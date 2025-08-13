PS5 vor dem Hitzetod bewahren: Amazon verkauft ein Gadget, das eure Konsole retten wird

Den perfekten Standfuß für eure PlayStation 5 könnt ihr euch momentan bei Amazon für 39,99 Euro holen. Mit integriertem Kühlsystem und vielen weiteren Vorteilen habt ihr mit diesem Gadget im Sommer wie auch im Winter ausgesorgt.

Im Sommer können gerade Videospielkonsolen recht schnell heiß laufen. Neben lauten Ventilatoren, die ihr aufstellen könnt, gibt es für die PlayStation 5 jedoch eine sehr viel praktischere Alternative: Den PS5-Ständer mit Kühlung von OIVO.

Neben der integrierten Kühlung bietet euch dieses Gadget jede Menge spannender Funktionen: Ihr habt einen Platz für die unhandliche PS5, könnt hier die Controller laden, USB-Anschlüsse nutzen und sogar eure PS5-Spiele verstauen. Mit seinen 39,99 Euro bei Amazon ist der PS5-Standfuß auch gar nicht so teuer.

PS5/PS5 Slim/PS5 Pro Ständer mit 3-stufigem Lüfter und Licht, PS5 Standfuß mit 4 USB Ports und mehr

Für wen lohnt sich der PS5-Standfuß von OIVO bei Amazon?

PS5-Besitzer, die ihre Konsole im Hitzesommer entlasten wollen

PS5-Besitzer, die eine praktische Verstaumöglichkeit suchen

Vielspieler, die auf laute Ventilatoren verzichten möchten

Besitzer von mehreren PS5-Controllern und -Gadgets, wie die PS5-Fernbedienung

Lohnt sich eventuell nicht für PS5-Besitzer, die gar keine Gadgets brauchen und eine extrem günstige Option der Kühlung suchen

Den PS5-Ständer mit Kühlung von OIVO bei Amazon könnt ihr für die PS5 Slim, die normale PlayStation 5 und die PS5 Pro verwenden. Der Standfuß bietet eine 3-stufige, leise Kühlung, die ihr je nach Temperatur hoch- und runterstellen könnt. Zwei PS5-Controller könnt ihr auf dem Standfuß laden. Er beinhaltet ein Licht, vier USB-Ports und eine platzsparende Halterung für bis zu 14 Spiele. Falls ihr eine PS5-Fernbedienung besitzt, könnt ihr die hier auch aufbewahren und laden. Zudem gibt es eine Haltung für PS5-Kopfhörer und einen Steckplatz für eine externe Festplatte. Auf der LED-Ladeanzeige seht ihr schließlich den Ladestand.

Insgesamt ist der PS5-Standfuß von OIVO perfekt, um die Konsole zu kühlen und sie platzsparend sowie optisch ansprechend aufzubewahren. Auch die Käufer des Standfußes sind äußerst zufrieden: Bei über 19.000 Wertungen liegt das Gadget bei 4,5 von 5 Sternen auf Amazon:

Sieht klasse aus, ist nicht laut und lädt die Controller auch richtig gut auf. Steding auf Amazon

