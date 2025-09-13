Neue Xbox kostet 36.000 Euro

Für diese Xbox müsst euer Sparschwein plündern.

In Zusammenarbeit mit LG bringt Microsoft sein Xbox-Cloud-Gaming-Feature auf eingebaute Auto-Bildschirme, auf denen ihr unterwegs eure Spiele zocken könnt. Momentan verfügt in Europa das Modell EV3 von Kia über die Funktion, das ab 36.000 Euro verkauft wird. Weitere Modelle sollen in Zukunft ebenfalls unterstützt werden.

Xbox und LG machen gemeinsame Sache

LGs spezielle Automotive Content Platform (ACP) basiert auf dem hauseigenen WebOS und ist nun mit dem Cloud-Streaming-Feature vom Xbox Game Pass kompatibel. Somit können Abonnenten vom Xbox Game Pass Ultimate – und bald wohl auch Game-Pass-Core- und -Standard-Abonnenten – ihre Spiele im Auto streamen.

Wie Xbox in seinem Teaser zeigt, können Mitfahrer auf den Rücksitzen in entsprechend ausgerüsteten Autos ganz einfach den Controller zücken und die Xbox-App auf den LG-Bildschirmen ansteuern.

Während mit dem neuen Feature so mancher Roadtrip potenziell deutlich entspannter verlaufen könnte, gibt es natürlich noch Fragen in Bezug auf die Umsetzung. Da ihr für zuverlässiges Streaming auch entsprechendes Internet benötigt, könnte dies in Deutschland auf der Autobahn oftmals zu Recht frustrierenden Situationen führen.

LGs Unterhaltungsplattform: Weitere Autos sollen folgen

Während LGs ACP bereits im KIA EV3 verfügbar ist, soll es auch für die Modelle EV4, EV5 und Sportage kommen. In Südkorea konnte die Content-Plattform ebenfalls bereits im Hyundai GV80 verwendet werden. (Quelle: TheVerge)

Neben der brandneuen Xbox-App hat das LG-Betriebssystem auch verschiedene Streaming-Apps wie Netflix und YouTube zu bieten – solange euer Internet unterwegs nicht den Geist aufgibt, könnt ihr mit einem solchen Bildschirm also für ordentlich Unterhaltung auf den hinteren Plätzen sorgen, auch wenn diese nicht ganz günstig ist.