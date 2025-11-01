Nintendo Switch 2: Auf dieses Feature warten Fans seit Monaten

Wie lange müssen sich Nintendo-Fans noch gedulden, bis sie endlich YouTube auf der Switch 2 nutzen können?

Update vom 1. November 2025: Es gibt ein Lebenszeichen von der YouTube-App für die Nintendo Switch 2 – zwar ist kein Release-Termin bekannt, doch immerhin verspricht ein offizieller Post auf Twitter, dass die App in Arbeit sei. Wie lange Spieler noch warten müssen, ist damit allerdings nicht geklärt (Quelle: Twitter).

Originalmeldung vom 28. Oktober 2025:

Die Switch 2 ist am 5. Juni 2025 erschienen – doch auch knapp 6 Monate später fehlt von einer YouTube-App im Nintendo-Store jede Spur. Der Community geht beim Warten darauf so langsam die Geduld aus.

Nintendo Switch 2: Fans warten immer noch auf YouTube

Obwohl die Switch 2 auf der Hardware-Seite in so ziemlich jedem Aspekt ein Upgrade zur Original-Switch darstellt, hapert es im Bereich der Apps noch ein wenig – zumindest was YouTube angeht, hat die Vorgängerkonsole ganz klar die Nase vorn.

Dass die Switch 2 bislang keine YouTube-App anbietet, macht Kommentatoren auf Reddit alles andere als glücklich. Manche geben sogar an, dass sie YouTube auf der Original-Switch mehr als alle verfügbaren Spiele genutzt haben. Ein großes Interesse daran ist also vorhanden.

Allerdings hat es auch auf der Nintendo Switch damals eine Weile gedauert, bis eine YouTube-App im eShop gelandet ist – Spieler mussten damals rund ein Jahr warten. Dass es Nintendo auch bei der Switch 2 ähnlich langsam angehen wird, ist nicht ausgeschlossen.

YouTube mit Maus-Steuerung wäre fantastisch. Reddit-Nutzer Metallovingent

Ich hab auf YouTube und auf CrunchyRoll jeden Tag seit dem Release gewartet. Ich warte immer noch. Reddit-Nutzer Madness-NX

Das ist echt mittlerweile einfach nur noch verrückt. Ich verstehe ja, dass Nintendo wahrscheinlich nichts Großes davon hat, aber sollte die Switch 2 mit YouTube inkompatibel sein, wäre das echt richtig traurig für Nintendo. Reddit-Nutzer Payascor

Switch 2: Auch andere Streaming-Apps fehlen

YouTube steht übrigens nicht allein da – Nintendo zeigt insgesamt wenig Bereitschaft dafür, die großen Streaming-Portale und -Anbieter auf die eigene Plattform zu holen.

Bis heute sind weder Netflix noch Disney+ noch Amazon Prime Video als Apps auf den Switch-Konsolen verfügbar. Die Streaming-Dienste könnt ihr allerdings auf der Original-Switch immerhin über einen geheimen Umweg öffnen.