Nur 2,99 Euro: Shooter-Meisterwerk auf Steam im Angebot

Einer der besten Shooter ist jetzt gerade auf Steam besonders günstig zu haben.

Sparen beim Shooter: Titanfall 2 auf Steam im Angebot

Die Entwickler von Respawn Entertainment haben im Jahr 2016 mit Titanfall 2 ein echtes Shooter-Meisterwerk geschaffen. Die beliebte Reihe konnte sogar Cameo-Auftritte im Battle-Royale-Hit Apex Legends hinlegen und kassierte Traumwertungen von der Presse.

Jetzt gerade gibt es Titanfall 2 als absolutes Schnäppchen auf Steam. Noch bis zum 27. Oktober könnt ihr euch das Game für schmale 2,99 Euro anstatt 29,99 Euro kaufen. Das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent (auf Steam ansehen).

Titanfall® 2 Respawn Entertainment

Schaut euch das rasante Gameplay von Titanfall 2 in diesem Trailer an:

Titanfall 2: Story-Shooter begeistert Fans

Die Steam-Bewertungen zeichnen den Shooter aus: Auch heute noch kassiert Titanfall 2 zu 95 Prozent positive Wertungen. Eine beeindruckende Leistung bei mehr als 234.000 Wertungen. Spieler loben vor allem die mitreißende Singleplayer-Kampagne, auch wenn sie etwas kurz ausfällt.

Ein Blick in die Spielerzahlen auf SteamDB zeigt auch, die Server noch ganz ordentlich gefüllt sind. Fast 2.000 Leute spielen jetzt grade Titanfall 2 auf Steam (Quelle: SteamDB). Steam-Reviews warnen allerdings davor, dass ihr möglicherweise ein paar Minuten warten müsst, bis ihr eine Multiplayer-Runde findet.

Wer einen rasanten Shooter sucht, kann beim Tiefpreis von unter 3 Euro auf Steam getrost zuschlagen.

