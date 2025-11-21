Nintendo Switch 2 am Black Friday: Das sind die aktuell besten Angebote bei Amazon, MediaMarkt und Co.

Wenn ihr auf der Suche nach den besten Angeboten für die Nintendo Switch 2 am Black Friday seid, haben wir hier die besten Deals für euch auf einen Blick.
Die Nintendo Switch 2 gehört zu den spannendsten Konsolen-Neuerscheinungen der letzten Jahre und pünktlich zum Black Friday 2025 fragen sich viele von euch, ob jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ist. Wir verraten es euch.
Nintendo Switch 2 kaufen: Aktuelle Angebote im Überblick
Black Friday ist zwar erst am 28.11.2025, aber bei Amazon und Otto bekommt ihr die Nintendo-Konsole immerhin schon für 459,99 Euro, bei MediaMarkt und Saturn für 469,99 Euro.
Falls ihr nach dem Kauf direkt losspielen wollt, solltet ihr euch das Konsolen-Bundle mit Mario Kart World nicht entgehen lassen. Das kostet aktuell mindestens 489,99 Euro, ist also lediglich 30 Euro teurer. Für das Spiel selbst zahlt ihr regulär rund 70 Euro bei vertrauenswürdigen Händlern und spart somit 50 Euro im Vergleich zum Einzelkauf.
Ihr spielt lieber Pokémon? Kein Thema, denn es gibt auch noch ein Konsolen-Bundle mit dem neu erschienenen Pokémon-Legenden: Z-A für 509,99 Euro, also lediglich 40 Euro teurer. Wenn man bedenkt, dass für das Spiel selbst rund 50 Euro fällig werden, spart ihr hierbei immerhin 10 Euro.
Die besten Spiele für Nintendo Switch 2 im Black-Friday-Angebot
Auch wenn es aktuell keine guten Deals für die Konsole selbst gibt, bekommt ihr einige Spiele zu guten Preisen.
Nintendo Switch 2: Reduziertes Zubehör bei Amazon, MediaMarkt und Co.
Wenn ihr auf der Suche nach praktischem Zubehör seid, könnt ihr am Black Friday ebenfalls fündig werden.
Nintendo Switch 2 am Black Friday kaufen: Gute Chance oder warten?
Der Black Friday hat sich in den vergangenen Jahren als einer der attraktivsten Zeitpunkte etabliert, um Konsolen zu kaufen und die Nintendo Switch 2 bildet hier keine Ausnahme. Selbst wenn die Rabatte nicht immer riesig ausfallen, bekommt ihr häufig Bundles, die sich langfristig lohnen: Zusätzliche Controller, Spiele oder Zubehör, das ihr ohnehin früher oder später benötigt.
Der Vorteil am Black Friday ist vor allem der gute Marktüberblick. Ihr seht auf einen Blick, wie sich die Preise entwickeln und welche Händler mitziehen. Wenn ihr die Switch 2 schon länger im Auge habt, könnt ihr euch an diesem Tag oft das beste Preis-Leistungs-Paket sichern, ohne Monate auf mögliche Aktionen warten zu müssen.
Die Nintendo Switch 2 ist keine radikale Neukonsole, sondern eine durchdachte Weiterentwicklung. Ihr bekommt mehr Leistung, ein besseres Display und spürbare Verbesserungen in den Bereichen, die euch im Alltag wirklich begegnen. Der Black Friday kann der ideale Moment sein, um die Konsole zu kaufen, ohne später das Gefühl zu haben, ein besseres Angebot verpasst zu haben.
Was die Nintendo Switch 2 technisch besser macht
Mit der Switch 2 setzt Nintendo konsequent auf spürbare Verbesserungen, ohne das vertraute Hybrid-Prinzip anzutasten. Das neue Modell erhält eine deutlich stärkere CPU-GPU-Kombination, die nicht nur flüssigere Bildraten ermöglicht, sondern auch anspruchsvollere Spiele unterstützt. Besonders das überarbeitete Display fällt sofort ins Auge: Es wirkt heller, kontrastreicher und bietet eine höhere Auflösung, was vor allem im Handheld-Modus einen erheblichen Qualitätssprung darstellt.
Auch die Akkulaufzeit profitiert von effizienterer Technologie, sodass ihr unterwegs länger spielen könnt. Die Joy-Cons wurden überarbeitet, um präziser zu reagieren und deutlich langlebiger zu sein. Ergänzt wird das Ganze durch einen erweiterten internen Speicher, schnellere Ladezeiten und eine stabilere WLAN-Verbindung. Insgesamt fühlt sich die Switch 2 wie der natürliche nächste Schritt an – vertraut, aber modernisiert.
Die Switch 2 baut klar auf den Stärken der ersten Generation auf, setzt aber in fast allen Bereichen spürbare Akzente. Während die ursprüngliche Switch noch mit begrenzter Leistung auskommen musste, profitiert das neue Modell von deutlich stärkerer Hardware, was sich in stabileren Framerates und schöneren Grafiken zeigt. Das verbesserte Display liefert eine höhere Auflösung und bessere Bildqualität, sodass Spiele unterwegs ganz anders wirken.
Auch bei Akku und Speicher hat Nintendo nachgebessert, wodurch ihr länger spielen und mehr Titel direkt auf der Konsole behalten könnt. Die Joy-Cons wurden robuster gestaltet und sollen weniger anfällig sein. Trotz aller Neuerungen bleibt die Switch 2 kompatibel zum grundlegenden Konzept – ein Upgrade, das sich wie eine Weiterentwicklung anfühlt, nicht wie ein kompletter Bruch.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.