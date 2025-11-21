Nintendo Switch 2 am Black Friday: Das sind die aktuell besten Angebote bei Amazon, MediaMarkt und Co.

Wenn ihr auf der Suche nach den besten Angeboten für die Nintendo Switch 2 am Black Friday seid, haben wir hier die besten Deals für euch auf einen Blick.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Nintendo Switch 2 gehört zu den spannendsten Konsolen-Neuerscheinungen der letzten Jahre und pünktlich zum Black Friday 2025 fragen sich viele von euch, ob jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ist. Wir verraten es euch.

Anzeige

Nintendo Switch 2 kaufen: Aktuelle Angebote im Überblick

Black Friday ist zwar erst am 28.11.2025, aber bei Amazon und Otto bekommt ihr die Nintendo-Konsole immerhin schon für 459,99 Euro, bei MediaMarkt und Saturn für 469,99 Euro.

Nintendo Switch 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:03 Uhr

Falls ihr nach dem Kauf direkt losspielen wollt, solltet ihr euch das Konsolen-Bundle mit Mario Kart World nicht entgehen lassen. Das kostet aktuell mindestens 489,99 Euro, ist also lediglich 30 Euro teurer. Für das Spiel selbst zahlt ihr regulär rund 70 Euro bei vertrauenswürdigen Händlern und spart somit 50 Euro im Vergleich zum Einzelkauf.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:07 Uhr

Ihr spielt lieber Pokémon? Kein Thema, denn es gibt auch noch ein Konsolen-Bundle mit dem neu erschienenen Pokémon-Legenden: Z-A für 509,99 Euro, also lediglich 40 Euro teurer. Wenn man bedenkt, dass für das Spiel selbst rund 50 Euro fällig werden, spart ihr hierbei immerhin 10 Euro.

Nintendo Switch 2 + Pokémon-Legenden: Z-A Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 12:23 Uhr

Anzeige

Die besten Spiele für Nintendo Switch 2 im Black-Friday-Angebot

Auch wenn es aktuell keine guten Deals für die Konsole selbst gibt, bekommt ihr einige Spiele zu guten Preisen.

Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition Statt 69,99 Euro. Das neueste Pokémon-Spiel der Reihe und Fortsetzung von Pokémon-Legenden: A-Z. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 11:11 Uhr

Donkey Kong Bananza - [Nintendo Switch 2] Der neueste Teil der Donkey-Kong-Saga mit neuen Spielmechaniken und ganz viel Action. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 11:17 Uhr

Super Mario Party Jamboree - + TV [Nintendo Switch 2] Fortsetzung der beliebten Mario-Party-Reihe mit spielspaß für die ganze Familie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 12:13 Uhr

Star Wars Outlaws - Gold Edition (inkl. Season Pass Key Card) [Nintendo Switch 2] Beliebtes Star-Wars-Spiel jetzt auch für die Switch 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 08:04 Uhr

Metroid Prime 4: Beyond für Nintendo Switch Action-Adventure mit Samus Aran auf dem Planeten Viewros mit neuen Psy-Fähigkeiten. Erscheint am 4. Dezember 2025. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 17:24 Uhr

Anzeige

Nintendo Switch 2: Reduziertes Zubehör bei Amazon, MediaMarkt und Co.

Wenn ihr auf der Suche nach praktischem Zubehör seid, könnt ihr am Black Friday ebenfalls fündig werden.

Nintendo Switch 2 Pro Controller Der praktische Pro-Controller für die Switch 2 sorgt für eine bessere haptik beim Spielen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 07:30 Uhr

PowerA-Tasche für Nintendo Switch 2 Slim Case für Nintendo Switch 2, offiziell lizenziert. Platz für 10 Game-Carts. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 11:56 Uhr

tomtoc SlingBag: Umhängetasche für Switch 2 SlingBag-Tasche für Switch 2 mit Platz für Docking-Station, Spiele und Zubehör. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 12:57 Uhr

Anzeige

Nintendo Switch 2 am Black Friday kaufen: Gute Chance oder warten?

Der Black Friday hat sich in den vergangenen Jahren als einer der attraktivsten Zeitpunkte etabliert, um Konsolen zu kaufen und die Nintendo Switch 2 bildet hier keine Ausnahme. Selbst wenn die Rabatte nicht immer riesig ausfallen, bekommt ihr häufig Bundles, die sich langfristig lohnen: Zusätzliche Controller, Spiele oder Zubehör, das ihr ohnehin früher oder später benötigt.

Der Vorteil am Black Friday ist vor allem der gute Marktüberblick. Ihr seht auf einen Blick, wie sich die Preise entwickeln und welche Händler mitziehen. Wenn ihr die Switch 2 schon länger im Auge habt, könnt ihr euch an diesem Tag oft das beste Preis-Leistungs-Paket sichern, ohne Monate auf mögliche Aktionen warten zu müssen.

Die Nintendo Switch 2 ist keine radikale Neukonsole, sondern eine durchdachte Weiterentwicklung. Ihr bekommt mehr Leistung, ein besseres Display und spürbare Verbesserungen in den Bereichen, die euch im Alltag wirklich begegnen. Der Black Friday kann der ideale Moment sein, um die Konsole zu kaufen, ohne später das Gefühl zu haben, ein besseres Angebot verpasst zu haben.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World jetzt ab 489,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:07 Uhr

Anzeige

Was die Nintendo Switch 2 technisch besser macht

Mit der Switch 2 setzt Nintendo konsequent auf spürbare Verbesserungen, ohne das vertraute Hybrid-Prinzip anzutasten. Das neue Modell erhält eine deutlich stärkere CPU-GPU-Kombination, die nicht nur flüssigere Bildraten ermöglicht, sondern auch anspruchsvollere Spiele unterstützt. Besonders das überarbeitete Display fällt sofort ins Auge: Es wirkt heller, kontrastreicher und bietet eine höhere Auflösung, was vor allem im Handheld-Modus einen erheblichen Qualitätssprung darstellt.

Auch die Akkulaufzeit profitiert von effizienterer Technologie, sodass ihr unterwegs länger spielen könnt. Die Joy-Cons wurden überarbeitet, um präziser zu reagieren und deutlich langlebiger zu sein. Ergänzt wird das Ganze durch einen erweiterten internen Speicher, schnellere Ladezeiten und eine stabilere WLAN-Verbindung. Insgesamt fühlt sich die Switch 2 wie der natürliche nächste Schritt an – vertraut, aber modernisiert.

Die Switch 2 baut klar auf den Stärken der ersten Generation auf, setzt aber in fast allen Bereichen spürbare Akzente. Während die ursprüngliche Switch noch mit begrenzter Leistung auskommen musste, profitiert das neue Modell von deutlich stärkerer Hardware, was sich in stabileren Framerates und schöneren Grafiken zeigt. Das verbesserte Display liefert eine höhere Auflösung und bessere Bildqualität, sodass Spiele unterwegs ganz anders wirken.

Nintendo Switch 2 jetzt ab 459,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:03 Uhr

Auch bei Akku und Speicher hat Nintendo nachgebessert, wodurch ihr länger spielen und mehr Titel direkt auf der Konsole behalten könnt. Die Joy-Cons wurden robuster gestaltet und sollen weniger anfällig sein. Trotz aller Neuerungen bleibt die Switch 2 kompatibel zum grundlegenden Konzept – ein Upgrade, das sich wie eine Weiterentwicklung anfühlt, nicht wie ein kompletter Bruch.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.