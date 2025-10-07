Nintendo will 80 Euro: Amazon verkauft bestes Switch-2-Spiel jetzt 21 Euro günstiger

Ihr müsst nicht den Vollpreis zahlen.

Keine drei Monate nach dem Release von Donkey Kong Bananza ist der Gaming-Hit für die Switch 2 bei Amazon bereits deutlich günstiger zu haben. Ihr könnt euch das Spiel bereits für 58,57 Euro sichern. Das Angebot gilt allerdings nur für Prime-Mitglieder (bei Amazon ansehen).

Donkey Kong Bananza jetzt schon billiger

Kein Prime-Abonnent? Kein Problem! MediaMarkt und Saturn senken den Preis für den Switch-2-Hit ebenfalls. Auch dort bekommt ihr das Spiel 21,42 Euro günstiger, während Nintendo für die physische Version im My Nintendo Store weiterhin 80 Euro verlangt (im My Nintendo Store ansehen).

Donkey Kong Bananza für Nintendo Switch 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 17:12 Uhr

Donkey Kong Bananza ist ein echter Switch-2-Kracher

In Donkey Kong Bananza verbündet sich der Bananenliebhaber mit der jungen Sängerin Pauline. Zusammen schlagen sich die beiden Richtung Erdkern durch und sammeln Schätze sowie Bananen. Das Alleinstellungsmerkmal: DK kann mit bloßen Fäusten alles kurz und klein hauen und so Gegner besiegen, aber auch die Landschaft umformen.

In unserem GIGA-Test hat Donkey Kong Bananza ganze 8,5 von 10 Punkten abgeräumt. Auch die Nutzerwertungen sind mit einer Wertung von 9,1 auf Metacritic eindeutig.

Affenstarker Spaß Ich konnte Donkey Kong Bananza bereits vor Release ausprobieren und hatte wahnsinnig viel Spaß. Gerade wer keine Lust auf die Multiplayer-Rennen von Mario Kart World hat, findet in Bananza das Singleplayer-Spiel, das er oder sie sucht. Sich mit DK durchs Gelände zu prügeln macht einfach Laune und überall warten Schätze, die eingesammelt werden wollen. Auch später im Spiel lässt Bananza nicht nach und hat einige Überraschungen zu bieten. Das erste Lebensjahr der Switch 2 ist noch nicht vorbei, aber bisher ist Donkey Kong Bananza ganz klar das beste Spiel auf der neuen Hybridkonsole von Nintendo. Das Angebot bei Amazon ist jetzt eine tolle Gelegenheit, um den Gaming-Spaß zu genießen, ohne die Rekordpreise von Nintendo mittragen zu müssen. Martin Hartmann

