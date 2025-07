Nintendo verrät, wer Zelda und Link im Kinofilm spielen wird

Das sind die Schauspieler für Zelda und Link.

Update vom 16. Juli 2025: Der Zelda-Film hat seine Helden gefunden. Shigeru Miyamoto verkündet auf X (früher Twitter), dass Prinzessin Zelda von Bo Bragason gespielt werden wird. Benjamin Evan Ainsworth übernimmt die Rolle von Link. Auch zwei erste Bilder (wenn auch nicht im Kostüm) sind dabei. Gleichzeitig nennt Nintendo auch den neuen Release-Termin. Der Zelda-Film soll demnach am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen.

Update vom 28. März 2025:

Nintendo verkündet in der neuen Nintendo-News-App, dass die Verfilmung von The Legend of Zelda am 26. März 2027 in die Kinos kommen wird. Bisher gibt es noch keine Informationen dazu, worum es in der Live-Action-Verfilmung gehen wird und wer die bekannten Gaming-Helden spielt.

Originalmeldung vom 6. November 2024:

Release-Zeitraum für Zelda-Film steht fest

Vor knapp einem Jahr hat Nintendo den nächsten Schritt einer großen Kino-Offensive angekündigt: Auch Link und Zelda sollen Stars auf der großen Leinwand werden. Im Gegensatz zum Super-Mario-Film gibt es aber eine große Änderung: Die Zelda-Verfilmung wird Live-Action, also mit echten Schauspielern.

Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. In einem Geschäftsbericht legt sich Nintendo jetzt allerdings auf einen ungefähren Zeitraum fest: 202X. Der Film wird hier nach dem Nachfolger des Super-Mario-Films im Jahr 2026 gelistet. Zelda-Fans sollten also in den Jahren 2027 bis 2029 mit dem Kino-Abenteuer des Zipfelmützenträgers rechnen (Quelle: Nintendo).

Informationen zu Story und Schauspieler für den Zelda-Film gibt es aktuell noch nicht. Die Regie übernimmt Wes Ball, der zuletzt an Planet der Affen: New Kingdom gearbeitet hat. Er will sich für den Film am Ghibli-Gründer Miyazaki orientieren – nur eben in Live-Action.

Welche Chance hat der Zelda-Film überhaupt? Ich will ganz ehrlich sein: Wir wissen so gut wie nichts über den Zelda-Film, aber er klingt trotzdem schon wie eine Katastrophe. Nach dem Mario-Erfolg macht Nintendo plötzlich genau das Gegenteil und verfilmt Hyrule in Live-Action? Warum? The Legend of Zelda lebt von seiner fantastischen Welt, die unserer nun mal nicht immer ähnelt. Jetzt soll plötzlich ein echter Schauspieler vor einem Greenscreen von einer Himmelsinsel springen oder mit einem CGI-Goronen ringen? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das gut aussehen wird. Nintendo befindet sich offensichtlich noch in einer frühen Planungsphase für den Zelda-Film. Es ist also noch nicht zu spät, diese dumme Live-Action-Idee einfach aufzugeben und mit einem animierten Film von vorne zu beginnen. Martin Hartmann

