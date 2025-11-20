PS5 so günstig wie nie: Bei diesem Preis müsst ihr sofort zuschlagen

MediaMarkt und Saturn starten ihre Black-Friday-Offensive jetzt schon und reduzieren die Playstation 5 auf einen nie dagewesenen Preis. Wer jetzt nicht zugreift, ist selber schuld.

Seit ihrem Launch begeistert die PlayStation 5 Gamer weltweit mit ihrer beeindruckenden Leistung, innovativer Technik und einem vielfältigen Spielportfolio (Konsole bei Amazon ansehen). Mittlerweile gibt es mehrere Varianten, Bundles und sogar eine Pro-Version – da kann man schnell den Überblick verlieren.

PS5: Modelle & Preise im Überblick

Geheimtipp: Scrollt bei den Angeboten von MediaMarkt und Saturn etwas runter und schon könnt ihr euch die PS5 Slim Digital Edition zusammen mit dem Spiel EA Sports FC 26 für unglaubliche 349 Euro im Doppelpack in den Warenkorb legen!

Aber Achtung: Erfahrungsgemäß wird dieses Top-Angebot sehr schnell vergriffen sein, wenn ihr Interesse habt, solltet ihr nicht zögern.

PlayStation 5 Slim (Digital Edition)

PlayStation 5 Slim (Standard Edition)

PlayStation 5 Pro

PS5 kaufen: Alte Version oder Slim?

Ihr wolltet eigentlich die "alte" PlayStation haben und keine Slim? Dann haben wir schlechte Nachrichten, denn Sony hat alle Produktionskapazitäten auf die Slim-Version umgestellt und die Lagerbestände der alten Version sind mittlerweile abverkauft. Diese könnt ihr (fast) nur noch gebraucht erwerben, aber verzagt nicht! Denn die im Herbst 2023 vorgestellte Slim Edition der PS5 hat beinahe nur Vorteile.

So ist sie zum einen kleiner und leichter. Damit passt sie deutlich einfacher als das bisherige Modell neben oder unter den Fernseher. Sie bietet 1 TB Speicher, wovon rund 840 GB für Spiele nutzbar sind – deutlich mehr als zuvor. Die SSD-Erweiterung bleibt möglich. Neu ist, dass die Digital Edition per separat erhältlichem Disc-Laufwerk nachrüstbar ist – das erleichtert Reparaturen und macht die Konsole flexibler. Einen Nachteil gibt es jedoch: Der beiliegende Standfuß erlaubt nur liegenden Betrieb. Wer die PS5 aufrecht hinstellen will, muss einen teuren Extra-Standfuß kaufen.

PS5: Alle Modelle bei Amazon ansehen

Zubehör für die PlayStation 5

Die PS5 ist schon für sich genommen ein beeindruckendes Erlebnis – doch mit dem richtigen Zubehör wird euer Setup zur ultimativen Gaming-Zentrale.

Besonders der DualSense Wireless Controller hebt euer Spielgefühl auf ein neues Level. Dank haptischem Feedback spürt ihr jede Bewegung, jede Oberfläche – von knirschendem Sand bis zum Rückstoß eurer Waffe. Die adaptiven Trigger reagieren dynamisch auf Spielsituationen, während integriertes Mikrofon und Lautsprecher schnelle Kommunikation ermöglichen.

DualSense Wireless-Controller

Der DualSense Edge Wireless-Controller ist Sonys Pro-Controller für die PS5 – individuell anpassbar und voll auf Performance getrimmt. Mit austauschbaren Stick-Modulen, frei belegbaren Rücktasten und speicherbaren Profilen passt ihr den Controller perfekt an euren Spielstil an. Die Trigger lassen sich in der Empfindlichkeit justieren, das Gehäuse bleibt dabei gewohnt ergonomisch.

DualSense Edge Wireless-Controller

Die PlayStation VR2 ist das High-End-VR-System für die PS5. Mit 4K-OLED-Displays, HDR und bis zu 120 Hz bietet sie beeindruckende Bildqualität. Inside-Out-Tracking und ein USB-C-Kabel machen den Anschluss einfach. Die neuen Sense-Controller liefern haptisches Feedback und adaptive Trigger, ergänzt durch ein Vibrationsmodul im Headset. Spiele wie „Horizon Call of the Mountain“ und „Gran Turismo 7 VR“ sorgen für echtes Next-Gen-VR-Feeling.

PlayStationVR2

Für echten Raumklang empfiehlt sich das Pulse 3D Wireless Headset. Mit 3D-Audio-Support und Geräuschunterdrückung taucht ihr noch tiefer in eure Spielewelt ein – kabellos und ohne störende Kabel.

PULSE 3D-Wireless Headset

Praktisch ist auch die Ladestation für zwei DualSense-Controller. Nie wieder mitten im Bosskampf einen leeren Akku – und das Design passt perfekt zur Konsole.

DualSense-Ladestation

Wer gerne streamt oder Videocalls nutzt, sollte einen Blick auf die HD-Kamera werfen: Sie liefert Full-HD-Bild, entfernt auf Wunsch den Hintergrund und lässt sich direkt mit der PS5 verbinden.

Sony HD-Kamera PS5

Mehr Speicher schafft ihr euch mit einer M.2 SSD-Erweiterung. Modelle wie die Samsung 990 Pro oder die WD_Black SN850 sind kompatibel, solange sie PCIe 4.0 unterstützen und über Kühlung verfügen.

Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD mit Heatsink, 2 TB

Wusstet ihr schon, dass ihr die Digital-Version der Slim jetzt auch nachträglich mit originalem Sony-Disc-Laufwerk für die PS5 nachrüsten könnt? In letzter Zeit sind die Preise jedoch deutlich gestiegen (UVP: 119,99 Euro).

Sony Disc-Laufwerk für PS5 Slim Digital Edition

Abgerundet wird das Ganze durch Extras wie die Media Remote für Streaming-Fans und natürlich ein HDMI-2.1-fähiger 4K-Monitor oder Fernseher, um das volle Potenzial eurer PS5 auszuschöpfen.

Top 10 Spiele für die PS5

Die PS5 bringt Spieleerlebnisse auf ein neues Level – mit beeindruckender Grafik, rasanter Ladezeit und packendem Gameplay. Wenn ihr wissen wollt, welche Titel das volle Potenzial der Konsole ausschöpfen, solltet ihr euch diese zehn Highlights nicht entgehen lassen, die mit besten Kritiken bewertet wurden.

Elden Ring entführt euch in eine düstere Open World voller Geheimnisse, anspruchsvoller Kämpfe und Freiheit wie selten zuvor.

Elden Ring für PlayStation 5

God of War Ragnarök verbindet nordische Mythologie mit einer emotionalen Geschichte zwischen Vater und Sohn.

God of War Ragnarök Uncut

In Horizon Forbidden West kämpft ihr in einer postapokalyptischen Welt gegen riesige Maschinenwesen – atemberaubend inszeniert.

Playstation Horizon Forbidden West: Complete Edition

Spider-Man: Miles Morales liefert actionreiche Superhelden-Momente in einem verschneiten New York

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part 2 bleibt ein erzählerisches Meisterwerk mit intensiver Charaktertiefe – dank PS5 noch eindrucksvoller.

The Last of US Part II Remastered

Mit Gran Turismo 7 kommt Rennsportfeeling pur auf den Bildschirm: realistische Grafik, authentisches Fahrverhalten und Liebe zum Detail.

Gran Turismo 7

Returnal bringt euch in einen mysteriösen Loop zwischen Science-Fiction, Horror und packender Roguelike-Action.

Returnal Uncut

In Final Fantasy VII Rebirth erlebt ihr eine epische Neuinterpretation eines Rollenspiel-Klassikers.

Final Fantasy VII Rebirth

Split Fiction ist ein Koop-Spiel, welches man nur zu zweit spielen kann. Ob Online oder Nebeneinander ist dabei egal. Es räumt aktuell Preise noch und nöcher ab, zu Recht, wie wir finden.

Split Fiction PS5

Und nicht zuletzt ist Astro Bot ein charmantes Jump ’n’ Run, das perfekt demonstriert, was der DualSense-Controller kann.

Astro Bot

Diese Spiele zeigen eindrucksvoll, wozu die PS5 fähig ist – egal ob ihr epische Storys liebt, actionreiche Kämpfe sucht oder einfach in atemberaubende Welten eintauchen wollt.

