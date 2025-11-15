Pünktlich zur Darts-WM 2026: Spielt euch mit Darts King an die Weltspitze

Der Countdown zur Darts-WM 2026 läuft und mit Darts King könnt ihr jetzt schon selbst an die Oche treten. Wir verraten, wie ihr zum Weltmeister werdet.

Werdet selbst zum Darts-Meister

Am 11. Dezember 2025 beginnt die Darts-WM 2026 und Millionen Fans fiebern wieder mit, wenn die besten Spieler der Welt im legendären Alexandra Palace (kurz „Ally Pally“) antreten. Spätestens seit Shootingstar Luke Littler, der als Teenager 2023 sensationell das WM-Finale erreichte, erlebt Darts einen riesigen Hype.

Mit Darts King könnt ihr diese Faszination selbst erleben. Ihr startet in der Bristol-Liga und kämpft euch durch 13 Turnierstufen bis zur Königsklasse in Las Vegas. Gespielt wird nach der 101-Regel: Bringt eure Punkte genau auf null, bevor die 30-Sekunden-Uhr abläuft. Je weiter ihr kommt, desto stärker werden die Gegner – echtes WM-Feeling im Mini-Format.

Treffer, Taktik, Triumph – so werdet ihr Darts-Könige

In Darts King kommt es nicht nur auf Glück, sondern auf Strategie an. Wer dauerhaft siegen will, zielt klug: Der innere Ring („Triple“) verdreifacht eure Punkte, der äußere verdoppelt sie. Statt ständig aufs Bull’s Eye zu gehen, solltet ihr lieber das Triple-20-Feld anvisieren, das bringt satte 60 Punkte pro Treffer, genau wie es die Profis rund um Luke Littler und Michael van Gerwen machen.

Überschreitet ihr eure Punktzahl oder landet nicht exakt auf null, müsst ihr wieder bei eurer Startzahl beginnen, wie im echten Turnier. Jede Partie wird so zu einem Mix aus Präzision, Nervenstärke und Rechenkunst.

Trainiert jetzt für euer WM-Finale in Darts King

Mit jedem gewonnenen Match sammelt ihr Münzen, die ihr in Schatzkisten investiert. Darin warten neue Karten für eure Dartpfeile – von stylischen Flights bis zu Power-Upgrades, die euren Wurf verbessern. Stellt euer perfektes Setup zusammen und tretet in immer härteren Ligen an.

Euer Ziel: das große Finale in Las Vegas, der virtuelle Ally Pally für alle Hobby-Profis. Also: Macht es wie die WM-Stars, konzentriert euch auf das Triple 20, perfektioniert euer Timing und erlebt das echte Turnier-Feeling schon jetzt. Spielt Darts King und zeigt, dass ihr das Zeug zum Darts-Weltmeister 2026 habt!