatsphäre-Optionen für soziale Interaktionen online anpassen. Ebenfalls wichtig ist es, ein Ausgabenlimit einzustellen oder wenn gewünscht Guthaben zu verteilen (Quelle: PlayStation).

PlayStation-App ergibt Sinn und war überfällig Viele der genannten Features waren zwar bereits über die PS5-Konsole und den Browser verfügbar – mit der PlayStation Family App habt ihr sie nun aber immer griffbereit und bekommt zudem Benachrichtigungen, auf die ihr schnell und einfach reagieren könnt. Insbesondere in lebhaften Familienhaushalten, vielleicht sogar mit mehreren Kindern, ist dies eine sinnvolle Neuerung, die wertvolle Zeit sparen kann – und ein praktischer, sofort verfügbarer Überblick über das Gaming-Verhalten ist besonders bei kleinen Kindern sehr wichtig. Mit der PlayStation Family App folgt Sony jetzt übrigens mit einiger Verspätung in den Fußstapfen von Xbox und Nintendo, die beide jeweils schon eine eigene App für eben diese Arten von Kindersicherung anbieten. Gregor Elsholz

