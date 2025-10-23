Perfekt für PS5-Spieler: MediaMarkt verscherbelt das Disc-Laufwerk

Bei MediaMarkt und Saturn spart ihr 12 Euro.
Update vom 23. Oktober 2025: Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr das Disc-Laufwerk für PS5 Slim und PS5 Pro gerade besonders günstig abstauben. Wenn ihr das Konsolenzubehör über die MediaMarkt- oder Saturn-App kauft und euch bei myMediaMarkt anmeldet, zahlt ihr nur noch 67,22 Euro anstelle von 79,99 Euro (bei MediaMarkt ansehen). Ab 20 Uhr sollte der Rabatt dann auch außerhalb der App gelten.
Originalartikel vom 12. September 2024:
MediaMarkt und Saturn haben das PS5-Laufwerk noch im Angebot
Die PS5 Pro wird ab Werk ohne Laufwerk ausgeliefert. Auch wenn die neue Sony-Konsole erst im November im Handel landet, scheinen sich schon jetzt einige PlayStation-Fans auf den Kauf der PS5 Pro vorzubereiten, indem sie sich mit einem Disk-Laufwerk eindecken. Die Nachfrage scheint groß zu sein: Das legt zumindest ein Blick in den PlayStation-Direct-Shop nahe. Dort ist das PS5-Zubehör aktuell nicht verfügbar. Wann Sony wieder Bestellungen annimmt, ist nicht bekannt.
Wer nicht so lange warten will, kann im Moment noch bei Saturn oder MediaMarkt das PS5-Laufwerk ergattern – ganz regulär zum UVP von 119,99 Euro (bei Saturn anschauen). Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an.
Für wen lohnt sich die Anschaffung des PS5-Laufwerks?
Ein Blick in den Preisverlauf auf Geizhals zeigt: Der Preis des Laufwerks war bisher sehr stabil – nur selten gab es das PS5-Zubehör mal ein paar Euro günstiger zu ergattern.
Wichtiger Hinweis: Wer sich fragt, ob das PS5-Laufwerk auch mit der PS5 Pro kompatibel ist, den können wir beruhigen. Sony schreibt in einem Blogeintrag, dass dem so sei. Zudem steht auch auf der offiziellen Produktseite des Laufwerks im PlayStation-Direct-Shop Folgendes: „Für den Gebrauch mit PS5-Digital Edition-Konsolen und PS5® Pro-Konsolen“.
Mehr zur Konsole erfahrt ihr in unserem Test zur PlayStation 5 Pro und im folgenden Testvideo: