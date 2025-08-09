PS4 einschalten: Power-Button an Konsole und Controller

Habt ihr euch gerade eine PlayStation 4 gekauft oder geliehen und wisst nicht, wie man sie einschaltet? Hier findet ihr den Einschaltknopf bei allen PS4-Versionen.

PS4 an der Konsole selbst einschalten

Voller Vorfreude packt man die Konsole aus, schließt sie an und will dann den Power-Button drücken – aber wo ist der? Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Modelle der PlayStation 4: die klassische PlayStation 4 (CUH-1XXXX), die Slim-Variante (CUH-2XXXX) sowie die PlayStation 4 Pro (CUH-7XXXX). Je nach Version unterscheidet sich die Position und Art des Power-Buttons.

Klassische PS4 (CUH-1XXX)

Gerade bei der ersten Version übersieht man den Power-Button sehr schnell. Der Touch-Schalter befindet sich auf der oberen Hälfte der Front über dem Blu-ray-Einschub und unterhalb der linienförmigen Power-Kontrollleuchte.

Bei der ersten Version ist der Button in der Mitte oben (© Sony, Bearbeitung: GIGA)

PS4 Slim (CUH-2XXX)

Bei der schlankeren Version der PS4 ist ein haptischer Einschaltknopf zu finden. Dieser befindet sich ganz links an der Front in der Spalte des Laufwerkeinschubs.

Bei der Slim-Version ist der Button ganz links im Spalt (© Sony, Bearbeitung: GIGA)

PS4 Pro (CUH-7XXX)

Auch die Pro-Variante hat einen haptischen Power-Button. Dieser ist ganz links an der unteren Seite des mittleren der drei Stege zu finden.

Bei der Pro-Version ist der Button ganz links am mittleren Steg (© Sony, Bearbeitung: GIGA)

PS4 per Controller/Fernbedienung einschalten

Ihr müsst den Power-Button der Konsole aber gar nicht zwingend nutzen, um die PS4 einzuschalten. Dies könnt ihr auch bequem mit dem Controller oder einer passenden PS4-Fernbedienung tun.

Mit Controller einschalten

Die PlayStation 4 lässt sich auch einfach über den original DualShock-4-Controller einschalten. Dafür müsst ihr lediglich den PS-Button in der Mitte des Gamepads kurz gedrückt halten.

© Sony, Bearbeitung: GIGA

Hinweis: Dies funktioniert nur, wenn Konsole und Controller miteinander gekoppelt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, müsst ihr das zuvor tun. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch in folgendem Artikel: PS4-Controller anmelden und ausschalten.

Mit Fernbedienung einschalten?

Wer seine PlayStation häufig als Blu-ray- oder Medien-Player nutzt, konnte damals auch separat eine Fernbedienung für das PS4-System kaufen. Mit den offiziell von Sony lizenzierten Fernbedienungen von PDP (auf eBay anschauen) lässt sich die Konsole auch per Fernbedienung einschalten.

Vorsicht: Es gibt mehrere Fernbedienungen von Drittanbietern für die PlayStation 4. Bei vielen ist jedoch das Einschalten der Konsole nicht möglich, sodass man vorher den Power-Button betätigen oder die Konsole mit einem Controller einschalten muss.

