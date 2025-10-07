Schnäppchenpreis: Amazon verkauft preisgekröntes Brettspiel in der Big Box jetzt mit 30 % Rabatt

Ihr habt Spaß an kooperativen Abenteuerspielen? Dann ist „Die Legenden von Andor“ etwas für euch. Wir stellen euch das preisgekrönte Brettspiel vor.

Darum geht es bei „Die Legenden von Andor“

Wenn es draußen ungemütlich ist, gibt es doch (fast) nichts Besseres, als einen Spielenachmittag zu veranstalten. Braucht ihr neues Futter für eure Spielesammlung, schaut euch diesen Fantasy-Klassiker an: „Die Legenden von Andor“ gibt es derzeit bei Amazon für 45,29 Euro statt 64,99 Euro.

Ihr schlüpft in die Rollen von Kriegern, Zwergen, Zauberern oder Bogenschützen. Eure Aufgabe ist es, die Burg des Königs Brandur vor den immer näherkommenden Feinden zu beschützen. Helft dem kranken König bei seiner Genesung und wundert euch nicht, wenn ihr es dabei mit einem Drachen zu tun bekommt.

Kosmos 683122 Die Legenden von Andor-Big Box Spiel Grundspiel (Kennerspiel des Jahres 2013) inkl. Zusatzmaterial Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 15:32 Uhr

Darum lohnt sich das Brettspiel

Die Legenden von Andor ist ein kooperatives Fantasyspiel, das bereits für Spieler ab zehn Jahren geeignet ist. Das Abenteuer ist leicht verständlich, sodass die ganze Familie Freude daran hat. Zwei bis sechs Personen können gemeinsam das Grundspiel spielen. Dabei dauert eine Runde 60 bis 90 Minuten.

Schon 2013 überzeugte das Spiel als Kennerspiel des Jahres. Zahlreiche weitere internationale Preise und Nominierungen konnte das Brettspiel außerdem einheimsen, darunter den „Nederlandse Spellenprijs Best Expert Game“ und „Juego del Año“ 2013.

Sehr gute Sternebewertung und Erweiterungen

Auf Amazon punktet das Spiel mit 4,6 von 5 Sternen. Das Spiel ist hochwertig verarbeitet und dank der gut verständlich Anleitung auch für Anfänger im Fantasy- und Strategiebereich geeignet.

Außerdem könnt ihr mit den Erweiterungen „Dunkle Helden“ und „Der Sternenschild“ noch mehr Spielspaß haben. Ihr steht neuen Legenden und weiteren Aktionsmöglichkeiten gegenüber, die für noch mehr Spielvergnügen sorgen.

Die Legenden von Andor: Dunkle Helden Ergänzung für 5-6 Spieler für das Grundspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 17:42 Uhr

Die Legenden von Andor: Der Sternenschild Erweiterung für das Grundspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 08:09 Uhr

