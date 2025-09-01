PlayStation 6: Inspiration von Switch 2 – Sonys mutigster Schritt seit Jahren?

Leaks sprechen von einer dockbaren PS6, die der Switch Konkurrenz machen könnte.

Kommt nach der PlayStation 5 ein Handheld, das sich an den Fernseher andocken lässt? Das könnte Sonys Rückkehr ins mobile Gaming einläuten. Doch bringt ein dockbares Hybrid-Gerät wirklich nur Vorteile?

Sonys PS6: Dockbar oder nicht?

Laut YouTuber Moore’s Law Is Dead deuten mehrere Dokumente auf eine dockbare PS6 hin. Im Handheld-Modus soll sie mit rund 1,2 GHz GPU-Takt laufen, angedockt sogar mit 1,65 GHz. Das klingt stark nach Switch-Prinzip: unterwegs zocken, daheim mehr Leistung – ein Konzept, das Nintendo seit Jahren erfolgreich fährt (Quelle: Moore's Law Is Dead@YouTube).

Auch Bloomberg berichtete von einem neuen Sony-Handheld. Im Unterschied zur reinen Remote-Konsole PlayStation Portal soll er native PS5-Spiele unterstützen – also keine Streaming-Box, sondern eine echte Mobile-Konsole. Damit würde Sony nach langer Pause ernsthaft in den Handheld-Markt zurückkehren, nachdem PSP und PS Vita trotz Kultstatus wirtschaftlich nicht den erhofften Erfolg brachten (Quelle: Bloomberg).

Chancen und Stolperfallen zugleich

Einerseits wirkt Sonys Schritt logisch: Nintendo zeigt seit Jahren, dass Hybrid-Konsolen einen Nerv treffen. Geräte wie das Steam Deck beweisen zusätzlich, dass die Nachfrage nach leistungsstarken Portable-Konsolen wächst. Sony könnte genau die Lücke zwischen „Casual unterwegs“ und „High-End zu Hause“ füllen – auch wenn sich die Spiele-Bibliothek vermutlich nur teilweise mit der Konkurrenz überschneiden wird.

Andererseits bleibt die Frage, ob Sony die Balance aus Akkulaufzeit, Leistung und Preis schafft. Eine dockbare PS6 müsste nicht nur technisch überzeugen, sondern auch Entwickler dazu bringen, ihre Spiele zu optimieren. Hinzu kommt: Viele Gamer besitzen bereits Switch, Steam Deck oder Gaming-Smartphones – die Konkurrenz ist groß. Preislich soll der Handheld bei 499 US-Dollar starten, also auf dem Niveau der PS5 in den USA (Quelle: Moore's Law Is Dead@YouTube).

Falls Sony tatsächlich eine dockbare PS6 veröffentlicht, hätten wir es mit einem spannenden Hybrid zu tun, der mobile Flexibilität mit stationärer Power kombiniert. Ob das reicht, um sich durchzusetzen, hängt davon ab, wie gut Sony die technischen Hürden meistert. Eine Vorstellung der Konsole wird allerdings frühestens 2027 oder 2028 erwartet.